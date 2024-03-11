Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности
Авторский тур в Гоа

Готовы к приключениям в райском уголке Индии? Отдых на Гоа с активностями и релаксом на берегу океана ждет вас

5
3 отзыва
Сбегаем от суеты и отправляемся наслаждаться отдыхом в райском уголке Индии — Гоа. Вас ждут неделя разнообразных активностей, индийские деликатесы и, конечно, релакс на берегу океана.

Во время тура вы сможете научиться сёрфингу или закрепить уже имеющиеся навыки, почувствовать себя рыбаком и даже попытать удачу в казино.

Мы посетим легендарный водопад Дудхсагар, в котором желающие смогут искупаться, выпустим энергию в танцах на вечеринке, посетим знаковые исторические памятники и вернёмся домой с кучей сувениров и зарядом энергии!
Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности
Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности
Отдых на Гоа: сёрфинг, рыбалка, купание в водопаде и достопримечательности
Ближайшие даты:
6
мая
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мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет120 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять уходовую косметику (на Гоа её не получится приобрести), валюту (доллары).
Не советуем брать с собой много вещей (в особенности белого цвета).

Проживание. Отель Turtle Beach Resort Goa в Морджиме, 2-местное размещение. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки, питание в заведениях в 6 день тура.

Уровень сложности. Тур подойдёт всем. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.

Дети. Без детей

Связь и Интернет. Wi-Fi в отеле. Можно купить сим-карту по прилёте (стоимость от 350 до 600 руб.).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Гоа! Сёрфинг в Индийском океане

Заселившись в отель и позавтракав, отправляемся покорять океан на сёрфборде. Индия — прекрасное место для того, чтобы научиться седлать волны. Страна входит в Международную ассоциацию сёрфинга (ISA). Вместе с инструктором вы освоите азы этого вида спорта. Из-за небольших волн справиться смогут даже те, кто никогда не стоял на доске.

Вечером увидим первый гоанский закат и отдохнём после активного дня.

Добро пожаловать на Гоа! Сёрфинг в Индийском океанеДобро пожаловать на Гоа! Сёрфинг в Индийском океанеДобро пожаловать на Гоа! Сёрфинг в Индийском океанеДобро пожаловать на Гоа! Сёрфинг в Индийском океане
2 день

Рыбалка и пляжный отдых

Встаём рано, ведь сегодня нас ждёт рыбалка. Улов отдадим в ресторан на берегу океана, чтобы затем мы полакомились свежеприготовленными морепродуктами, наслаждаясь окружающими пейзажами.

Далее — свободное время, которое вы можете посвятить релаксу на золотом песке, купанию и принятию солнечных ванн.

Рыбалка и пляжный отдыхРыбалка и пляжный отдыхРыбалка и пляжный отдыхРыбалка и пляжный отдых
3 день

Карты, деньги, казино

Первую половину дня вы можете провести в комфортном режиме: никаких ранних подъёмов. После пробуждения можно сходить на пляж или заглянуть на рынок, чтобы купить новый наряд, ведь вечером мы поедем в казино.

Отправляемся в столицу штата — Панаджи. Именно здесь расположился игорный дом «Биг Дэдди», где нас ждут большое количество азартных игр, еда и напитки.

После незабываемого вечера в Панджи вернёмся в отель.

Карты, деньги, казиноКарты, деньги, казиноКарты, деньги, казиноКарты, деньги, казино
4 день

Аюрведический массаж

Сегодня предлагаем вам насладиться одним из направлений Аюрведы — системы альтернативной медицины. Массаж обеспечит расслабление, заряд бодрости и очищение организма. В течение сеанса вас ждёт массаж всего тела: лица, головы, шеи и суставов с использованием горячих травяных мешочков. В конце вы отдохнёте в сауне с ароматическими маслами и травами.

Вечером поужинаем в одном из лучших ресторанов Гоа и проведём время в отеле, чтобы набраться сил перед предстоящим активным днём.

Аюрведический массажАюрведический массажАюрведический массажАюрведический массаж
5 день

Водопад Дудхсагар, плантация специй и исторические памятники штата

Нас ждёт ранний подъём, завтрак и дорога к водопаду, история которого обросла большим количеством легенд. Дудхсагар расположился на реке Мандови, а его высота составляет 300 метров. В переводе с санскрита его название означает «молочное море».
Добираться до водопада будем по бездорожью на джипах. Желающие смогут искупаться в водах Дудхсагара и даже покормить обезьян.

Далее направимся к плантации специй и увидим, как из кешью делают спиртные напитки. Затем пообедаем и поедем изучать исторические памятники: собор Св. Екатерины, базилику Бом-Жезуш и Храм Ганеши.

Вечером после ужина вернёмся в отель.

Водопад Дудхсагар, плантация специй и исторические памятники штатаВодопад Дудхсагар, плантация специй и исторические памятники штатаВодопад Дудхсагар, плантация специй и исторические памятники штатаВодопад Дудхсагар, плантация специй и исторические памятники штата
6 день

Гастродень

Сегодня мы посетим несколько топовых заведений, где сможем попробовать блюда индийской кухни. Вас ждут по-настоящему острые ощущения, ведь индийцы любят добавлять приправы к любой еде. К счастью, можно попросить их не использовать, если вы не ценитель острой пищи.

ГастроденьГастроденьГастроденьГастродень
7 день

Шопинг и вечеринка

Этот день посвятим приятным покупкам. Заглянем в места, где вы сможете приобрести себе и близким сувениры или другие интересные товары.

Вечером отправимся на вечеринку, чтобы незабываемо провести последний день этого путешествия.

Шопинг и вечеринкаШопинг и вечеринкаШопинг и вечеринкаШопинг и вечеринка
8 день

Окончание тура

Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Активности программы
  • Виза
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Гоа и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Даболим (или Манохар), время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Даболим (или Манохар), время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
11 мар 2024
Здравствуйте, ну конечно! Спасибо вам еще раз, все прошло очень круто и спокойно. Хоть я и переживала, но вы все сомнения сняли. Индия встретила чудесно, Варанаси конечно был пушкой программы и медитация на берегу Ганги. Мы в восторге)
М
26 окт 2023
Спасибо, девочки, тур был огонь. Мы с мужем давно хотели увидеть Индию, вокруг нее столько ходит мифов. И спасибо, что вы нам помогли. Все понравилось, сделали много выводов и открытий для себя. Хотя я, конечно, очень боялась ехать в эту страну. Ришикеш, Варанаси, Тадж Махал. Незабываемо!
В
24 окт 2023
Блин, девочки, да восхитительно! Уже говорила, спасибо вам большое за программу четко продуманную и сопровождение.
Мы до сих пор в восторге от Варанаси и Джайпур это вообще что-то с чем-то.
Спасибо!

Тур входит в следующие категории Гоа

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