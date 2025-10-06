Хампи и Малый Тибет из Гоа за 2 дня
Начало: Гоа, ваш отель. При бронировании экскурсии просьба...
Расписание: Экскурсия проводится каждую неделю, выезд по понедельникам и четвергам
Завтра в 04:00
9 окт в 04:00
$190 за человека
Хампи - сердце древней Индии (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 5:00 до 18:00 следующего дня
Завтра в 05:00
7 окт в 05:00
$140 за человека
Хампи и сафари к тиграм (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня
Завтра в 05:00
7 окт в 05:00
$160 за человека
Сколько стоит тур в Хампи в октябре 2025
Сейчас в Хампи в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 140 до 190.
