Индия полна контрастов.
И, пожалуй, наиболее ярким примером этого является Мумбаи, экономический центр страны, ранее известный как Бомбей.
В этом городе бок о бок стоят роскошные дворцы и беднейшие трущобы, великолепные образцы колониальной архитектуры и современные здания из стекла и бетона. Одновременно восхищаясь и «возмущаясь» этим городом, несомненно, его нужно посетить.
Описание экскурсии
Добро пожаловать в увлекательное путешествие по многогранному Мумбаю. Этот город полон исторических зданий, культурных достопримечательностей и современных чудес. В ходе экскурсии вы увидите знаковые достопримечательности, отражающие разные эпохи развития города: от величественных ворот Индии и роскошного отеля Тадж-Махал до оживленной набережной Марина-Драйв и уникальных прачечных Дхоби-Гхат. Маршрут также включает посещение исторических районов, где вы познакомитесь с архитектурным наследием колониального периода и современными символами финансовой столицы Индии. Вы можете выбрать подходящий для вас способ добраться в Мумбаи • Слипер-бас — трансфер по Гоа включен в стоимость • Самолет — трансфер по Гоа не включен в стоимость (индивидуальный билет) • Комбо — слипер-бас в одну сторону, самолет — в другую (индивидуальный билет) • Авиабилеты приобретаются отдельно Важная информация:
Южный Гоа — доплата за трансфер до автостанции (в Маргао) • Мини-группы 2–5 человек (если вы один — присоединим к группе) • Если вы прилетаете на самолете, мы встретим вас в аэропорту Мумбаи.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вокзал Виктория
- Главпочтамт и старинный телеграф
- Трущобы Дхарави - самые большие в мире
- Храм парсов
- Собор Св. Томаса
- Фонтан Флора
- Высокий суд Бомбея
- Университет Мумбаи с башней Раджабаи
- Музей принца Уэльского и колледж Эльфинстоун
- Кинотеатр "Ригал" и кафе "Леопольд"
- Ворота Индии
- Отель «Тадж Махал Пэлас»
- Прачечные Доби Гхат
- Набережная Марина Драйв
- Висячие сады с панорамой
- Священный пруд Банганга
- Храм Бабулнатх
- Район Бандра: церковь Марии на горе, форт Бандра, дома болливудских звезд
Что включено
- Трансфер от вашего отелят в Гоа до автостанции и обратно
- Билеты на комфортабельный слипер-бас
- Экскурсия на транспорте с кондиционером по Мумбаи
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель, автостанция или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Южный Гоа - доплата за трансфер до автостанции (в Маргао)
- Мини-группы 2-5 человек (если вы один - присоединим к группе)
- Если вы прилетаете на самолете, мы встретим вас в аэропорту Мумбаи
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
