Полезная информация о Колкате
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Местное время в Колкате
23:2410
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Колката
|По-английски
|Kolkata
|Столица региона
|Колката является столицей региона
|Население города
|4 631 392 чел.
|Аэропорт
|Нетаджи-Сабхас-Чандра CCU
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Колката на карте
Колката