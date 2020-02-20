Вас ждет незабываемое путешествие в Хампи и Бадами, где история оживает среди древних руин и скальных храмов.Первый день посвящен Бадами, столице царства Чалукья, где вы увидите четыре уникальных храма-пещеры, вырубленных

в красном песчаннике. Эти храмы, посвященные богам Шиве и Вишну, а также джайнистским учителям, поражают своей красотой и исторической значимостью. В Хампи, на следующий день, вы посетите храмовый комплекс Виттала с его знаменитыми поющими колоннами и каменной колесницей. Также вас ждет встреча с действующим храмовым комплексом Вирупакша, где можно попросить благословения у Шивы. Между экскурсиями предусмотрен отдых в комфортабельном отеле с завтраком. Этот тур предлагает уникальную возможность прикоснуться к древней истории и культуре Индии, увидеть невероятные архитектурные шедевры и почувствовать дух прошлых эпох

Описание тура

Поездка в Хампи и Бадами

Путешествие в Хампи и Бадами — это увлекательное двухдневное приключение, которое сочетает в себе элементы паломнического тура и осмотра исторических достопримечательностей. Бадами, когда-то столица царства Чалукья, процветавшего в 4-7 веках н. э., сейчас представляет собой небольшой город в центральной Карнатаке. Он знаменит своими четырьмя скальными храмами, вырубленными в красноватом песчанике, каждый из которых посвящен определенному божеству, а также священным озером, окружающим эти пещеры.

Первый день: Бадами

В первый день мы отправляемся в Бадами. Во время живописной поездки наш гид познакомит вас с основными концепциями индуизма и джайнизма — двумя религиозными учениями, оказавшими значительное влияние на архитектуру древнего города. По прибытии в Бадами мы посетим главную достопримечательность — четыре удивительных заброшенных храма-пещеры, вырубленных прямо в скале из красного песчаника.

Первые три храма посвящены богам Шиве и Вишну.

Четвертый храм воздвигнут в честь двадцати четырех Тиртханкар — великих джайнистских учителей.

Поднимаясь по горной лестнице, соединяющей все четыре храма, мы сможем насладиться прекрасно сохранившимися резными изображениями богов и древних учителей на стенах. Здесь открывается захватывающий вид на священное озеро Агастьятиртха, где, по преданиям, когда-то обитало страшное чудовище.

После обеда и короткого переезда мы окажемся в Хампи, где у нас будет возможность встретить закат на одной из самых высоких точек этого заповедника. С этого места открывается потрясающий вид на территорию древнего памятника — поистине величественное зрелище!

Второй день: Хампи

На второй день мы посетим знаменитый храмовый комплекс Виттала, известный своими поющими колоннами, которые издают звуки разного тона при ударе. Мы также увидим «визитную карточку» Хампи — каменную колесницу, а также постройки, предназначенные для правителей и их прекрасных жен, такие как купальня императрицы и беседка Лотоса.

На стенах Храма Тысячи Рам мы увидим увековеченные в камне сюжеты древнего эпоса «Рамаяна». Кроме того, мы посетим храмовый комплекс Вирупакша, одно из самых священных мест шиваизма. По легенде, именно здесь жил мудрец, предсказавший расцвет великой империи Виджаянагар. В этом действующем комплексе вы сможете получить благословение Шивы-Вирупакши и его жены Парвати-Пампы на счастливую семейную жизнь и рождение детей. Возможно, вас благословит и храмовая священная слониха!

После насыщенного дня и вкусного ужина мы отправимся обратно в Гоа, полные впечатлений и новых знаний.