Всё о Кхаджурахо

Полезная информация о Кхаджурахо

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Местное время в Кхаджурахо
01:0141
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаКхаджурахо
По-английскиKhajuraho Group of Monuments
Население города25 662 чел.
АэропортКхаджурахо HJR
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота218 м. от уровня моря

Где находится Кхаджурахо на карте

Кхаджурахо фото города
Кхаджурахо

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