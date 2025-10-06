Найдено 3 тура в категории « Трансфер » в Хампи на русском языке, цены от $140. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности 1 день 18 часов Хампи и Бадами: два дня в сердце древней Индии Начало: По договоренности «Южный Гоа — доплата за трансфер • Дети 0–4 лет — бесплатно • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак)» Расписание: Ежедневно с 04:00 до 22:00 следующего дня $170 за человека 1 день 13 часов Хампи - сердце древней Индии (2 дня) Начало: По договоренности «Южный Гоа — доплата за трансфер • Дети 0–4 лет — бесплатно • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак)» Расписание: Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня $140 за человека 1 день 13 часов Хампи и сафари к тиграм (2 дня) Начало: По договоренности «Южный Гоа — доплата за трансфер • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак)» Расписание: Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня $160 за человека Все туры Хампи

Ответы на вопросы от путешественников по Хампи в категории «Трансфер»

Туры на русском языке в Хампи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Трансфер», цены от $140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь