Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия

Индивидуальная экскурсия в Гоа

Джиппинг в джунглях, водопад Дудхсагар, плантация специй, храмы Гоа и самое интересное о штате

В поездке по колоритному штату вы познакомитесь с его самыми яркими гранями.

Через тропические заросли доберётесь на внедорожнике до «молочного моря» — так называется один из крупнейших водопадов Индии. Увидите, как растут экзотические растения. Разбудите все рецепторы, пробуя блюда гоанской кухни. А также познакомитесь с памятниками Старого Гоа.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Ближайшие даты:
7
дек
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дек
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10
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даты

Описание

Программа

  • Живописная дорога в заповедник. Мы заедем за вами ранним утром и отправимся в путь через поселения, фруктовые плантации и рисовые поля. Сопровождать вас будут не только аутентичные пейзажи, но и история Индии, а также самого Гоа, рассказы о колониальной эпохе, многовековых традициях и быте местных жителей.
  • Сафари на внедорожниках по горным джунглям. Далее вы пересядете на джипы и отправитесь по бездорожью к водопаду Дудхсагар.
  • Купание в водопаде. В этом сказочном месте вы сможете отдохнуть, искупаться в озере и сделать яркие снимки. А если захотите, покормите семейства обезьянок, вежливо ожидающих гостей.
  • Плантация специй. О специях и приправах будет отдельный рассказ — вспомним иберийских мореплавателей и знаковые события, которые разворачивались ради «золота Индии». На плантации вы познакомитесь с тонкостями выращивания будущих специй и их применения: например, видели ли вы, как гонят самогон из кешью? Вам покажут!
  • Гоанский обед. Там же вы пообедаете традиционными блюдами гоанской кухни в формате шведского стола и попробуете индийский цитрусово-пряный напиток.
  • Старый Гоа. Завершит программу знакомство с историческим районом, где продолжится рассказ о колониальных временах — здесь сохранились архитектурные памятники тех веков. Вы узнаете, как повлияли завоевания на культуру Южной Индии. И посетите три храма, иллюстрирующие исторические метаморфозы: собор Св. Екатерины, базилику Бом Жесус и индуистский храм Ганеши.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на машине (Кандолим, Калангут, Бага, Анжуна, Вагатор), все входные билеты, джиппинг, обед на плантации, сопровождение русского гида.
  • Дополнительно оплачивается трансфер из северных курортов Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь — 20$. С южных пляжей — от 40$ (стоимость уточняйте в переписке, она зависит от удалённости вашего отеля).
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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