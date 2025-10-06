Хампи и Бадами: два дня в сердце древней Индии
Начало: По договоренности
«Южный Гоа — доплата за трансфер • Дети 0–4 лет — бесплатно • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак)»
Расписание: Ежедневно с 04:00 до 22:00 следующего дня
Завтра в 04:00
8 окт в 04:00
$170 за человека
Хампи - сердце древней Индии (2 дня)
Начало: По договоренности
«Южный Гоа — доплата за трансфер • Дети 0–4 лет — бесплатно • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак)»
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$140 за человека
Хампи и сафари к тиграм (2 дня)
Начало: По договоренности
«Южный Гоа — доплата за трансфер • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 10$ • Дорога займет около 7 часов (с остановкой на завтрак)»
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$160 за человека
