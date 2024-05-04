Групповая
Сага святых и пряностей: прогулка по Старому Гоа (на английском)
Начало: Monte Santo, Old Goa, Goa 403402, India
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$10.21 за человека
Групповая
до 20 чел.
Старый Гоа и остров Дивар на велосипедах (на английском)
Начало: GW27+2MF Старый Гоа, Гоа, Индия
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
$39.66 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Все краски Индии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
$70 за человека
Водная прогулка
Встреча заката или рассвета на лодке (дельфины, рыбалка, купание)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий4 мая 2024Экскурсия стала по-настоящему незабываемой благодаря Амрин Шейх. С самого начала было видно, что она прекрасно разбирается в теме и умеет
- ААнна25 апреля 2024Амрин — потрясающий рассказчик. Будучи историком, она с лёгкостью и увлекательно раскрывает прошлое Гоа. Особенно впечатлили её объяснения о португальской
