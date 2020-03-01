Обзорные экскурсии в Гоа

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Исследовать форт Рейс Магос, погулять по яркому городу Панаджи и посетить храмы трех религий

Екатерина
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Екатерина – экскурсионное агентство
В этой экскурсии соединились история и вера, боги и демоны, красочные улицы столицы Гоа и белоснежная церковь.

В этом путешествии вы узнаете о колониальном прошлом Индии в старейшем форте Гоа; откроете особенности двух редких религий, джайнизма и сикхизма, побываете в почитаемых индуистских храмах и получите ответы на вопросы о загадочной Индии.
$60 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 9 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшене вашего отеля
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Рукотворные сокровища Гоа
Рукотворные сокровища Гоа

Что вас ожидает

Старинный форт и атмосфера столицы Гоа
День начнется в форте Рейс Магос, красивом и даже сказочном месте в устье реки Мандови. Крепость уже 500 лет излучает величие: исследуя её камень за камнем, вы проследите путь форта, который также успел побывать тюрьмой, представите исторические сражения и узнаете о колониальном периоде Гоа.

Неподалеку от форта полюбуемся белоснежной церковью Непорочного Зачатия на центральной площади Панаджи, столицы штата Гоа. Вы пройдете по мощеным улочкам этого города с причудливыми балконами и черепичными крышами, заглянете в португальские кварталы и увидите современные здания. Кроме того, у вас будет время для шопинга в магазинах известных марок (цены здесь ниже, чем в Европе).

К югу от Панаджи поднимемся на холм к яркому храму Ханумана, куда редко привозят туристов. Отсюда вам откроется отличная панорама города!

Сакральные места Гоа
За день вы прикоснетесь к традициям трех из пяти религиозных течений Гоа.

  • В небольшом джайнском храме узнаете об особенностях джайнизма — древней религии, последователям которой запрещено причинять вред любому живому существу.
  • В Сикхской Гурудваре с белыми стенами и золотыми куполами поговорим об обязанностях сикхов, воинов и защитников, а также о благотворительности, как абсолютной добродетели сикхизма.
  • Конечно, вас ждут самые величественные и почитаемые индуистские святыни Гоа. В храме Шри Шантадурга вы поймете, как переплетается божественное и историческое, восхититесь мраморными деталями и тонкой резьбой в интерьере. Храм Шри Махалакшми запомнится коллекцией 18 деревянных скульптур бога Вишну и преданием о его превращении.

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — проезд на транспорте с кондиционером
    — страховка
    — входные билеты
  • Обед оплачивается дополнительно (в ресторане на ваш выбор в городе Панаджи).
  • Трансферы: в стоимость включен трансфер от/до отеля на пляжах Кандолим, Калангут, Бага, Арпора, Анджуна и Вагатор. Если вы остановились в других местах, то трансфер оплачивается дополнительно:
    — для пляжа Арамболь (5$ с человека)
    — для пляжей южного Гоа (15-20$ с человека)
    — для пляжей Палолем и Агонда (80$ за машину туда и обратно)
  • Продолжительность экскурсии от 9 до 10 часов (в зависимости от расположения вашего отеля).
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Рукотворные сокровища Гоа
Рукотворные сокровища Гоа
Рукотворные сокровища Гоа
Рукотворные сокровища Гоа
Рукотворные сокровища Гоа
Рукотворные сокровища Гоа
Рукотворные сокровища Гоа
Рукотворные сокровища Гоа
Рукотворные сокровища Гоа

Экскурсия проводится в среду и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшене вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Екатерина
Екатерина
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Вы посетите все самые интересные и красивые места удивительного и очень живописного штата Гоа: один из крупнейших водопадов Индии Дудхсагар, Базилику Бом Иисуса, индуистский храм Ганеши, плантацию с экзотическими деревьями и травами. А еще увидите местные деревни и рисовые поля, отведаете пряную гоанскую еду, искупаетесь в прохладной горной воде и узнаете, как растет кешью. Я расскажу историю Гоа, в которой чередуются индийские и португальские страницы, и познакомлю вас с местными традициями и легендами.

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