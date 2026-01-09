Представьте себе день, полный открытий и ярких впечатлений в Гоа.
Ваше путешествие начнется с живописной дороги через поселения и фруктовые плантации на комфортабельном внедорожнике.
Вы услышите увлекательные рассказы о колониальной эпохе, многовековых
Ваше путешествие начнется с живописной дороги через поселения и фруктовые плантации на комфортабельном внедорожнике.
Вы услышите увлекательные рассказы о колониальной эпохе, многовековых
6 причин купить эту экскурсию
- 🌴 Уникальный маршрут по всему Гоа
- 🚙 Сафари на внедорожниках
- 💦 Купание в водопаде Дудхсагар
- 🍽 Дегустация гоанской кухни
- 🏛 Посещение исторических памятников
- 🌿 Экскурсия на плантацию специй
Что можно увидеть
- Водопад Дудхсагар
- Плантация специй
- Собор Св. Екатерины
- Базилика Бом Жесус
- Индуистский храм Ганеши
Описание экскурсии
Программа
- Живописная дорога в заповедник. Мы заедем за вами ранним утром и отправимся в путь через поселения, фруктовые плантации и рисовые поля. Сопровождать вас будут не только аутентичные пейзажи, но и история Индии, а также самого Гоа, рассказы о колониальной эпохе, многовековых традициях и быте местных жителей.
- Сафари на внедорожниках по горным джунглям. Далее вы пересядете на джипы и отправитесь по бездорожью к водопаду Дудхсагар.
- Купание в водопаде. В этом сказочном месте вы сможете отдохнуть, искупаться в озере и сделать яркие снимки. А если захотите, покормите семейства обезьянок, вежливо ожидающих гостей.
- Плантация специй. О специях и приправах будет отдельный рассказ — вспомним иберийских мореплавателей и знаковые события, которые разворачивались ради «золота Индии». На плантации вы познакомитесь с тонкостями выращивания будущих специй и их применения: например, видели ли вы, как гонят самогон из кешью? Вам покажут!
- Гоанский обед. Там же вы пообедаете традиционными блюдами гоанской кухни в формате шведского стола и попробуете индийский цитрусово-пряный напиток.
- Старый Гоа. Завершит программу знакомство с историческим районом, где продолжится рассказ о колониальных временах — здесь сохранились архитектурные памятники тех веков. Вы узнаете, как повлияли завоевания на культуру Южной Индии. И посетите три храма, иллюстрирующие исторические метаморфозы: собор Св. Екатерины, базилику Бом Жесус и индуистский храм Ганеши.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на машине (Кандолим, Калангут, Бага, Анжуна, Вагатор), все входные билеты, джиппинг, обед на плантации, сопровождение русского гида.
- Дополнительно оплачивается трансфер из северных курортов Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь — 20$. С южных пляжей — от 40$ (стоимость уточняйте в переписке, она зависит от удалённости вашего отеля).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1717 туристов
Я представляю туристическое агентство в Гоа. Более 10 лет мы показываем путешественникам лучшие места Индии. В нашей команде опытные русские гиды, слушать которых можно часами. Мы организовываем поездки на комфортабельных автомобилях и автобусах для небольших групп по 6–15 человек. Ждём вас в Гоа!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Отличная экскурсия!
Очень советую, организаторы продумали посещение всех мест чуть раньше чем основной поток народа) и вы имеете возможность посмотреть достопримечательности без огромной толпы)
Очень советую, организаторы продумали посещение всех мест чуть раньше чем основной поток народа) и вы имеете возможность посмотреть достопримечательности без огромной толпы)
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Экскурсию брали индивидуальную, поэтому попутчиков у нас не было и не от кого не завистливо как в группе.
На водопад приехали первыми, по быстрому сделали фото и бегом обратно. Вода была
На водопад приехали первыми, по быстрому сделали фото и бегом обратно. Вода была
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Ездили на экскурсию 11.01.2026 с женой и ребенком 11 лет,гидом был Роман.
Нам очень понравилось. Роман очень много, понятно, интересно рассказывал.
Ребенок в восторге.
На водопаде были первыми, покормили обезьян, после нас насчитали
Нам очень понравилось. Роман очень много, понятно, интересно рассказывал.
Ребенок в восторге.
На водопаде были первыми, покормили обезьян, после нас насчитали
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М
Очень понравилась обзорная экскурсия, отдельное спасибо гиду Яне ☺️Нам все подробно рассказали, ответили на все вопросы, поездка была комфортной ☺️Спасибо!
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М
Мы остались очень довольны экскурсией, возрастной ценз участников от 9 до 63 лет. Я благодарна Александру за то, что он настоял на раннем выезде на экскурсию в 05.30 утра, так
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Е
Как отмечали ранее другие туристы в отзывах - экскурсия прекрасная! Самая информативная для 1го знакомства с Гоа и Индией. Гид Яна - супер! Эксперт не только по Гоа, но и
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