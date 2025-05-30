Погрузитесь в колорит деревни Мулгао на севере Гоа — познакомьтесь с её храмами, культурой и сельскими традициями.
Посетите кокосовую ферму, примите участие в агропрактиках и попробуйте блюда, приготовленные местными жителями.
Описание экскурсииЖизнь в деревне Мулгао Посетите живописную деревню Мулгао в Северном Гоа — место с более чем пятидесятью храмами и святилищами. Здесь вас ждёт знакомство с природой, древним допортугальским наследием и ярким деревенским образом жизни, сохранившимся до наших дней. Погружение в агротуризм На ферме Mulgão Verde вы увидите, как выращиваются кокосовые пальмы и как из них получают масло первого отжима и другие продукты. Гости смогут принять участие в этапах сельхозработ, окунувшись в атмосферу устойчивого развития и взаимодействия с местным сообществом. Вкус и атмосфера Гоа Во время экскурсии вы узнаете о многообразных способах использования кокосовой пальмы в жизни жителей Гоа. Завершится день дегустацией домашней еды, приготовленной жителями деревни, и отдыхом в тени кокосовой рощи под лёгким морским бризом. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, солнцезащитный крем, вода.
- Не допускается: курение, алкоголь и наркотики.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Посещение различных храмов и святилищ в деревне Мулгао
- Экскурсия по органической кокосовой ферме
- Знакомство с процессом производства масла из кокоса первого отжима
- Вегетарианское гоанское блюдо, приготовленное местными жителями
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер до деревни и обратно
- Транспорт, необходимый во время экскурсии
Место начала и завершения?
JW59+WVQ, Unnamed Road, Mulgaon, Goa 403504, India
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Элина
30 мая 2025
Экскурсия получилась очень насыщенной и познавательной. Наш гид во время тура по храмам оказался открытым, дружелюбным и смог подробно рассказать о их истории. На кокосовой ферме нас встретили с теплом, а новаторский подход хозяина убедил нас в уникальности его продукции. Традиционная индийская еда была потрясающей и, главное, подлинной. Это был действительно удачный и яркий день. Огромная благодарность Монике и Юргену
