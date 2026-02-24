Обзорные экскурсии в Гоа

Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Вас ждет незабываемое путешествие по Гоа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.
Экскурсия «Рукотворные сокровища Гоа» откроет вам величественный форт Рейс Магос, который на протяжении 500 лет восхищает посетителей читать дальшеуменьшить
своей красотой и историей.
Вы увидите белоснежную церковь Непорочного Зачатия, пройдете по улочкам столицы Панаджи, исследуя португальские кварталы и современные здания. На холме у храма Ханумана откроется великолепная панорама города.
Особое внимание уделено сакральным местам: вы узнаете об уникальных особенностях джайнизма и сикхизма, посетите величественные индуистские храмы Шри Шантадурга и Шри Махалакшми, где каждый камень и каждая скульптура расскажут свою историю.
В стоимость экскурсии включены проезд на комфортабельном транспорте с кондиционером, страховка и входные билеты. Обед в ресторане на ваш выбор в городе Панаджи оплачивается дополнительно.
Не упустите шанс погрузиться в удивительный мир Гоа, где каждый шаг открывает что-то новое и захватывающее
День начнется в форте Рейс Магос, красивом и даже сказочном месте в устье реки Мандови. Крепость уже 500 лет излучает величие: исследуя её камень за камнем, вы проследите путь форта, который также успел побывать тюрьмой, представите исторические сражения и узнаете о колониальном периоде Гоа.
Неподалеку от форта полюбуемся белоснежной церковью Непорочного Зачатия на центральной площади Панаджи, столицы штата Гоа. Вы пройдете по мощеным улочкам этого города с причудливыми балконами и черепичными крышами, заглянете в португальские кварталы и увидите современные здания. Кроме того, у вас будет время для шопинга в магазинах известных марок (цены здесь ниже, чем в Европе).
К югу от Панаджи поднимемся на холм к яркому храму Ханумана, куда редко привозят туристов. Отсюда вам откроется отличная панорама города!
Сакральные места Гоа
За день вы прикоснетесь к традициям трех из пяти религиозных течений Гоа.
В небольшом джайнском храме узнаете об особенностях джайнизма — древней религии, последователям которой запрещено причинять вред любому живому существу.
В Сикхской Гурудваре с белыми стенами и золотыми куполами поговорим об обязанностях сикхов, воинов и защитников, а также о благотворительности, как абсолютной добродетели сикхизма.
Конечно, вас ждут самые величественные и почитаемые индуистские святыни Гоа. В храме Шри Шантадурга вы поймете, как переплетается божественное и историческое, восхититесь мраморными деталями и тонкой резьбой в интерьере. Храм Шри Махалакшми запомнится коллекцией 18 деревянных скульптур бога Вишну и преданием о его превращении.
Организационные детали
В стоимость включено: — проезд на транспорте с кондиционером — страховка — входные билеты
Обед оплачивается дополнительно (в ресторане на ваш выбор в городе Панаджи)
Трансферы: в стоимость включен трансфер от/до отеля на пляжах Кандолим, Калангут, Бага, Арпора, Анджуна и Вагатор. Если вы остановились в других местах, то трансфер оплачивается дополнительно: — для пляжа Арамболь ($5 с чел.) — для пляжей южного Гоа ($15-20 с чел.) — для пляжей Палолем и Агонда ($80 за машину туда и обратно)
Продолжительность экскурсии от 9 до 10 часов (в зависимости от расположения вашего отеля)
Возможна индивидуальная экскурсия только для вашей компании (до 5 чел.): $350 из отелей северного Гоа, $400 — из южного
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$70
Дети до 12 лет
$50
Ребенок до 5 лет (без отдельного места)
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 78 туристов
Приветствую путешественников, которые собираются в Гоа! Я представляю команду гидов — мы единственная экскурсионная компания в Гоа с собственным автопарком и лицензией на туристическую и транспортную деятельность. Гарантируем вам лучших гидов, привлекательные цены и интересные экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Екатерине огромное спасибо за суперпрофессионализм, доброту и отличную организацию тура. Это было реально круто!
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Д
Дарья
Чудесная экскурсия! Гид Екатерина очень интересно и понятно излагала материал, провела нас по красивым улицам, позволила вкусить местный колорит переправой на пароме. Ну а форт, благодаря её рассказу, оставил неизгладимое впечатление. Нам очень понравилось!
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо, что выбираете нас 💛
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А
Анита
Экскурсия была с гидом Натальей. Хотя уже прошло несколько месяцев после поездки, но приятные воспоминания от экускурсии до сих пор со мной. Наталья очень внимательный и опытный гид. Она подробно рассказала о местных традициях и культуре, мы посетили множество храмов, и мне удалось почувствовать себя местной на несколько часов. Очень рекомендую.
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Ирина
Замечательно экскурсия, большое спасибо Екатерине! Немного утомили местные дороги, но экскурсия того стоила.
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М
Михаил
Cпасибо громадное нашему гиду Наталье за замечательную экскурсию, интересные рассказы о Гоа и Индии в целом, отличные виды на достопримечательности и советы. Экскурсия насыщенная, но сбалансированная, после нее не остается усталости, лишь желание более подробно узнать страну и ее жителей. Рекомендуем однозначно!!!
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Анна
Советую! Однозначно! 🔥❤️ Мы провели невероятно насыщенный день с чудесным гидом Линой! 💔 Да ещё в «девчачьей» компании 👀 Посетили храмы, форт, прогулялись по «португальскому» городку, зашли попить кофе просто читать дальшеуменьшить
в потрясающее кафе по совету гида Лины ☕️
Мы не торопились, шли комфортным темпом, будто жизнь остановилась, послушали историю индийских Богов, насладились атмосферой городов, особенно маленьких улочек Индии… ох, любовь! Мы успели сфотографироваться везде, где хотели, успели купить всё, что хотели 😅
Лина учитывала пожелания каждого, спасибо ей огромное за тот день, мудрая женщина! ❤️ Прикрепляю несколько фотографий с плёнки и обычные кадры 🎞