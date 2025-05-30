Э Элина

Экскурсия получилась очень насыщенной и познавательной. Наш гид во время тура по храмам оказался открытым, дружелюбным и смог подробно рассказать о их истории. На кокосовой ферме нас встретили с теплом, а новаторский подход хозяина убедил нас в уникальности его продукции. Традиционная индийская еда была потрясающей и, главное, подлинной. Это был действительно удачный и яркий день. Огромная благодарность Монике и Юргену