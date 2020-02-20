Хампи и Бадами

Откройте для себя волшебство древних храмов и памятников Хампи и Бадами в уникальном двухдневном туре
Вас ждет незабываемое путешествие в Хампи и Бадами, где история оживает среди древних руин и скальных храмов.

Первый день посвящен Бадами, столице царства Чалукья, где вы увидите четыре уникальных храма-пещеры, вырубленных
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в красном песчаннике.

Эти храмы, посвященные богам Шиве и Вишну, а также джайнистским учителям, поражают своей красотой и исторической значимостью.

В Хампи, на следующий день, вы посетите храмовый комплекс Виттала с его знаменитыми поющими колоннами и каменной колесницей.

Также вас ждет встреча с действующим храмовым комплексом Вирупакша, где можно попросить благословения у Шивы. Между экскурсиями предусмотрен отдых в комфортабельном отеле с завтраком.

Этот тур предлагает уникальную возможность прикоснуться к древней истории и культуре Индии, увидеть невероятные архитектурные шедевры и почувствовать дух прошлых эпох

4
3 отзыва
Хампи и Бадами
Хампи и Бадами
Хампи и Бадами
Ближайшие даты:
28
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Время начала: 05:00

Описание тура

Поездка в Хампи и Бадами

Путешествие в Хампи и Бадами — это увлекательное двухдневное приключение, которое сочетает в себе элементы паломнического тура и осмотра исторических достопримечательностей. Бадами, когда-то столица царства Чалукья, процветавшего в 4-7 веках н. э., сейчас представляет собой небольшой город в центральной Карнатаке. Он знаменит своими четырьмя скальными храмами, вырубленными в красноватом песчанике, каждый из которых посвящен определенному божеству, а также священным озером, окружающим эти пещеры.

Первый день: Бадами

В первый день мы отправляемся в Бадами. Во время живописной поездки наш гид познакомит вас с основными концепциями индуизма и джайнизма — двумя религиозными учениями, оказавшими значительное влияние на архитектуру древнего города. По прибытии в Бадами мы посетим главную достопримечательность — четыре удивительных заброшенных храма-пещеры, вырубленных прямо в скале из красного песчаника.

  • Первые три храма посвящены богам Шиве и Вишну.
  • Четвертый храм воздвигнут в честь двадцати четырех Тиртханкар — великих джайнистских учителей.

Поднимаясь по горной лестнице, соединяющей все четыре храма, мы сможем насладиться прекрасно сохранившимися резными изображениями богов и древних учителей на стенах. Здесь открывается захватывающий вид на священное озеро Агастьятиртха, где, по преданиям, когда-то обитало страшное чудовище.

После обеда и короткого переезда мы окажемся в Хампи, где у нас будет возможность встретить закат на одной из самых высоких точек этого заповедника. С этого места открывается потрясающий вид на территорию древнего памятника — поистине величественное зрелище!

Второй день: Хампи

На второй день мы посетим знаменитый храмовый комплекс Виттала, известный своими поющими колоннами, которые издают звуки разного тона при ударе. Мы также увидим «визитную карточку» Хампи — каменную колесницу, а также постройки, предназначенные для правителей и их прекрасных жен, такие как купальня императрицы и беседка Лотоса.

На стенах Храма Тысячи Рам мы увидим увековеченные в камне сюжеты древнего эпоса «Рамаяна». Кроме того, мы посетим храмовый комплекс Вирупакша, одно из самых священных мест шиваизма. По легенде, именно здесь жил мудрец, предсказавший расцвет великой империи Виджаянагар. В этом действующем комплексе вы сможете получить благословение Шивы-Вирупакши и его жены Парвати-Пампы на счастливую семейную жизнь и рождение детей. Возможно, вас благословит и храмовая священная слониха!

После насыщенного дня и вкусного ужина мы отправимся обратно в Гоа, полные впечатлений и новых знаний.

Ежедневно в 5:00

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые (12+)$180
Дети (5-12 лет)$130
Дети до 5 лет (без отдельного места)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бадами
  • Хампи
  • Храмовый комплекс Вирупакши
  • Храмовый комплекс Виттала
  • Храм Лотуса
  • Храмовый комплекс Рамы
  • Храм Хазарарамы
Что включено
  • Трансфер на комфортном автобусе с кондиционером
  • Сопровождение русского гида
  • Входные билеты во все храмы
  • Проживание в отеле 4 при двухместном размещении
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Возможно одноместное размещение в отеле (доплата 10$ с человека)
  • Обеды и ужины около 20$
  • Трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь - 5$ за 1 человека
  • Трансфер для отелей Южного Гоа - 10$ за 1 человека
  • Трансфер для пляжей Палолем, Агонда 80$ (туда-обратно) за машину
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:00
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
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1
Y
20 фев 2020
Сама экскурсия очень понравилась, и гид Роман очень сильный профессионал, знает и любит своё дело. Спасибо ему. Единственное, что омрачило несколько впечатления, это дорога. Но это скорее претензии не к вам. Дорога оказалась просто убитой, ехать было крайне тяжело. Но со временем, всё это забудется, и останутся только положительные эмоции. Спасибо
М
20 янв 2020
Информационная часть экскурсии интересная, но очень плохо организованы питание, ночевка в отеле

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