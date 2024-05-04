Мои заказы

Экскурсии в Старом ГОА

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии в Старом ГОА» в Гоа на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Сага святых и пряностей: прогулка по Старому Гоа (на английском)
Пешая
2 часа
2 отзыва
Групповая
Начало: Monte Santo, Old Goa, Goa 403402, India
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$10.21 за человека
Старый Гоа и остров Дивар на велосипедах (на английском)
На велосипеде
3 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Начало: GW27+2MF Старый Гоа, Гоа, Индия
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
$39.66 за человека
Все краски Индии
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
$70 за человека
Встреча заката или рассвета на лодке (дельфины, рыбалка, купание)
4 часа
Водная прогулка
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:00
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    4 мая 2024
    Сага святых и пряностей: прогулка по Старому Гоа (на английском)
    Экскурсия стала по-настоящему незабываемой благодаря Амрин Шейх. С самого начала было видно, что она прекрасно разбирается в теме и умеет
    читать дальше

    увлекательно делиться знаниями. Каждый фрагмент экскурсии сопровождался историческими фактами, интересными подробностями и глубокими комментариями. Её увлечённость чувствуется в каждом слове — я не только отлично провёл время, но и узнал массу нового о Гоа. Очень рекомендую этот тур всем, кто интересуется историей Старого Гоа, особенно в сопровождении Амрин

  • А
    Анна
    25 апреля 2024
    Сага святых и пряностей: прогулка по Старому Гоа (на английском)
    Амрин — потрясающий рассказчик. Будучи историком, она с лёгкостью и увлекательно раскрывает прошлое Гоа. Особенно впечатлили её объяснения о португальской
    читать дальше

    колонизации и роли Гоа в мировой торговле. За 2,5 часа мы посмотрели множество мест, узнали много нового и буквально прикоснулись к истории. Амрин располагает к себе, говорит легко и понятно, поэтому её экскурсия — настоящее удовольствие. Однозначно рекомендую! В следующий приезд в Гоа мы обязательно отправимся на другие туры с ней, потому что это было не только полезно, но и очень интересно

