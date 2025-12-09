Описание тура
Штат Гоа одно из самых райских мест на Земле. Гоа самый маленький штат в Индии, абсолютно не похожий на остальную Индию. По всему побережью расположились очень красивые пляжи, джус-центры с огромным выбором экзотических соков, ласси и мороженого. Здесь сливаются воедино культуры и религии. Именно в этом месте вы сможете отдохнуть душой и телом.
Из Индии вы уже не вернетесь прежним!
Программа тура по дням
День 1
Добро пожаловать в Индию! Мы встречаем вас в аэропорту Даболим и сразу едем размещаться в наш комфортный отель. О да, это первый день в Гоа! Отдыхаем от перелета и уже в обед дегустируем блюда индийской и гоанской кухни. А дальше солнце, море и пляж. После ужина будем знакомиться, рассказывать о себе, пить масала чай и наслаждаться экзотическими фруктами!
День 2
Все, у кого будет желание, смогут сегодня попробовать научиться кататься на серфинге и поймать свою первую в жизни волну! Это незабываемые ощущения, только море, ты и доска - больше ничего не существует в этом мире. Дальше мы едем в форт Чапора, где насладимся неописуемыми видами побережья с высоты птичьего полета. В знаменитом juice-центре мы поедим натуральное мороженое и выпьем по стаканчику свежевыжатого сока. Заедем на fish-маркет, купим рыбу и морепродукты, которые нам приготовят на ужин в нашем любимом ресторанчике.
День 3
Сегодня мы отправляемся в соседний штат с Гоа - штат Махараштра. Мы посетим самый красивый португальский форт Redi. За долгое время без людей этот форт захватила природа, и он весь зарос лианами и камбоджийским баньяном. В этом месте можно сделать одни из самых красивых фотографий. Позагораем и искупаемся на безлюдном и чистейшем пляже Paradise. А на обратном пути мы заедем в Арамболь, посетим один из самых известных джус центров и посмотрим красивый закат на берегу моря.
День 4
Ранним утром мы едем на плантацию специй. Здесь мы узнаем, как растут ананасы, душистый перец, корица, куркума и еще много всего интересного. Пообедаем блюдами гоанской кухни из тарелок, сделанных из листьев банановой пальмы. После обеда попадем в древнюю столицу Олд Гоа, зайдем в католический храм святой Екатерины и Базилику Бон Джесус. Вечером мы будем гулять по столице штата городу Панджим и даже посетим настоящее казино на большом корабле, где у нас будет вкуснейший ужин, а все желающие смогут испытать свою удачу.
День 5
После плотного завтрака мы отправляемся в Южный Гоа, с его белоснежными пляжами и уютными домиками-бунгало на берегу, в которых мы проведем эту ночь! Баунти райское наслаждение. Весь день загораем и купаемся в чистейшем море, плаваем на каяках и отдыхаем. Вечером специально для нас на берегу моря приготовят восхитительный ужин из только что пойманной рыбы и морепродуктов. Эту ночь мы проведем здесь - на пляже Палолем в атмосферных бунгало на берегу.
День 6
Сегодня мы едем еще южнее, в штат Карнатака и первое место будет называться Мурдешвар. Тут находится вторая по высоте статуя Шивы в мире. Потом мы будем исследовать городок Гокарна, ведь именно тут по легендам впервые появился сам Шива на земле. Тут буквально на каждом шагу есть что-то священное и интересное, древние храмы и колодцы, но самое главное это пещера в которой и появился на свет Лорд Шива. Ночевать останемся в самой Гокарне, в уютном отеле на берегу моря.
День 7
Утром нас ждет завтрак на берегу, море и пляж, еще немножко насладится всеми прелестями этого чудесного места и в обед нас ждет дорога обратно в Северный Гоа, а вечером, немного отдохнув от поездки, мы посетим Night-маркет. Это самое тусовочное место в ночь с пятницы на субботу! Пробираясь между продавцов сувениров и специй, дойдем до концертной зоны и потанцуем под знаменитый Гоа-транс, который тут играют местные Dj. Купим крутую Гоанскую и Непальскую одежду и еще немного сувениров друзьям.
День 8
Первую половину дня мы проведем на пляже и отдохнем от предыдущих насыщенных дней. А после обеда нас ждет прогулка на лодочке по реке Чапора. Мы будем ловить рыбу, а также у нас будет особенная ловля крабов, которых нам потом приготовят в одном из ресторанчиков на берегу. Также в этой речной прогулке у нас будет возможность понаблюдать за настоящими крокодилами в их естественной среде обитания. На лодке будет очень весело, фрукты, напитки и музыка. В этот день мы сможем как следует отдохнуть и душой и телом.
