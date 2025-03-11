Мои заказы

Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу

Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов
В этом туре вы отправитесь в путешествие по самым ярким локациям Индии, где история и культура оживают на ваших глазах. В Агре вы увидите величественный Тадж-Махал — символ вечной любви.
Вы познакомитесь с мощными стенами Красного форта, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Дели вас ждёт знакомство с многообразием религий и культур. Найдётся место и роскошным дворцам, и печальным урокам истории. Эта поездка подарит вам возможность прикоснуться к многовековому наследию страны и народной памяти. Разместимся в комфортном отеле с бассейном. Тур индивидуальный, но вы можете присоединиться к группе и сэкономить.

5
2 отзыва
Ближайшие даты:
4
окт5
окт6
окт7
окт8
окт9
окт10
окт
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание тура

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены авиабилеты Гоа — Дели — Гоа. Вы можете забронировать их самостоятельно, либо мы можем сделать это для вас — в таком случае понадобятся ваши паспортные данные и предоплата в размере стоимости билетов (реквизиты пришлём). Вы можете присоединиться к туру в Дели.

По запросу тур можем провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.

Расписание может меняться в зависимости от сезона, вашего рейса, загруженности достопримечательностей и других факторов.

Рекомендуем подавать на визу хотя бы за 5-6 дней до поездки, можно и раньше. Помогаем оформить по запросу.

Питание. Включены завтраки. Остальное питание оплачиваете самостоятельно.

Транспорт. Минивэн Toyota Innova Crysta (5 пассажиров, гид и водитель). Есть возможность по запросу и за доплату предоставить автомобиль более высокой комфортности.

Возраст участников. 4+ на усмотрение родителей. Важно, чтобы ребёнок хорошо переносил перелёты и переезды.

Виза. Нужна, помогаем оформить. Рекомендуем подавать на визу хотя бы за 5-6 дней до поездки, можно и раньше.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур проводится только для вашей компании в удобные для вас даты. Можем провести тур для большего числа людей, уточняйте стоимость. Есть возможность присоединиться к туру уже в Дели или присоединиться к групповому туру по пониженной стоимости.

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по классической Агре: Тадж-Махал и форт

Ночью вы вылетите из Гоа в Дели. Наш водитель встретит вас и отвезёт в аэропорт (за доплату). Там вы самостоятельно пройдёте регистрацию на рейс и отправитесь в Дели. В 3:00 вы прилетите в Дели, где вас встретят с именной табличкой. Далее вас ждёт переезд в Агру.

Около 8:00 вы прибудете в Агру, заселитесь в отель, отдохнёте и позавтракаете. В 11:00 начнётся экскурсия по Агре, где вы посетите знаменитый Тадж-Махал — мавзолей, возведённый императором Шахом Джаханом в память о любимой супруге и ставший символом вечной любви. Его гармоничные линии и легенды, хранящиеся в стенах дворца, не оставляют равнодушным.

После обеда в 15:00 вы отправитесь в форт Агры. Эта резиденция Великих Моголов включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После экскурсии вас ждёт отдых и ночёвка в отеле.

Путешествие по классической Агре: Тадж-Махал и форт
2 день

Обзорная экскурсия по Дели и возвращение в Гоа

В 7:00 вы позавтракаете и выедете в Дели. Около 12:00 состоится обзорная экскурсия по столице. Вы посетите храм Бангла Сахиб — священное место сикхов, услышите об их вере и традициях. В Храме лотоса сможете оценить изысканную архитектуру и узнать о религии бахаи, а в храмовом комплексе Харирамы почувствуете атмосферу индуистских преданий. Кроме того, вы увидите Дворец президента — крупнейшую резиденцию с роскошными садами, и остановитесь у Ворот Индии, где увековечена память павших солдат.

После окончания экскурсии будет организован трансфер в аэропорт. Примерно в 21:00 вы вылетите обратно в Гоа. По прибытии вас встретят в аэропорту и отвезут в отель (за доплату).

Обзорная экскурсия по Дели и возвращение в Гоа

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стоимость за 1 человека, если вы вдвоём$380
Стоимость за 1 человека, если вас трое или четверо$320
Стоимость за 1 человека, если вы один/одна$580
Стоимость за 1 человека, если хотите присоединиться к группе$280
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Встреча в аэропорту Дели
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Перелёт до Гоа и обратно в ваш город
  • Перелёт Гоа-Дели-Гоа - около $180
  • Обеды и ужины - около $10/чел за приём пищи
  • Виза (помощь в оформлении и консульский сбор) - 5500 ₽
  • Трансфер из вашего отеля по Гоа (рассчитывается отдельно, зависит от удалённости)
  • Входные билеты на достопримечательности - $40/чел
  • 1-местное размещение - доплата $30
  • Повышение класса автомобиля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость), после 22:00 накануне старта тура
Завершение: Аэропорт Дели, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Гоа
Провела экскурсии для 30 туристов
Приветствую дорогих гостей волшебной Индии! Я представляю одну из самых первых русскоязычных туристических компаний в Гоа. В нашей команде трудятся гиды, влюблённые в страну и в свою работу, а это
значит, что вы получите незабываемые впечатления о поездках и море интересной и полезной информации. Мы заботимся о качестве наших услуг и о том, чтобы каждый гость остался доволен. Мы любим Индию, знаем её изнутри и хотим познакомить вас с ней — нестандартно, качественно и, конечно, экономно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Екатерина
11 мар 2025
Ездили втроем на экскурсию из Южного Гоа. Все прошло очень хорошо, Алена была всегда на связи, все трансферы приехали вовремя, в аэропорту Дели нас встретил гид.
За время экскурсии успели посетить:
Тадж Махал, Форт Агры, на следующий день поехали в Дели, там посмотрели на президентский дворец, Храм Лотоса, сикхский храм, храм Акшардхам, Кутуб Минар. Для двух дней программа очень насыщенная и интересная)
Ночевали в Агре, отель был чистый с вкусным завтраком)
Алена, еще раз спасибо за организацию!

Ездили втроем на экскурсию из Южного Гоа. Все прошло очень хорошо, Алена была всегда на связи,
VLADIMIR
VLADIMIR
26 фев 2025
Все прошло отлично.
Все прошло отлично.

