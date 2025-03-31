Отправьтесь в приватное путешествие по Северному Гоа с комфортом и вниманием к деталям.
Вас ждут старинные крепости, живописные пляжи и знакомство с истинной атмосферой региона в сопровождении местного водителя.
Описание тураКомфортное начало вашего путешествия Начните день с удобного трансфера от отеля в любой точке Северного Гоа. Ваш водитель будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии и обеспечит поездку в комфортабельном автомобиле с кондиционером. Форты, маяки и история Первой остановкой станет величественный форт Агуада — крепость XVII века, построенная португальцами для защиты побережья. Рядом с ним находится маяк Агуада, один из старейших в Азии, откуда открываются потрясающие виды на океан. Пляжи и отдых После прогулки по историческим местам вы сможете попробовать традиционные блюда гоанской кухни в известном ресторане, а затем отправитесь на знаменитые пляжи Калангут и Бага. Вас также ждёт расслабляющая атмосфера пляжей Анджуна и Вагатор, а в завершение — посещение храма Чаурангинатх, посвящённого Шиве. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Запрещено: алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: беременных женщин.
- При выезде из района рядом с пляжем Морджим взимается дополнительная плата в размере 1000 рупий (оплата наличными).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Агуада
- Маяк Агуада
- Пляж Калангут
- Пляж Бага
- Пляж Анджуна
- Пляж Вагатор
- Храм Чаурангинатх
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Индивидуальный автомобиль с кондиционером
- Водитель
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
31 мар 2025
Отличный день, полон ярких впечатлений.
П
Полина
21 окт 2024
Приятная однодневная поездка по побережью и пляжам Северного Гоа, отдельное спасибо нашему водителю мистеру Аруну — он был замечательным
М
Майя
7 июн 2024
Водитель показал нам множество интересных мест!
Тур входит в следующие категории Гоа
