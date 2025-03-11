В этом туре вы отправитесь в путешествие по самым ярким локациям Индии, где история и культура оживают на ваших глазах. В Агре вы увидите величественный Тадж-Махал — символ вечной любви.

Вы познакомитесь с мощными стенами Красного форта, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Дели вас ждёт знакомство с многообразием религий и культур. Найдётся место и роскошным дворцам, и печальным урокам истории. Эта поездка подарит вам возможность прикоснуться к многовековому наследию страны и народной памяти. Разместимся в комфортном отеле с бассейном. Тур индивидуальный, но вы можете присоединиться к группе и сэкономить.

Описание тура

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены авиабилеты Гоа — Дели — Гоа. Вы можете забронировать их самостоятельно, либо мы можем сделать это для вас — в таком случае понадобятся ваши паспортные данные и предоплата в размере стоимости билетов (реквизиты пришлём). Вы можете присоединиться к туру в Дели.

По запросу тур можем провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.

Расписание может меняться в зависимости от сезона, вашего рейса, загруженности достопримечательностей и других факторов.

Рекомендуем подавать на визу хотя бы за 5-6 дней до поездки, можно и раньше. Помогаем оформить по запросу.