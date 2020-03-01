Обзорные экскурсии в Гоа

Что вас ожидает

Старинный форт и атмосфера столицы Гоа

День начнется в форте Рейс Магос, красивом и даже сказочном месте в устье реки Мандови. Крепость уже 500 лет излучает величие: исследуя её камень за камнем, вы проследите путь форта, который также успел побывать тюрьмой, представите исторические сражения и узнаете о колониальном периоде Гоа.

Неподалеку от форта полюбуемся белоснежной церковью Непорочного Зачатия на центральной площади Панаджи, столицы штата Гоа. Вы пройдете по мощеным улочкам этого города с причудливыми балконами и черепичными крышами, заглянете в португальские кварталы и увидите современные здания. Кроме того, у вас будет время для шопинга в магазинах известных марок (цены здесь ниже, чем в Европе).

К югу от Панаджи поднимемся на холм к яркому храму Ханумана, куда редко привозят туристов. Отсюда вам откроется отличная панорама города!

Сакральные места Гоа

За день вы прикоснетесь к традициям трех из пяти религиозных течений Гоа.