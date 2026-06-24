Сейчас актуально
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Ощутить атмосферу бывшей столицы Португальской Индии и познакомиться с яркими памятниками эпохи
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
Погулять по ярким колониальным улицам, полюбоваться католическим храмом и посетить форт 15 века
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Краски Панаджи
Панаджи - город контрастов, где колониальная архитектура встречается с гоанским колоритом. Прогулка по историческим улочкам и живописным набережным
Начало: От места вашего проживания
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $210 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
$75 за человека
Индивидуальная
Из Гоа в Хампи: двухдневная экскурсия
Путешествие в Хампи - это уникальная возможность увидеть величие древней Индии. Храмы, дворцы и закаты на горе ждут вас в этом незабываемом туре
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от $195 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Рукотворные сокровища Гоа
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Экспресс-путешествие на 2 дня в Дели и Агру - из Гоа
Тадж-Махал, храм Лотоса и Ворота Индии: от современного мегаполиса к вечной классике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 06:00
от $460 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
Провести день и ночь в уютном коттедже в окружении дикой природы и встретить закат на вершине
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $220 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Райские пляжи Южного Гоа
Посетить Агонду и Палолем и прокатиться по реке на лодке (без гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопад Арвалем + 5 религий (всё включено)
Глубокое знакомство с культурой Индии без долгих переездов и с ужином - из Гоа
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от $280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Охота на крабов - с ужином (всё включено)
Провести настоящий гоанский вечер - без шоу и спешки
Завтра в 14:00
10 авг в 14:00
от $300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сафари на джипах - к водопаду Дудхсагар и плантациям специй (всё включено)
Увидеть самый большой каскад штата, покормить диких обезьян и пообедать там, где выращивают пряности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 07:30
от $320 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Крабовое сафари на реке Нерул с ужином
Река, мангры и крабы - вечер в стиле Гоа (всё включено)
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка на скоростном катере с рыбалкой
Индивидуальная поездка на скоростном катере подарит незабываемые впечатления. Рыбалка, живописные виды и отдых на воде ждут вас
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от $550 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Две столицы Гоа + форт Рейс Магос
Погрузиться в историю, португальское наследие и духовную жизнь индийского штата
Начало: У вашего отеля
$55 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Панаджи после сиесты
Прогуляться по столице штата и узнать о прошлом города
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
2 окт в 15:00
3 окт в 15:00
от $100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Пешком по Панаджи - португальской душе Гоа
Здесь цветные дома, смешение культур и живые сцены городской жизни
Начало: В районе Бетим
$25 за человека
Групповая
до 20 чел.
Обзорная - весь Гоа за один день: водопад Дудхсагар, Старый Гоа, специи
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
$45 за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в индийских национальных нарядах
Погрузитесь в атмосферу Индии с фотосессией в национальных костюмах! В вашем отеле или на живописных локациях Гоа, с профессиональной съёмкой и реквизитом
2 окт в 10:00
3 окт в 10:00
от $150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
2 окт в 09:00
3 окт в 09:00
от $130 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Великий Шива: Гокарна, Мурдешвар и райский пляж Палолем (Карнатака)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
$75 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 04:30
10 авг в 04:30
$75 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Маргао - столице Южного Гоа
Погулять по старинному городу с колониальной архитектурой и получить яркие снимки на память
Начало: В центре Маргао
2 окт в 16:00
3 окт в 16:00
от $130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Родовые поместья известных семей Гоа
Осмотреть интерьеры старинных домов, услышать об их владельцах и ощутить дух португальской эпохи
2 окт в 09:00
3 окт в 09:00
от $220 за всё до 5 чел.
Билеты
По следам португальцев: история, храмы и колониальное наследие Гоа
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гоа: путешествие в мир животных и специй
Зоопарк Бондла, плантация специй и традиционный гоанский обед на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
от $195 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная по Гоа: водопад Дудхсагар, Старый Гоа и плантация специй
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия «Краски Панаджи» стала одним из самых приятных впечатлений от Гоа. Особенно хочется поблагодарить гида за неспешную и очень атмосферную
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А
Экскурсия была с гидом Натальей. Хотя уже прошло несколько месяцев после поездки, но приятные воспоминания от экускурсии до сих пор
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Анна, благодарю Вас за чудесный день, проведенный на пляжах Гоа🥰. На Гоа уже не сезон, группа не набиралась, списались с
+2
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У меня было совсем немного времени и нестандартное место, откуда меня нужно было забрать. Организатор экскурсии пошëл мне навстречу во всех вопросах, за что я ему очень благодарна! Водитель вëл машину виртуозно! Экскурсовод рассказывал увлечëнно! Время пролетело незаметно!
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Ю
Экскурсия проходила на очень комфортном автомобиле, чистом и с кондиционером. Водитель был очень аккуратен (в плане манеры езды). Заехал за
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Ю
Остались всем довольны
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Были в экокоттеджах 16-17 апреля. Время пролетело очень быстро, к сожалению😄 но за это время уложились и интересная и насыщенная
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Огромное спасибо Анне за организацию экскурсии!
Познакомились с прекрасным капитаном судна, половили крабов посреди реки и после попробовали улов! Зарядились эмоциями и впечатлениями! Время прошло незаметно в отличной компании
Познакомились с прекрасным капитаном судна, половили крабов посреди реки и после попробовали улов! Зарядились эмоциями и впечатлениями! Время прошло незаметно в отличной компании
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А
Очень всё понравилось, забрали от дома, автобус с кондиционером, гид все хорошо расказывла
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В целом, неплохая экскурсия, интересные места, возможность немного прокатиться по Индии. Шива в реставрационных лесах, но это не сильно мешает
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Всего 411 отзывов в Гоа
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Ответы на вопросы от путешественников по Гоа
Самые популярные экскурсии в Гоа
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Гоа в августе 2026
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