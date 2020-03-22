Большая и познавательная экскурсия, охватившая историю, религию, обычаи и нравы жителей, красоту и необычность природы и животных, знакомство с национальными блюдами и напитками и многое, многое другое. Хорошо организованная, прекрасно проведённая. Спасибо по рясающему гиду - Андрею, очень понравилось.

Невероятное место, а Роман не просто в теме, а глубоко в Индии и истории) было очень круто! Все в Хампи

Совершенно потрясающая экскурсия, то что надо, когда хочешь выехать за пределы отеля и совершить неспешную прогулку по окресностям. Нам с дочкой повезло - экскурсию вел Русланас, благодаря ему экскурсия получилась очень атмосферной. Спасибо! Мы еще вернемся. )

N Natalia 5

Большое спасибо Алексею за прекрасный, насыщенный эмоциями и впечатлениями день! За один день мы увидели много красивых мест, сделали миллион фотографий, услышали много интересных фактов о штате Гоа и при этом нигде не встретились с толпами туристов)))) это тоже очень важно. Обязательно расскажу коллегам и друзьям. Ещё раз спасибо!