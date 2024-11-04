2.5 часа
Водная прогулка
Гоа: сап-сафари в мангровый лес
Погрузитесь в мир мангровых лесов Гоа на сап-сафари. Откройте для себя жизнь местных жителей и животных, наслаждаясь уникальной природой
Начало: В Северном Гоа
4 ноя в 08:00
11 ноя в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
1 ноя в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка в Гоа: запечатлейте яркие моменты жизни
Захватывающая фотосессия в Гоа ждет вас! Выберите место из предложенного списка и получите снимки, полные эмоций и красок
1 ноя в 16:00
2 ноя в 16:00
$175 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Экскурсии по Северному ГОА»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гоа в октябре 2024
Сейчас в Гоа в категории "Экскурсии по Северному ГОА" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 250.
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Экскурсии по Северному ГОА», цены от $175. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь