Первый день посвящен Бадами, столице царства Чалукья, где вы увидите четыре уникальных храма-пещеры, вырубленных
Описание тура
Поездка в Хампи и Бадами
Путешествие в Хампи и Бадами — это увлекательное двухдневное приключение, которое сочетает в себе элементы паломнического тура и осмотра исторических достопримечательностей. Бадами, когда-то столица царства Чалукья, процветавшего в 4-7 веках н. э., сейчас представляет собой небольшой город в центральной Карнатаке. Он знаменит своими четырьмя скальными храмами, вырубленными в красноватом песчанике, каждый из которых посвящен определенному божеству, а также священным озером, окружающим эти пещеры.
Первый день: Бадами
В первый день мы отправляемся в Бадами. Во время живописной поездки наш гид познакомит вас с основными концепциями индуизма и джайнизма — двумя религиозными учениями, оказавшими значительное влияние на архитектуру древнего города. По прибытии в Бадами мы посетим главную достопримечательность — четыре удивительных заброшенных храма-пещеры, вырубленных прямо в скале из красного песчаника.
- Первые три храма посвящены богам Шиве и Вишну.
- Четвертый храм воздвигнут в честь двадцати четырех Тиртханкар — великих джайнистских учителей.
Поднимаясь по горной лестнице, соединяющей все четыре храма, мы сможем насладиться прекрасно сохранившимися резными изображениями богов и древних учителей на стенах. Здесь открывается захватывающий вид на священное озеро Агастьятиртха, где, по преданиям, когда-то обитало страшное чудовище.
После обеда и короткого переезда мы окажемся в Хампи, где у нас будет возможность встретить закат на одной из самых высоких точек этого заповедника. С этого места открывается потрясающий вид на территорию древнего памятника — поистине величественное зрелище!
Второй день: Хампи
На второй день мы посетим знаменитый храмовый комплекс Виттала, известный своими поющими колоннами, которые издают звуки разного тона при ударе. Мы также увидим «визитную карточку» Хампи — каменную колесницу, а также постройки, предназначенные для правителей и их прекрасных жен, такие как купальня императрицы и беседка Лотоса.
На стенах Храма Тысячи Рам мы увидим увековеченные в камне сюжеты древнего эпоса «Рамаяна». Кроме того, мы посетим храмовый комплекс Вирупакша, одно из самых священных мест шиваизма. По легенде, именно здесь жил мудрец, предсказавший расцвет великой империи Виджаянагар. В этом действующем комплексе вы сможете получить благословение Шивы-Вирупакши и его жены Парвати-Пампы на счастливую семейную жизнь и рождение детей. Возможно, вас благословит и храмовая священная слониха!
После насыщенного дня и вкусного ужина мы отправимся обратно в Гоа, полные впечатлений и новых знаний.
Ежедневно в 5:00
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (12+)
|$180
|Дети (5-12 лет)
|$130
|Дети до 5 лет (без отдельного места)
|$0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бадами
- Хампи
- Храмовый комплекс Вирупакши
- Храмовый комплекс Виттала
- Храм Лотуса
- Храмовый комплекс Рамы
- Храм Хазарарамы
Что включено
- Трансфер на комфортном автобусе с кондиционером
- Сопровождение русского гида
- Входные билеты во все храмы
- Проживание в отеле 4 при двухместном размещении
- Завтраки
Что не входит в цену
- Возможно одноместное размещение в отеле (доплата 10$ с человека)
- Обеды и ужины около 20$
- Трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь - 5$ за 1 человека
- Трансфер для отелей Южного Гоа - 10$ за 1 человека
- Трансфер для пляжей Палолем, Агонда 80$ (туда-обратно) за машину