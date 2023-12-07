Джиппинг в джунглях, водопад Дудхсагар, плантация специй, храмы Гоа и самое интересное о штате
В поездке по колоритному штату вы познакомитесь с его самыми яркими гранями.
Через тропические заросли доберётесь на внедорожнике до «молочного моря» — так называется один из крупнейших водопадов Индии. Увидите, как растут экзотические растения. Разбудите все рецепторы, пробуя блюда гоанской кухни. А также познакомитесь с памятниками Старого Гоа.
Через тропические заросли доберётесь на внедорожнике до «молочного моря» — так называется один из крупнейших водопадов Индии. Увидите, как растут экзотические растения. Разбудите все рецепторы, пробуя блюда гоанской кухни. А также познакомитесь с памятниками Старого Гоа.
Ближайшие даты:
7
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Описание
Программа
- Живописная дорога в заповедник. Мы заедем за вами ранним утром и отправимся в путь через поселения, фруктовые плантации и рисовые поля. Сопровождать вас будут не только аутентичные пейзажи, но и история Индии, а также самого Гоа, рассказы о колониальной эпохе, многовековых традициях и быте местных жителей.
- Сафари на внедорожниках по горным джунглям. Далее вы пересядете на джипы и отправитесь по бездорожью к водопаду Дудхсагар.
- Купание в водопаде. В этом сказочном месте вы сможете отдохнуть, искупаться в озере и сделать яркие снимки. А если захотите, покормите семейства обезьянок, вежливо ожидающих гостей.
- Плантация специй. О специях и приправах будет отдельный рассказ — вспомним иберийских мореплавателей и знаковые события, которые разворачивались ради «золота Индии». На плантации вы познакомитесь с тонкостями выращивания будущих специй и их применения: например, видели ли вы, как гонят самогон из кешью? Вам покажут!
- Гоанский обед. Там же вы пообедаете традиционными блюдами гоанской кухни в формате шведского стола и попробуете индийский цитрусово-пряный напиток.
- Старый Гоа. Завершит программу знакомство с историческим районом, где продолжится рассказ о колониальных временах — здесь сохранились архитектурные памятники тех веков. Вы узнаете, как повлияли завоевания на культуру Южной Индии. И посетите три храма, иллюстрирующие исторические метаморфозы: собор Св. Екатерины, базилику Бом Жесус и индуистский храм Ганеши.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на машине (Кандолим, Калангут, Бага, Анжуна, Вагатор), все входные билеты, джиппинг, обед на плантации, сопровождение русского гида.
- Дополнительно оплачивается трансфер из северных курортов Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь — 20$. С южных пляжей — от 40$ (стоимость уточняйте в переписке, она зависит от удалённости вашего отеля).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Гоа
Провёл экскурсии для 145 туристов
Я представляю туристическое агентство в Гоа. Более 10 лет мы показываем путешественникам лучшие места Индии. В нашей команде опытные русские гиды, слушать которых можно часами. Мы организовываем поездки на комфортабельных автомобилях и автобусах для небольших групп по 6–15 человек. Ждём вас в Гоа!
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