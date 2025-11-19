Отправьтесь в путешествие по загадочной и чарующей Карнатаке — земле древних династий, каменных храмов и живописной природы! Этот маршрут соединяет величие культурного наследия Южной Индии с её духовной глубиной и природным великолепием.
От королевских дворцов Майсура до священных холмов Шраванбелаголы, от величественных руин Хампи до пляжей солнечного Гоа — вас ждёт путешествие, которое навсегда останется в памяти.
От королевских дворцов Майсура до священных холмов Шраванбелаголы, от величественных руин Хампи до пляжей солнечного Гоа — вас ждёт путешествие, которое навсегда останется в памяти.
Описание тураОтправьтесь в путешествие по загадочной и чарующей Карнатаке — земле древних династий, каменных храмов и живописной природы! Этот маршрут соединяет величие культурного наследия Южной Индии с её духовной глубиной и природным великолепием. От королевских дворцов Майсура до священных холмов Шраванбелаголы, от величественных руин Хампи до пляжей солнечного Гоа — вас ждёт путешествие, которое навсегда останется в памяти.
Данный тур начинается в Бангалоре 03.01.2026 и завершается в Гоа 09.01.2026 — идеальном месте, чтобы продлить своё путешествие отдыхом на океанском побережье. Если вы хотите остаться в Гоа после тура и насладиться мягким солнцем, пляжами и атмосферой уюта, мы с радостью поможем с бронированием отеля любого уровня — от уютных бутик-отелей до роскошных пляжных резортов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бангалор - город садов, шелка и технологий
- Дворец султана Типу, построенный в стиле индо-сарацинской архитектуры
- Храм ISKCON, где современность встречается с древностью
- Майсур - бывшая столица махараджей
- Шрирангапатнам - родина легендарного Султана Типу, «Тигра Майсура», бесстрашно сражающегося против британцев
- Дворец Амба Вилас - резиденция махараджей, сверкающая витражами, мозаикой и позолотой
- Холм Чамунди, где стоит храм богини Дурги XII века и грандиозная статуя быка Нанди
- 20-метровая статуя Гоматешвары (Бахубали), вырезанная из единого куска гранита более тысячи лет назад
- Храм Ченнакешава в Белуре
- Шивамога - место, где джунгли пробуждаются звуками птиц и ревом слонов
- Путешествие в Хоспет - древний город, где оживают легенды Южной Индии
- Хампи - древняя столица империи Виджаянагар - одном из самых впечатляющих археологических комплексов Индии: храм Виттала с 56 «поющими колоннами» и знаменитой каменной колесницей, колёса которой могут вращаться королевские слоновьи стойла, поражающие симметрией, царская ванна храм Лотоса закат в Хампи
Что включено
- Включено:/nПроживание в отелях 3’*/4*/nЗавтраки/nТрансферы и все экскурсии по маршруту/nУслуги русскоговорящего гида/n/n/n
Что не входит в цену
- Не включено: /nМеждународный авиаперелет/nВиза в Индию/nОбеды и ужины /nВходные билеты в достопримечательности /n (в Т.Ч. фото и видеосъемка) /nРасходы индивидуального характера
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Бангалор, Аэропорт · Devanahalli - 560 300, Бангалор
Завершение: Аэропорт Даболим, Гоа
Когда и сколько длится?
Когда: Данный тур начинается в Бангалоре 03.01.2026 и завершается в Гоа 09.01.2026 — идеальном месте, чтобы продлить своё путешествие отдыхом на океанском побережье. Если вы хотите остаться в Гоа после тура и насладиться мягким солнцем, пляжами и атмосферой уюта, мы с радостью поможем с бронированием отеля любого уровня — от уютных бутик-отелей до роскошных пляжных резортов.
Экскурсия длится около 3 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Хампи
Хампи - сердце древней Индии (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$140 за человека
Хампи и сафари к тиграм (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$160 за человека
Хампи и Бадами: два дня в сердце древней Индии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 04:00 до 22:00 следующего дня
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$170 за человека