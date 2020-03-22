Все экскурсии в Панаджи
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Панаджи – доступно 47 экскурсий на 2021 год, 136 ⭐ отзывов, цены от $25. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Панаджи почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
10ч
$225
за 1-6 чел.
Весь Гоа за 1 день (индивидуальная экскурсия)
Прогулка по португальской столице штата, плошадь средневековой инквизиции, самый крупный католический...
Ежедневно в 06:00
12ч
$30
за 1 чел.
Пляжи Северного Гоа. По следам хиппи
Поездка по необычным и нетуристическим местам Северного Гоа
Ежедневно
10ч
$60
за 1 чел.
Авторский Гоа
Исследовать нетуристические уголки штата и ощутить местный колорит в групповом авторском туре
в воскресенье в 08:00
12ч
$30
за 1 чел.
Райские пляжи Южного Гоа
Целый день на знаменитых пляжах Южного Гоа
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
$85
за 1 чел.
Инста-тур по Северному Гоа на джипе
Тайные места, нескучные рассказы, потрясающая природа и лучшие фотолокации
15ч
$60
за 1 чел.
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
Индийский город Мурдешвар и деревня Гокарна - популярные места среди паломников и туристов
Ежедневно
9ч
$60
за 1 чел.
Рукотворные сокровища Гоа
Исследовать форт Рейс Магос, погулять по яркому городу Панаджи и посетить храмы трех религий
в среду и субботу в 09:00
10ч
$40
за 1 чел.
Весь Гоа за один день
Гоа за один день: водопад, джунгли, плантации специй и храмы Старого Гоа
Ежедневно
4ч
$30
за 1 чел.
Морская прогулка в Гоа
Снорклинг среди рыбок, наблюдение за дельфинами и рыбалка в открытом море в группе до 10 человек
ежедневно в 08:00
1д 16ч
$110
за 1 чел.
Хампи
Кажется, время остановилось здесь
ПН, ЧТ (по набору группы)
13ч
$248
за 1 чел.
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Познакомиться с памятниками, олицетворяющими историческую и архитектурную гордость Индии
в понедельник и пятницу в 06:00
10ч
$56.3
за 1 чел.
Один Гоа - пять религий (выездная экскурсия на микроавтобусе)
На территории Гоа существуют индуизм и сикхизм, католическое христианство и ислам
ПН, ЧТ в 08:00
7ч
$30
за 1 чел.
«Охота» на крабов
Отправиться в путешествие по реке Нерул и выловить ужин собственными руками
в понедельник, среду и пятницу в 14:00
9ч 30м
$56.3
за 1 чел.
Yellow Submarine: по следам Битлз
Подняться к древнему форту Чапора, чтобы увидеть панораму Гоа, выпить свежевыжатый сок в джус центре,...
по пятницам в 09:00
13ч
$49
за 1 чел.
Сакральный Гоа
Посетить храмы разных религий и узнать их историю
в понедельник и четверг в 08:00
2д
$140
за 1 чел.
След тигра
В двухдневной поездке в штат Карнатака вы увидите самую большую статую Шивы в мире и посетите водопад...
Пн, чт. (по набору группы)
12ч
$50
за 1 чел.
По следам Битлз: северный Гоа
Стиль жизни хиппи, путь к древу мудреца и танцы на пляже под «Yellow submarine»
в пятницу в 09:00
1д 16ч
$150
за 1 чел.
Хампи и Бадами
Вы увидите знаменитые скальные храмы Бадами, посетите удивительный храмовый комплекс Виттала с поющими...
пн, чт в 04:30 (по набору группы)
13ч
$190
за 1 чел.
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
Ошеломительная встреча с концентрированной Индией: ее архитектурой, религиями и социальными реалиями
во вторник и четверг в 18:00
1д 16ч
$180
за 1 чел.
Религия в Бадами, Айхоле, Биджапуре и Паттадакале
Жизнь Индии всегда была прочно связана с религией
Пн., чт. (по набору группы).
13ч
$160
за 1 чел.
Древние столицы империи: Бадами, Паттадакал, Айхоле
Посетить храмы, прикоснуться к святыням и узнать об архитектуре и религии Индии
в среду и воскресенье в 05:00
22ч
$124
за 1 чел.
Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой
Замечательная спокойная прогулка по реке с выходом в море
15:30 первого дня - 13:30 второго дня
13ч
$140
за 1 чел.
Мир животных и паломнические места Индии за два дня
Наблюдение за слонами и тиграми, достопримечательности Мурдешвара и кришнаитская служба
во вторник и пятницу в 05:00
2д 12ч
$270
за 1 чел.
Обитель богов Эллора и фрески жизни в Аджанте
Незабываемое путешествие в древние пещерные города Эллора и Аджанте
В любой день (время выезда может меняться в зависимости от отеля)
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Последние отзывы «Экскурсии Панаджи»
- ННаталья22 марта 2020Спасибо за насыщенную экскурсию. Особенно впечатлил водопад. Рекомендую всем активным-позитивным от 6+
- ИИрина24 февраля 2020Большая и познавательная экскурсия, охватившая историю, религию, обычаи и нравы жителей, красоту и необычность природы и животных, знакомство с национальными блюдами и напитками и многое, многое другое. Хорошо организованная, прекрасно проведённая. Спасибо по рясающему гиду - Андрею, очень понравилось.
- ССофия22 февраля 2020Нам понравилось все 😄
- Отзыв на: Аюрведический массаж в ГоаЛЛюдмила19 февраля 2020Массаж делали хорошо, ждали правда полчаса, перенесли с 10утра на 16:00, гид не сопровождал, добирались сами.
- Отзыв на: Авторский ГоаММария17 февраля 2020Спасибо огромное за проведённое время и за интересные рассказы нашему гиду Анне
- ТТатьяна17 февраля 2020Очень необычная и интересная экскурсия. Красивая природа, потрясающие виды.
- ААнастасия5 февраля 2020Невероятное место, а Роман не просто в теме, а глубоко в Индии и истории) было очень круто! Все в Хампи
- Отзыв на: По следам Битлз: северный ГоаААнна20 января 2020Совершенно потрясающая экскурсия, то что надо, когда хочешь выехать за пределы отеля и совершить неспешную прогулку по окресностям. Нам с дочкой повезло - экскурсию вел Русланас, благодаря ему экскурсия получилась очень атмосферной. Спасибо! Мы еще вернемся. )
- ААртём16 января 2020Всё супер! Гид Роман глубоко в теме, рассказал даже сверх тематики экскурсии. Спасибо!
- Отзыв на: Инста-тур по Северному Гоа на джипеNNatalia6 января 2020Большое спасибо Алексею за прекрасный, насыщенный эмоциями и впечатлениями день! За один день мы увидели много красивых мест, сделали миллион фотографий, услышали много интересных фактов о штате Гоа и при этом нигде не встретились с толпами туристов)))) это тоже очень важно. Обязательно расскажу коллегам и друзьям. Ещё раз спасибо!