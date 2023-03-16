Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави

Посетить легендарную киностудию и суровое индийское гетто на авто-пешеходной экскурсии

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Ответы на вопросы
Мумбаи — город контрастов. И это не клише из путеводителя, а правда жизни. Вы побываете в Болливуде, где производят многомиллионные фильмы. Понаблюдаете за съемками, посетите гримерку и звукозаписывающую студию.

А чтобы увидеть «другой Мумбаи», отправитесь в Дхарави — трущобы, где люди живут за гранью бедности.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
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Описание

Что вас ожидает

Дхарави: изнанка города

Дхарави — район Мумбаи, ставший известным после выхода фильма «Миллионер из трущоб». Он занимает площадь чуть более 2 квадратных километров, при этом в нем живет более миллиона человек. Здесь вы увидите Индию без прикрас. Местный гид проведет вас по лабиринту извилистых улочек и покажет местный быт. Также вы посетите различные производства: гончарное, кожевенное и по переработке мусора. Узнаете, в каких условиях работают люди, и сколько они зарабатывают.

Болливуд: яркие краски, кино, танцы

За глянцем мы отправимся в Болливуд — на одну из действующих киностудий, где делают шоу, сериалы и фильмы. Вы пройдете по залам с декорациями, понаблюдаете за процессом съемок, посетите звукозаписывающую комнату и гримерки. А также примерите индийские костюмы и полюбуетесь танцами, популярными в болливудских лентах. В завершение посмотрите три мини-фильма, раскрывающие историю индийского кино и спецэффектов.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия. Обычно она проходит на минивэне Toyota Innova.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Болливуд — 3500 рупий с человека, Дхарави — 1300 рупий с человека. Они включают экскурсии от местных гидов на английском языке — мы будем переводить и дополнять их.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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