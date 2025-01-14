Релакс-поездка в Южный Гоа — прекрасная идея для тех, кто хочет отдохнуть на безлюдных пляжах Агонда и Палолем. Они совсем не похожи на побережье Северного Гоа — другие пейзажи, расслабленный вайб. Вы проведёте на пляжах по 2 часа, сделаете эффектные кадры как из рекламы «Баунти» и прокатитесь в лодке по живописной реке.

Описание водной прогулки

Поездка проходит без гида — никто не будет отвлекать вас от отдыха и созерцания. Все организационные вопросы возьмёт на себя опытный водитель.

7:30–08:00 — выезд из вашего отеля

9:30–10:00 — посещение одного из крупнейших и старейших фортов Гоа — Кабо де Рама

10:30–12:30 — отдых на пляже Палолем с белым песком и живописными видами на лесистые островки (2 часа)

13:00–15:00 — тихий и почти безлюдный пляж Агонда с красивыми пейзажами (2 часа)

15:30–16:30 — катание на лодке по реке (1 час)

16:30–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали