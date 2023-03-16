Мумбаи — город контрастов. И это не клише из путеводителя, а правда жизни. Вы побываете в Болливуде, где производят многомиллионные фильмы. Понаблюдаете за съемками, посетите гримерку и звукозаписывающую студию. А чтобы увидеть «другой Мумбаи», отправитесь в Дхарави — трущобы, где люди живут за гранью бедности.

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Описание

Что вас ожидает

Дхарави: изнанка города

Дхарави — район Мумбаи, ставший известным после выхода фильма «Миллионер из трущоб». Он занимает площадь чуть более 2 квадратных километров, при этом в нем живет более миллиона человек. Здесь вы увидите Индию без прикрас. Местный гид проведет вас по лабиринту извилистых улочек и покажет местный быт. Также вы посетите различные производства: гончарное, кожевенное и по переработке мусора. Узнаете, в каких условиях работают люди, и сколько они зарабатывают.

Болливуд: яркие краски, кино, танцы

За глянцем мы отправимся в Болливуд — на одну из действующих киностудий, где делают шоу, сериалы и фильмы. Вы пройдете по залам с декорациями, понаблюдаете за процессом съемок, посетите звукозаписывающую комнату и гримерки. А также примерите индийские костюмы и полюбуетесь танцами, популярными в болливудских лентах. В завершение посмотрите три мини-фильма, раскрывающие историю индийского кино и спецэффектов.

Организационные детали