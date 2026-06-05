Мумбаи - город контрастов, и эта экскурсия это докажет.Вы посетите Болливуд, где создаются многомиллионные фильмы, увидите съемочные площадки, гримерки и звукозаписывающие студии. А затем отправитесь в Дхарави - трущобы, где

живет более миллиона человек. Здесь вы увидите, как люди работают на гончарных и кожевенных производствах, а также на переработке мусора. Это автомобильная экскурсия, обычно на минивэне Toyota Innova. Встреча в отеле и трансфер включены. Входные билеты оплачиваются отдельно

Описание экскурсии

Дхарави: изнанка города

Дхарави — район Мумбаи, ставший известным после выхода фильма «Миллионер из трущоб». Он занимает площадь чуть более 2 квадратных километров, при этом в нем живет более миллиона человек. Здесь вы увидите Индию без прикрас. Местный гид проведет вас по лабиринту извилистых улочек и покажет местный быт. Также вы посетите различные производства: гончарное, кожевенное и по переработке мусора. Узнаете, в каких условиях работают люди, и сколько они зарабатывают.

Болливуд: яркие краски, кино, танцы

За глянцем мы отправимся в Болливуд — на одну из действующих киностудий, где делают шоу, сериалы и фильмы. Вы пройдете по залам с декорациями, понаблюдаете за процессом съемок, посетите звукозаписывающую комнату и гримерки. А также примерите индийские костюмы и полюбуетесь танцами, популярными в болливудских лентах. В завершение посмотрите три мини-фильма, раскрывающие историю индийского кино и спецэффектов.

Организационные детали