Экскурсия из Гоа в Хампи Двухдневная экскурсия в ХАМПИ: сказка, которую нужно вдохнуть и насладиться Хампи называют жемчужиной Индии. Это совершенно уникальный объект, представляющий мировую историческую ценность и находящийся под эгидой ЮНЕСКО. Для индусов он является местом традиционного паломничества и преклонения. Планируя провести свой отпуск на Гоа, вы непременно должны отвести время на двухдневную экскурсию в Хампи, которая гарантированно произведет на вас неизгладимые впечатления. Программа первого дня •Посещение храмового комплекса Витала. В этом уникальном месте вы услышите знаменитые поющие колонны. Если ударить по ним, то каждая колонна начинает звучать на свой лад, а, сливаясь с другими звуками, создает неповторимую музыку камня.

Осмотр каменной колесницы индуистского бога – грандиозной достопримечательности, служащей визиткой Хампи. Особый восторг вызывают колеса колесницы, выполненные в форме цветков лотоса.

Лотос-Махал или дворец Лотоса. По сути это строение скорее можно назвать беседкой для комфортного отдыха королевской семьи. Она была сооружена таким образом, чтобы ажурные резные арки из камня продувались свежим ветром и позволяли насладиться приятной прохладой в знойное время дня. Для постройки использовался камень, впитывающий и сохраняющий прохладу.

Храм Тысячи Рам. Древнейшая постройка, состоящая из разноликих изображений бога Рамы и фрагментов сюжета «Рамаяны» - легендарного древнеиндийского эпоса на санскрите.

Вирупакша – храмовый комплекс бога Шивы и его супруги Пампы. Именно сюда приходят паломники и верующие, чтобы получить высочайшее благословление на семейное благополучие, и попросить согласия бога на рождение наследников.

Закат солнца на горе Гемакута – романтическое завершение первого экскурсионного дня. Программа второго дня •Восход солнца – ранний выезд в горы в 5 утра. Чтобы увидеть это потрясающее зрелище, можно даже не ложиться спать вовсе. Горы в Хампи поражают своей неординарностью, они состоят из гигантских валунов и считаются местом Силы, поскольку там зафиксирована невероятная энергетика. Увидеть восход солнца в горах и открывающуюся панораму Хампи – только ради этого стоит побывать на Гоа.

Утреннее посещение храмов Ганеши, Рамы, богини Дурги, Нарасимхи, лингама Шивы и храмового комплекса Ачьютарайя.

Завтрак и сбор в обратную дорогу.

Выезд на Гоа в 10 часов утра. По пути следования будет остановка на обед с блюдами индийской или европейской кухни на выбор. Ориентировочное прибытие на Гоа к стоянке отеля в 19 часов. ВНИМАНИЕ! При подготовке к экскурсии необходимо приготовить:.

женщинам – платки, парео или шали, чтобы покрывать плечи и колени во время посещения храма •носки - для тех, кто не хочет ходить в храме босиком (при посещении индуистских храмов обувь снимают и оставляют у входа) •деньги – на обед, сувениры и личные расходы •питьевую воду в дорогу •солнцезащитные средства и принадлежности.

женщинам – платки, парео или шали, чтобы покрывать плечи и колени во время посещения храма •носки - для тех, кто не хочет ходить в храме босиком (при посещении индуистских храмов обувь снимают и оставляют у входа) •деньги – на обед, сувениры и личные расходы •питьевую воду в дорогу •солнцезащитные средства и принадлежности.

•женщинам – платки, парео или шали, чтобы покрывать плечи и колени во время посещения храма •носки - для тех, кто не хочет ходить в храме босиком (при посещении индуистских храмов обувь снимают и оставляют у входа) •деньги – на обед, сувениры и личные расходы •питьевую воду в дорогу •солнцезащитные средства и принадлежности.