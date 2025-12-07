Мои заказы

Мумбай: микс традиций и современности (слипер-бас /самолет из Гоа)

Индия полна контрастов.

И, пожалуй, наиболее ярким примером этого является Мумбаи, экономический центр страны, ранее известный как Бомбей.

В этом городе бок о бок стоят роскошные дворцы и беднейшие трущобы, великолепные образцы колониальной архитектуры и современные здания из стекла и бетона. Одновременно восхищаясь и «‎возмущаясь» этим городом, несомненно, его нужно посетить.
Описание экскурсии

Добро пожаловать в увлекательное путешествие по многогранному Мумбаю. Этот город полон исторических зданий, культурных достопримечательностей и современных чудес. В ходе экскурсии вы увидите знаковые достопримечательности, отражающие разные эпохи развития города: от величественных ворот Индии и роскошного отеля Тадж-Махал до оживленной набережной Марина-Драйв и уникальных прачечных Дхоби-Гхат. Маршрут также включает посещение исторических районов, где вы познакомитесь с архитектурным наследием колониального периода и современными символами финансовой столицы Индии. Вы можете выбрать подходящий для вас способ добраться в Мумбаи • Слипер-бас — трансфер по Гоа включен в стоимость • Самолет — трансфер по Гоа не включен в стоимость (индивидуальный билет) • Комбо — слипер-бас в одну сторону, самолет — в другую (индивидуальный билет) • Авиабилеты приобретаются отдельно Важная информация:
Южный Гоа — доплата за трансфер до автостанции (в Маргао) • Мини-группы 2–5 человек (если вы один — присоединим к группе) • Если вы прилетаете на самолете, мы встретим вас в аэропорту Мумбаи.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вокзал Виктория
  • Главпочтамт и старинный телеграф
  • Трущобы Дхарави - самые большие в мире
  • Храм парсов
  • Собор Св. Томаса
  • Фонтан Флора
  • Высокий суд Бомбея
  • Университет Мумбаи с башней Раджабаи
  • Музей принца Уэльского и колледж Эльфинстоун
  • Кинотеатр "Ригал" и кафе "Леопольд"
  • Ворота Индии
  • Отель «Тадж Махал Пэлас»
  • Прачечные Доби Гхат
  • Набережная Марина Драйв
  • Висячие сады с панорамой
  • Священный пруд Банганга
  • Храм Бабулнатх
  • Район Бандра: церковь Марии на горе, форт Бандра, дома болливудских звезд
Что включено
  • Трансфер от вашего отелят в Гоа до автостанции и обратно
  • Билеты на комфортабельный слипер-бас
  • Экскурсия на транспорте с кондиционером по Мумбаи
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель, автостанция или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Южный Гоа - доплата за трансфер до автостанции (в Маргао)
  • Мини-группы 2-5 человек (если вы один - присоединим к группе)
  • Если вы прилетаете на самолете, мы встретим вас в аэропорту Мумбаи
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Мумбаи

