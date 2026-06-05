Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Мумбаи - город контрастов, и эта экскурсия это докажет.
Вы посетите Болливуд, где создаются многомиллионные фильмы, увидите съемочные площадки, гримерки и звукозаписывающие студии. А затем отправитесь в Дхарави - трущобы, где читать дальшеуменьшить
живет более миллиона человек.
Здесь вы увидите, как люди работают на гончарных и кожевенных производствах, а также на переработке мусора. Это автомобильная экскурсия, обычно на минивэне Toyota Innova. Встреча в отеле и трансфер включены. Входные билеты оплачиваются отдельно
Дхарави — район Мумбаи, ставший известным после выхода фильма «Миллионер из трущоб». Он занимает площадь чуть более 2 квадратных километров, при этом в нем живет более миллиона человек. Здесь вы увидите Индию без прикрас. Местный гид проведет вас по лабиринту извилистых улочек и покажет местный быт. Также вы посетите различные производства: гончарное, кожевенное и по переработке мусора. Узнаете, в каких условиях работают люди, и сколько они зарабатывают.
Болливуд: яркие краски, кино, танцы
За глянцем мы отправимся в Болливуд — на одну из действующих киностудий, где делают шоу, сериалы и фильмы. Вы пройдете по залам с декорациями, понаблюдаете за процессом съемок, посетите звукозаписывающую комнату и гримерки. А также примерите индийские костюмы и полюбуетесь танцами, популярными в болливудских лентах. В завершение посмотрите три мини-фильма, раскрывающие историю индийского кино и спецэффектов.
Организационные детали
Это автомобильная экскурсия. Обычно она проходит на минивэне Toyota Innova.
Встретим вас в отеле города Мумбаи и привезем обратно; за доплату можем организовать трансфер из пригорода (от 10$ до 20$ в зависимости от удаленности). Также вы можете самостоятельно добраться до Мумбаи: например, заказать такси Uber.
Входные билеты оплачиваются дополнительно: Болливуд — 3500 рупий с человека, Дхарави — 1300 рупий с человека. Они включают экскурсии от местных гидов на английском языке — мы будем переводить и дополнять их.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Мумбаи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 544 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники!
Меня зовут — Евгений, я работаю в команде профессиональных гидов. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Мы с радостью покажем вам Мумбаи и Гонконг. читать дальшеуменьшить
В нашей копилке уже более 100 экскурсий по Мумбаю и Гонконгу. С нами вы окунетесь в настоящую индийскую и гонконгскую жизнь. С удовольствием поделимся с вами интересными рассказами об этих городах как местные жители. До встречи на экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Эльвира
Спасибо экскурсоводу Анисе! это была очень содержательная, интересная экскурсия! ☺️
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Н
Наталья
Благодарны Евгению за оперативную связь и корректность соблюдения сроков и договоренностей. А Анису (которая была нашим гидом оба дня пребывания в Мумбаи) благодарим за душевность наряду с профессионализмом и эмпатией. читать дальшеуменьшить
Мы пролазили весь город - от трущоб до престижных районов, побывали в Болливуде и на острове Элефанта, прошли по пути героя книги Шантарам. Если вернемся в Индию, обязательно заедем в Мумбаи и проведаем Аниму, уверена, у нее еще есть, что нам рассказать.
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Татьяна
Благодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженным автодорогам Мумбая превратилась в увлекательное путешествие. У нас не было возможности заскучать, так как читать дальшеуменьшить
каждая секунда, проведенная в машине, была заполнена интереснейшей информацией с глубоким погружением в историю этого колоритного города. Мы прошли пешком через весь центр Мумбая и насладились колониальной архитектурой. Мы погрузились в самое сердце города, трущобы Дхарави, и познакомились с бытом его замечательных жителей. Здесь я снова влюбилась в Индию. И конечно, мы посетили красочный Болливуд. Ещё раз, огромное спасибо организаторам этой замечательной экскурсии.
+1
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Е
Евгений
Хочу выразить огромную благодарность Анисе за незабываемые впечатления от Индии! 🙏 Аниса превзошла все ожидания, подобрав индивидуальную программу экскурсии, которая идеально соответствовала моим интересам. Обычно экскурсии для меня — это читать дальшеуменьшить
утомительный процесс, но благодаря Анисе я получил огромное удовольствие, и время пролетело совершенно незаметно, особенно во второй день. Она не только делилась интересными фактами, но и создала особую атмосферу, благодаря которой я почувствовал себя с ней на одной волне. Её уважительное и трепетное отношение сделало поездку по-настоящему особенной и оставило самые тёплые воспоминания об Индии. Ещё раз огромное спасибо, Аниса! Я с уверенностью буду рекомендовать вас всем своим знакомым и сам обязательно обращусь к вам снова для новых приключений!
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Арман
Ну первое хочу отметить, что гид Аниса великолепный оратор, терпеливый;) и знает свое дело. Сейчас по программе. Первая часть программы - обзорная часть, продуманна шикарна, пешая прогулка с обхватом основных достопримечательностей читать дальшеуменьшить
и завершением шикарным чаепитием в отеле Taj palace, где подаются очень вкусные сладости. Вторая часть она утомительная и не стоит тех денег, которые написаны. Ну пройдёмся по Дхавари, здесь основную работу вела наш гид, она рассказывала все, но 1300 рупий за даную экскурсию брать дополнительно - это дорого. Потому что людям там за целый день работы платят 500 рупий, а здесь за час 1300. Таких денег данная экскурсия не стоит. Что касается Болливуда, то здесь полный лахотрон. Она даже бесплатно не нужна. Там малюсенькая студио, где в основном снимаются низкобюджетные сериалы. Ну сперва тебе отвозят в крохотную комнату под названием звукозапись, где без кондиционера душно с кондиционером холодно. (фото прикрепляю) И там тебя предлагают спеть. Фигня полная. Потом тебе приглашают в такую же крохотную комнату, где на маленьком экране тебе показывает фигню, и в перерывах 4 крайне непрофессиональных танцора издеваются над твоей психикой. Танцевать не умеют вообще. Потом тебя отвозят по съемочным площадкам,где ты видишь насколько не профессионально работают люди и как можно испортить любое кино. И за все это нужно еще дополнительно заплатить 3500. не стоит этих денег. Я в полном разочаровании.
Единственный плюс- это наш Гид АНИСА. Она молодец. Я бы поставил вообще двойку, только благодаря гиду ставлю 4.
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Сергей
Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем неправильно. Это город в городе, со своим производственным циклом! В читать дальшеуменьшить
Болливуде попали на съемки чего-то яркого с любовью и стрельбой, Очень забавно! Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)
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