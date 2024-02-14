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Древние каменные храмы Вишну и Шивы, огромная божественная колесница, поющие колонны — все это Хампи, легендарное место, упомянутое в Рамаяне. Двухдневная поездка является сочетанием паломнического тура и осмотра памятников архитектуры. Начало второго дня нашей экскурсии мы встретим в горах.
Древние каменные храмы Вишну и Шивы, огромная божественная колесница, поющие колонны — все это Хампи, легендарное место, упомянутое в Рамаяне. Двухдневная поездка является сочетанием паломнического тура и осмотра памятников архитектуры. Начало второго дня нашей экскурсии мы встретим в горах.
Описание тура
Экскурсия из Гоа в Хампи Двухдневная экскурсия в ХАМПИ: сказка, которую нужно вдохнуть и насладиться Хампи называют жемчужиной Индии. Это совершенно уникальный объект, представляющий мировую историческую ценность и находящийся под эгидой ЮНЕСКО. Для индусов он является местом традиционного паломничества и преклонения. Планируя провести свой отпуск на Гоа, вы непременно должны отвести время на двухдневную экскурсию в Хампи, которая гарантированно произведет на вас неизгладимые впечатления. Программа первого дня •Посещение храмового комплекса Витала. В этом уникальном месте вы услышите знаменитые поющие колонны. Если ударить по ним, то каждая колонна начинает звучать на свой лад, а, сливаясь с другими звуками, создает неповторимую музыку камня.
- Осмотр каменной колесницы индуистского бога – грандиозной достопримечательности, служащей визиткой Хампи. Особый восторг вызывают колеса колесницы, выполненные в форме цветков лотоса.
- Лотос-Махал или дворец Лотоса. По сути это строение скорее можно назвать беседкой для комфортного отдыха королевской семьи. Она была сооружена таким образом, чтобы ажурные резные арки из камня продувались свежим ветром и позволяли насладиться приятной прохладой в знойное время дня. Для постройки использовался камень, впитывающий и сохраняющий прохладу.
- Храм Тысячи Рам. Древнейшая постройка, состоящая из разноликих изображений бога Рамы и фрагментов сюжета «Рамаяны» - легендарного древнеиндийского эпоса на санскрите.
- Вирупакша – храмовый комплекс бога Шивы и его супруги Пампы. Именно сюда приходят паломники и верующие, чтобы получить высочайшее благословление на семейное благополучие, и попросить согласия бога на рождение наследников.
- Закат солнца на горе Гемакута – романтическое завершение первого экскурсионного дня. Программа второго дня •Восход солнца – ранний выезд в горы в 5 утра. Чтобы увидеть это потрясающее зрелище, можно даже не ложиться спать вовсе. Горы в Хампи поражают своей неординарностью, они состоят из гигантских валунов и считаются местом Силы, поскольку там зафиксирована невероятная энергетика. Увидеть восход солнца в горах и открывающуюся панораму Хампи – только ради этого стоит побывать на Гоа.
- Утреннее посещение храмов Ганеши, Рамы, богини Дурги, Нарасимхи, лингама Шивы и храмового комплекса Ачьютарайя.
- Завтрак и сбор в обратную дорогу.
- Выезд на Гоа в 10 часов утра. По пути следования будет остановка на обед с блюдами индийской или европейской кухни на выбор. Ориентировочное прибытие на Гоа к стоянке отеля в 19 часов. ВНИМАНИЕ! При подготовке к экскурсии необходимо приготовить:.
- женщинам – платки, парео или шали, чтобы покрывать плечи и колени во время посещения храма •носки - для тех, кто не хочет ходить в храме босиком (при посещении индуистских храмов обувь снимают и оставляют у входа) •деньги – на обед, сувениры и личные расходы •питьевую воду в дорогу •солнцезащитные средства и принадлежности.
женщинам – платки, парео или шали, чтобы покрывать плечи и колени во время посещения храма •носки - для тех, кто не хочет ходить в храме босиком (при посещении индуистских храмов обувь снимают и оставляют у входа) •деньги – на обед, сувениры и личные расходы •питьевую воду в дорогу •солнцезащитные средства и принадлежности.
•женщинам – платки, парео или шали, чтобы покрывать плечи и колени во время посещения храма •носки - для тех, кто не хочет ходить в храме босиком (при посещении индуистских храмов обувь снимают и оставляют у входа) •деньги – на обед, сувениры и личные расходы •питьевую воду в дорогу •солнцезащитные средства и принадлежности.
Ежедневно в 5:00
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (12+)
|$140
|Дети 5-11 лет
|$110
|Дети до 5 лет (без отдельного посадочного места)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1 день:
- Хампи
- Храм Лотуса
- Храм Вирупакша (главный действующий храм 13в)
- Храм Витхала (музыкальный храм)
- Храм Ганеши
- Нарасимха
- Храм Большого Ганеши
- Встреча заката на горе Гемакута
- 2 день:
- Встреча рассвета на горе Матанга или Малеванта (по желанию туристов)
- Храмовый комплекс Рамы
- Храм Хазарарамы
Что включено
- Проезд на транспорте с кондиционером
- Страховка
- Услуги русского гида
- Проживание в отеле с кондиционером при двухместном размещении
- Входные билеты
- Завтраки
Что не входит в цену
- Обеды и ужины около 15$
- Трансфер для отелей Южного Гоа - от 10$ за 1 человека (зависит от дальности пляжа и количества попутчиков, уточняйте при бронировании)
- Доплата за 1-местное размещение в отеле - 10$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:00
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
14 фев 2024
У нас была поездка в Хампи, это нечто! Не поддающееся никаким повествованиям! Это нужно просто созерцать! Благодаря Магу-гиду Наталии, вся наша поездка прошла очеееень комфортно и насыщенно! Наталья так поставила
А
Алексей
18 янв 2024
Отличная экскурсия, хорошо организована, гид был Роман отличный гид знает очень много информации и истории. Отель в котором останавливались на 1 ночь чистый и просторный. Завтраки были включены очень вкусно.
Немного утомительно дорога 6 часов, но это не страшно.
Посетили много интересных храмов, больше чем в программе.
Немного утомительно дорога 6 часов, но это не страшно.
Посетили много интересных храмов, больше чем в программе.
О
Ольга
16 фев 2023
Обсалютно всё понравилось.
Гид Яна просто замечательная, отдельное ей спасибо за внимание и заботу.
Гид Яна просто замечательная, отдельное ей спасибо за внимание и заботу.
Е
Евгений
7 фев 2023
Что сказать… Оценка 5+ гиду Ксении, оценка 1 менеджеру Александру. Экскурсия замечательная, гид отличный, организация отвратительна. Благодаря такой организации, все предварительные договоренности пошли прахом, в результате чего начало поездки затянулось на 1,5 часа, соответственно частично программа сдвинулась на следующий день. Спасибо гиду за очень интересные рассказы и героические попытки исправить косяки организаторов.
n
natusia.
11 янв 2020
Хампи великолепный. Гид Яна очень хорошо рассказала о Хампи, о Индии и весь индийский эпос. Это все 5+. Питание в кафе все хорошо. Отель чистый, но попросила extra bed, принесли
o
olgus200
13 ноя 2019
a
abddim80
19 фев 2019
Т
Татьяна
5 янв 2019
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2 янв в 05:00
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