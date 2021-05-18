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Полезная информация о Колкате

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Местное время в Колкате
23:2410
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаКолката
По-английскиKolkata
Столица регионаКолката является столицей региона
Население города4 631 392 чел.
АэропортНетаджи-Сабхас-Чандра CCU
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота11 м. от уровня моря

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Колката

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