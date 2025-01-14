Релакс-поездка в Южный Гоа — прекрасная идея для тех, кто хочет отдохнуть на безлюдных пляжах Агонда и Палолем. Они совсем не похожи на побережье Северного Гоа — другие пейзажи, расслабленный вайб.
Вы проведёте на пляжах по 2 часа, сделаете эффектные кадры как из рекламы «Баунти» и прокатитесь в лодке по живописной реке.
Описание водной прогулки
Поездка проходит без гида — никто не будет отвлекать вас от отдыха и созерцания. Все организационные вопросы возьмёт на себя опытный водитель.
7:30–08:00 — выезд из вашего отеля
9:30–10:00 — посещение одного из крупнейших и старейших фортов Гоа — Кабо де Рама
10:30–12:30 — отдых на пляже Палолем с белым песком и живописными видами на лесистые островки (2 часа)
13:00–15:00 — тихий и почти безлюдный пляж Агонда с красивыми пейзажами (2 часа)
15:30–16:30 — катание на лодке по реке (1 час)
16:30–18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поездка проходит без гида. Вас будет сопровождать водитель из нашей команды
- Вы поедете на комфортабельном автомобиле Toyota Innova. Для гостей с пляжей Вагатор, Морджим, Мандрем, Ашвем, Арамболь доплата за трансфер — $5
- Из-за неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть перенесена на 1-2 дня
- Дополнительно оплачиваются (по желанию) обед и напитки на побережье
- Возможно проведение индивидуальной поездки на 7-местном автомобиле — стоимость $210
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$30
|Дети 6-12 лет
|$20
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Гоа
Провела экскурсии для 81 туриста
Меня зовут Аня, живу в Гоа с 2014 года. Занимаюсь организацией экскурсий по Индии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
14 янв 2025
Сегодня мы были на южном Гоа, это потрясающе, белый песок, пальмы на пляже, мне очень понравилось.
Водитель очень вежливый приятный, опрятный молодой человек. Форт - это завораживающие виды, стоит побывать,однозначно. Мы живём на северном Гоа, думаю в следующий раз стоит рассмотреть размещение на юге. Анна, спасибо вам большое за экскурсию и Вашу оперативность.
