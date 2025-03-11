Описание тура
В стоимость экскурсии не включены авиабилеты Гоа — Дели — Гоа. Вы можете забронировать их самостоятельно, либо мы можем сделать это для вас — в таком случае понадобятся ваши паспортные данные и предоплата в размере стоимости билетов (реквизиты пришлём). Вы можете присоединиться к туру в Дели.
По запросу тур можем провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
Расписание может меняться в зависимости от сезона, вашего рейса, загруженности достопримечательностей и других факторов.
Рекомендуем подавать на визу хотя бы за 5-6 дней до поездки, можно и раньше. Помогаем оформить по запросу.
Питание. Включены завтраки. Остальное питание оплачиваете самостоятельно.
Транспорт. Минивэн Toyota Innova Crysta (5 пассажиров, гид и водитель). Есть возможность по запросу и за доплату предоставить автомобиль более высокой комфортности.
Возраст участников. 4+ на усмотрение родителей. Важно, чтобы ребёнок хорошо переносил перелёты и переезды.
Виза. Нужна, помогаем оформить. Рекомендуем подавать на визу хотя бы за 5-6 дней до поездки, можно и раньше.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур проводится только для вашей компании в удобные для вас даты. Можем провести тур для большего числа людей, уточняйте стоимость. Есть возможность присоединиться к туру уже в Дели или присоединиться к групповому туру по пониженной стоимости.
Программа тура по дням
Путешествие по классической Агре: Тадж-Махал и форт
Ночью вы вылетите из Гоа в Дели. Наш водитель встретит вас и отвезёт в аэропорт (за доплату). Там вы самостоятельно пройдёте регистрацию на рейс и отправитесь в Дели. В 3:00 вы прилетите в Дели, где вас встретят с именной табличкой. Далее вас ждёт переезд в Агру.
Около 8:00 вы прибудете в Агру, заселитесь в отель, отдохнёте и позавтракаете. В 11:00 начнётся экскурсия по Агре, где вы посетите знаменитый Тадж-Махал — мавзолей, возведённый императором Шахом Джаханом в память о любимой супруге и ставший символом вечной любви. Его гармоничные линии и легенды, хранящиеся в стенах дворца, не оставляют равнодушным.
После обеда в 15:00 вы отправитесь в форт Агры. Эта резиденция Великих Моголов включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
После экскурсии вас ждёт отдых и ночёвка в отеле.
Обзорная экскурсия по Дели и возвращение в Гоа
В 7:00 вы позавтракаете и выедете в Дели. Около 12:00 состоится обзорная экскурсия по столице. Вы посетите храм Бангла Сахиб — священное место сикхов, услышите об их вере и традициях. В Храме лотоса сможете оценить изысканную архитектуру и узнать о религии бахаи, а в храмовом комплексе Харирамы почувствуете атмосферу индуистских преданий. Кроме того, вы увидите Дворец президента — крупнейшую резиденцию с роскошными садами, и остановитесь у Ворот Индии, где увековечена память павших солдат.
После окончания экскурсии будет организован трансфер в аэропорт. Примерно в 21:00 вы вылетите обратно в Гоа. По прибытии вас встретят в аэропорту и отвезут в отель (за доплату).
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стоимость за 1 человека, если вы вдвоём
|$380
|Стоимость за 1 человека, если вас трое или четверо
|$320
|Стоимость за 1 человека, если вы один/одна
|$580
|Стоимость за 1 человека, если хотите присоединиться к группе
|$280
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Встреча в аэропорту Дели
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии по программе
- Работа гида
Что не входит в цену
- Перелёт до Гоа и обратно в ваш город
- Перелёт Гоа-Дели-Гоа - около $180
- Обеды и ужины - около $10/чел за приём пищи
- Виза (помощь в оформлении и консульский сбор) - 5500 ₽
- Трансфер из вашего отеля по Гоа (рассчитывается отдельно, зависит от удалённости)
- Входные билеты на достопримечательности - $40/чел
- 1-местное размещение - доплата $30
- Повышение класса автомобиля
