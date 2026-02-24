Обзорные экскурсии в Гоа

Вас ждет незабываемое путешествие по Гоа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Экскурсия «Рукотворные сокровища Гоа» откроет вам величественный форт Рейс Магос, который на протяжении 500 лет восхищает посетителей

своей красотой и историей. Вы увидите белоснежную церковь Непорочного Зачатия, пройдете по улочкам столицы Панаджи, исследуя португальские кварталы и современные здания. На холме у храма Ханумана откроется великолепная панорама города. Особое внимание уделено сакральным местам: вы узнаете об уникальных особенностях джайнизма и сикхизма, посетите величественные индуистские храмы Шри Шантадурга и Шри Махалакшми, где каждый камень и каждая скульптура расскажут свою историю. В стоимость экскурсии включены проезд на комфортабельном транспорте с кондиционером, страховка и входные билеты. Обед в ресторане на ваш выбор в городе Панаджи оплачивается дополнительно. Не упустите шанс погрузиться в удивительный мир Гоа, где каждый шаг открывает что-то новое и захватывающее

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Описание экскурсии

Старинный форт и атмосфера столицы Гоа

День начнется в форте Рейс Магос, красивом и даже сказочном месте в устье реки Мандови. Крепость уже 500 лет излучает величие: исследуя её камень за камнем, вы проследите путь форта, который также успел побывать тюрьмой, представите исторические сражения и узнаете о колониальном периоде Гоа.

Неподалеку от форта полюбуемся белоснежной церковью Непорочного Зачатия на центральной площади Панаджи, столицы штата Гоа. Вы пройдете по мощеным улочкам этого города с причудливыми балконами и черепичными крышами, заглянете в португальские кварталы и увидите современные здания. Кроме того, у вас будет время для шопинга в магазинах известных марок (цены здесь ниже, чем в Европе).

К югу от Панаджи поднимемся на холм к яркому храму Ханумана, куда редко привозят туристов. Отсюда вам откроется отличная панорама города!

Сакральные места Гоа

За день вы прикоснетесь к традициям трех из пяти религиозных течений Гоа.

В небольшом джайнском храме узнаете об особенностях джайнизма — древней религии, последователям которой запрещено причинять вред любому живому существу.

В Сикхской Гурудваре с белыми стенами и золотыми куполами поговорим об обязанностях сикхов, воинов и защитников, а также о благотворительности, как абсолютной добродетели сикхизма.

Конечно, вас ждут самые величественные и почитаемые индуистские святыни Гоа. В храме Шри Шантадурга вы поймете, как переплетается божественное и историческое, восхититесь мраморными деталями и тонкой резьбой в интерьере. Храм Шри Махалакшми запомнится коллекцией 18 деревянных скульптур бога Вишну и преданием о его превращении.

Организационные детали