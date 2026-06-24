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прогулку по старому Панаджи. Маршрут позволил увидеть город совсем с другой стороны — не как популярный курорт, а как место со своей историей, культурой и неповторимым португальским наследием.



Отдельно хочу отметить, что экскурсия проходила в сезон муссонов. Многие туристы напрасно считают это время неподходящим для поездок, но именно в муссон Гоа раскрывается по-особенному. Старые кварталы Панаджи утопают в яркой зелени, краски домов становятся насыщеннее, улицы гораздо спокойнее, а свежий морской воздух делает прогулку особенно комфортной. Небольшой дождь не мешает, а наоборот создаёт удивительную атмосферу и позволяет увидеть настоящий, живой Гоа без толп туристов.



Отдельно хотел бы отметить мастерство Елены: она мониторила погоду и даже несмотря на непредсказуемость муссонов, мы ни разу не оказались на улице под проливным дождем. А прогулка под зонтиком напомнила мне Санкт-Петербург.