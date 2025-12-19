Хампи — это не просто руины, а живая память великой империи Виджаянагара, где древние храмы до сих пор наполнены молитвами.
За два дня вы увидите исполинскую статую Нарасимхи, «поющие» колонны Витталы и святилища, где история ощущается в каждом камне.
За два дня вы увидите исполинскую статую Нарасимхи, «поющие» колонны Витталы и святилища, где история ощущается в каждом камне.
Описание тура
Хампи: путешествие в сердце исчезнувшей империи Хампи — каменная поэма о величии Южной Индии. Два столетия здесь билась «столица империи Виджаянагара»: храмы, дворцы, базары и крепости тянули к себе купцов, паломников и художников. Основанный в 1336 году при поддержке святого Видьяраньи и братьев Харихара и Букка, город стремительно вырос в культурный центр региона. В 1565-м объединённые войска декканских султанатов переломили ход истории — после разграбления столица опустела. Сегодня это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО: между валунами и банановыми плантациями вы встречаете живые святыни, где мантры звучат так же естественно, как шум ветра. Как Хампи стал легендой Во времена расцвета город казался неуязвимым: многоярусные стены, сложные ворота, боевые слоны и лучники, продуманная система хранения запасов. Сокровища Хампи будоражили воображение завоевателей — местные предания уверяют, что для вывоза богатств потребовались сотни слонов. И всё же жизнь не исчезла: и сегодня брахманы читают молитвы в древних мандпах, а паломники получают благословение у храма Вирупакши. Поездка в Хампи — это не «про руины», это диалог с живым прошлым. Что обязательно увидеть:
- Храм Вирупакши — действующее святилище и духовный центр Хампи.
- Храм Виттала — знаменит «поющими» колоннами и каменной колесницей, ставшей символом комплекса.
- Царские бани и слоновник — свидетельство придворной роскоши и инженерной мысли.
- Дворец Лотоса — редкая смесь индуистской пластики и индо-исламских элементов.
Подземный храм Шивы, статуя Нарасимхи, холм Матанга, старые базары и гранитные павильоны — точки, где особенно остро чувствуется масштаб империи. Культурный контекст и мифология Холмы вокруг Хампи связывают с историей Ханумана — верного соратника Рамы. Отсюда паломническая «гравитация»: фестивали собирают тысячи людей, а городская ткань наполняется процессиями, музыкой и огнями. Неудивительно, что эти пейзажи десятилетиями вдохновляли писателей и художников: руины здесь не про пустоту, а про память. Важная информация:.
Подземный храм Шивы, статуя Нарасимхи, холм Матанга, старые базары и гранитные павильоны — точки, где особенно остро чувствуется масштаб империи. Культурный контекст и мифология Холмы вокруг Хампи связывают с историей Ханумана — верного соратника Рамы. Отсюда паломническая «гравитация»: фестивали собирают тысячи людей, а городская ткань наполняется процессиями, музыкой и огнями. Неудивительно, что эти пейзажи десятилетиями вдохновляли писателей и художников: руины здесь не про пустоту, а про память. Важная информация:.
• Подземный храм Шивы, статуя Нарасимхи, холм Матанга, старые базары и гранитные павильоны — точки, где особенно остро чувствуется масштаб империи. Культурный контекст и мифология Холмы вокруг Хампи связывают с историей Ханумана — верного соратника Рамы. Отсюда паломническая «гравитация»: фестивали собирают тысячи людей, а городская ткань наполняется процессиями, музыкой и огнями. Неудивительно, что эти пейзажи десятилетиями вдохновляли писателей и художников: руины здесь не про пустоту, а про память. Важная информация:
- Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для Южного Гоа уточнять перед бронированием.
- Оплата: наличными в день выезда (USD/INR/EUR) или переводом в рублях — по согласованию при подтверждении бронирования. Предоплата 20% на сайте.
- Этикет и одежда: плечи и колени прикрыты; в святилища входим без обуви; съёмка — без вспышки, если нет отдельного запрета.
- Что взять: удобную обувь, воду, солнцезащиту, головной убор, личные лекарства и пауэрбанк; на рассвет на Матанге пригодится лёгкая ветровка.
- С ноября по март — комфортная погода и стабильный доступ к основным локациям. В межсезонье жарче, в дождливые месяцы возможны точечные ограничения.
- Маршрут подходит детям и пожилым: пешие участки умеренные, большую часть пути едем на транспорте. Если есть особенности по здоровью — сообщите при бронировании, темп подстроят. В дни проведения Хапми, бывает также экскурсия в Хампи-Бадами, если набирается достаточно желающих (после Хампи заезжают в Бадами). Стоимость этой экскурсии — $170 долларов. Дети: до 4 лет — на коленях бесплатно; 5–11 — $130.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хампи
- Храм Вирупакши
- Храм Виттала
- Царские бани и слоновник
- Дворец Лотоса
- Подземный храм Шивы
- Статуя Нарасимхи
- Холм Матанга, старые базары и гранитные павильоны
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер
- Проживание
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гоа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
- Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для Южного Гоа уточнять перед бронированием
- Оплата: наличными в день выезда (USD/INR/EUR) или переводом в рублях - по согласованию при подтверждении бронирования. Предоплата 20% на сайте
- Этикет и одежда: плечи и колени прикрыты в святилища входим без обуви съёмка - без вспышки, если нет отдельного запрета
- Что взять: удобную обувь, воду, солнцезащиту, головной убор, личные лекарства и пауэрбанк на рассвет на Матанге пригодится лёгкая ветровка
- С ноября по март - комфортная погода и стабильный доступ к основным локациям. В межсезонье жарче, в дождливые месяцы возможны точечные ограничения
- Маршрут подходит детям и пожилым: пешие участки умеренные, большую часть пути едем на транспорте. Если есть особенности по здоровью - сообщите при бронировании, темп подстроят
- В дни проведения Хапми, бывает также экскурсия в Хампи-Бадами, если набирается достаточно желающих (после Хампи заезжают в Бадами). Стоимость этой экскурсии - $170 долларов. Дети: до 4 лет - на коленях бесплатно 5-11 - $130
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Гоа
Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов
Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость),...
23 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$380 за человека
Хампи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
21 дек в 05:00
$140 за человека
Хампи и Бадами
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
21 дек в 05:00
$170 за человека