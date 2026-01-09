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в озере на удивление не холодная и желающим рекомендую окунуться. мы изначально не собирались.

Когла возвращались с водопада, то от количество машин которые ехали к водопаду волосы вставали дыбом, мы были вдвоем в джипе. Групповые ехали по 6-7 человек в джипе. Не понимаешь как эти люди там вообще будут размещаться.

Отлельное спасибо Олеси и организаторам, что оперативно отрабатывают и своих туристов привозят к открытию.

Подумали, что озеро возможно святое место, что туда поломники едут. 😂😂😂 Далее посетили плантацию специй, опять де первыми без толпы туристов, там же и пообедали. И посетили старый ГОА.

Экскурсия пролетела на одном дыхании, быстренько и конструктивно.

Огромное спасибо Олесе, она не только очень интересный гид, но и отличный собеседник. С которой очень легко и интересно общаться.

огромное спасибо всей команде.

Желаю вам побольше нормальных и правильных, легких туристов.

Всем советую, ребята отрабатывают на все 100 💪💪💪👍👍👍👍👍✌️😜