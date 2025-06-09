Отправьтесь в необычное путешествие по Старому Гоа и тихому острову Дивар на удобных электровелосипедах.
Вас ждут исторические памятники, живописные пейзажи, знакомство с местными жителями и вкусная гоанская закуска.
Вас ждут исторические памятники, живописные пейзажи, знакомство с местными жителями и вкусная гоанская закуска.
Описание экскурсииИсторическое очарование Старого Гоа Начните поездку с прогулки по узким улочкам Старого Гоа, куда в XVI веке стекалась жизнь колониальной Индии. Вы увидите церковь Святого Каэтана, внесённую в список ЮНЕСКО, арку вице-короля — ворота, через которые въезжали португальские правители, а также величественный собор Се — крупнейший храм Азии. Путешествие на остров Дивар Переправьтесь на пароме через реку Мандови и окажитесь в нетронутом мире острова Дивар. Здесь вы проедете мимо старинных гоанских домов, рисовых полей и кокосовых пальм. По дороге вас ждут древние церкви, храмы и руины эпохи династии Кадамба, о которых расскажет гид. Атмосфера и гостеприимство Главная изюминка экскурсии — общение с местными жителями, их истории и гостеприимство. Завершите путешествие вкусной гоанской закуской, приготовленной из свежих местных продуктов, и откройте для себя настоящий вкус региона. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода.
- Не допускается: курение, алкоголь и наркотики, босые ноги.
- Не подходит для: дети до 11 лет, беременные женщины, люди с проблемами сердца, пользователи инвалидных колясок, люди ростом ниже 150 см. (4 фута 9 дюймов), люди весом более 100 кг, люди старше 75 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Гоа
- Церковь Святого Каэтана
- Арка вице-короля
- Собор Се
- Река Мандови
- Остров Дивар
- Руины эпохи династии Кадамба
Что включено
- Электровелосипеды
- Комплект безопасности и защитное снаряжение
- Услуги гида
- Опытный инструктор
- Закуски и напитки
- Сумка через плечо для личных вещей
- Бутылка воды
- Аптечка первой помощи
- Техническая поддержка в случае неисправностей
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Аренда скутеров и легковых автомобилей
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
GW27+2MF Старый Гоа, Гоа, Индия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода
- Не допускается: курение, алкоголь и наркотики, босые ноги
- Не подходит для: дети до 11 лет, беременные женщины, люди с проблемами сердца, пользователи инвалидных колясок, люди ростом ниже 150 см (4 фута 9 дюймов), люди весом более 100 кг, люди старше 75 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
9 июн 2025
Экскурсия прошла весело и увлекательно. Наш гид Джошуа был очень общительным и познавательным. Мы увидели много интересного, а купание в глиняной ванне стало особенным развлечением.
А
Андрей
1 окт 2024
Отличный гид. Было бы удобнее пометить ключи номерами или цветными брелоками для быстрого различия велосипедов, а в шлемах пригодились бы одноразовые чехлы. В остальном — каждая минута тура принесла удовольствие. Благодарим!
Т
Том
15 янв 2024
Седрик оказался отличным гидом — много интересных фактов и замечательный обед. Увидели множество дикой природы, а электровелосипеды были просто супер. Спасибо!
Входит в следующие категории Гоа
Похожие экскурсии из Гоа
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 06:00
30 ноя в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$45 за человека