День 9
В этот день мы посмотрим как выглядит отдых тех, кто проживает в Гоа в 5 звездочных отелях. Сегодня на весь день мы станем гостями роскошного отеля Westin. Нас ждет обед в стиле all inclusive с лучшими европейскими и индийскими блюдами от шеф-поваров. Также мы будем отдыхать на территории отеля, плавать в бассейнах и загорать. Ближе к вечеру для нас будет организована шоу программа и выступление местных артистов.
День 10
Сегодня мы отправимся в соседний с Гоа штат Карнатака и увидим красивейший водопад Сурла. Дорога к нему лежит через джунгли со свисающими вниз лианами, будем пробираться к нему по руслу реки, где нужно переходить по большим камням. Когда мы доберемся до места, стоя на вершине водопада, искупаемся в холодных водах горной реки и сможем сделать очень крутые фотки на память. Полное единение с природой! Вечером на вилле поедим экзотические индийские фрукты и поиграем в настольные игры.
День 11
После завтрака мы поедем на весь день в Арамболь, каждый участник нашей дружной группы будет заниматься тем, чем захочет! У нас сегодня свободный день, в который можно успеть докупить сувениры, поймать последние лучики индийского солнышка или побыть одному со своими мыслями. Решать вам. Вечером мы встретимся на финальном ужине, где поделимся эмоциями и самыми яркими впечатлениями от отдыха в этом чудесном месте!
День 12
Вот и настал заключительный день нашего путешествия. За это время мы нашли новых друзей и стали одной сплоченной командой! Но всё всегда рано или поздно заканчивается. Мы обнимаемся, прощаемся и разлетаемся по домам! И, как всегда, мы говорим в конце наших путешествий:
До встречи в других прекрасных уголках нашей планеты!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта до отеля и обратно
- Проживание в отеле
- Все передвижения по маршруту
- Все входные билеты на водопады, форты, плантацию специй, храмы, путешествие в Южный Гоа
- Помощь в выборе интересующих товаров
- Множество эмоций и фотографий
Что не входит в цену
- Авиаперелёт из Вашего города (мы помогаем в выборе оптимальных авиабилетов - чем раньше забронируете билеты, тем получится дешевле)
- Индийская виза (поможем вам в подготовке документов для получения визы)
- Питание, сёрфинг и сувениры
О чём нужно знать до поездки
Три причины поехать на Гоа с нами
Первая: компания близких по духу и интересам людей
Многим давно уже хочется посетить Гоа, но иногда нет подходящей компании. Одному ехать зачастую страшно или скучно. Вам не придется искать попутчиков для путешествия! Мы предлагаем вам изучить Гоа вместе с дружной компанией единомышленников, увлеченных путешествиями и культурой Азии. Вы всегда сможете поделиться впечатлениями от увиденного за день с новыми знакомыми!
Вторая: качественно проработанная программа на каждый день
Вам не нужно заботиться о том куда пойти и где найти то, что вы ищите. Доверьте свой досуг нам. Увлекательное путешествие по Гоа пройдет по заранее составленному маршруту. Мы покажем вам лучшие места, в которые вы сами вряд ли бы попали. Знакомство с Индийским штатом Гоа будет ярким и необыкновенным событием!
Третья: безопасность и удобство
Так как мы знаем реальные цены на рынках и помогаем торговаться, вы сможете сэкономить кругленькую сумму на покупках.
Гиды рядом с вами 24 часа в сутки! Мы организуем групповые туры и большую часть года живём в Азии (Индия, Китай, Шри-Ланка, Бали, Непал). Ваш отдых будет безопасным, комфортным и незабываемым!
Пожелания к путешественнику
Важно
Если вы хотите присоединиться к нашему авторскому туру, то мы от вас ждем:
- Вы не злоупотребляете алкоголем.
- Вы понимаете, что это путешествие, а не отдых.
- У нас нет 5 отелей, а основной бюджет уходит на насыщенность нашей программы.
- Вы уважаете местное население, их национальность, религию и менталитет.
- Вы не опаздываете, не пропадаете и уважаете других участников нашей группы.
- Вы не спорите из-за политики и не демонстрируете активно свою позицию.
- Вы понимаете, что мы много гуляем пешком и не сидим на одном месте.