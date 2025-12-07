Добро пожаловать в увлекательное путешествие по многогранному Мумбаю. Этот город полон исторических зданий, культурных достопримечательностей и современных чудес. В ходе экскурсии вы увидите знаковые достопримечательности, отражающие разные эпохи развития города: от величественных ворот Индии и роскошного отеля Тадж-Махал до оживленной набережной Марина-Драйв и уникальных прачечных Дхоби-Гхат. Маршрут также включает посещение исторических районов, где вы познакомитесь с архитектурным наследием колониального периода и современными символами финансовой столицы Индии. Вы можете выбрать подходящий для вас способ добраться в Мумбаи • Слипер-бас — трансфер по Гоа включен в стоимость • Самолет — трансфер по Гоа не включен в стоимость (индивидуальный билет) • Комбо — слипер-бас в одну сторону, самолет — в другую (индивидуальный билет) • Авиабилеты приобретаются отдельно Важная информация:

Южный Гоа — доплата за трансфер до автостанции (в Маргао) • Мини-группы 2–5 человек (если вы один — присоединим к группе) • Если вы прилетаете на самолете, мы встретим вас в аэропорту Мумбаи.