8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
9 авг в 13:00
10 авг в 08:00
$230 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля Тадж-Махал
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Мумбай: история и культура
Индивидуальная экскурсия по Мумбаю предлагает вам погружение в историю и культуру самого населённого города Индии. Узнайте о его прошлом и настоящем
Начало: Мы вас встретим в вашем отеле в Мумбаи
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Мумбаи: древний район Бандра и буддийская пагода
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала: пещеры, храмы и форт
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Мумбаи в Лонавала. Посетите древние пещеры, индуистские храмы и стратегический форт, наслаждаясь живописными видами
Начало: У вашего отеля
9 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра2 мая 2024Огромное спасибо гиду Анисе за такой насыщенный день. Очень интересная и познавательная экскурсия, грамотная организация. Всем рекомендую
- ССергей24 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
- ССергей14 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень
- ННазим5 апреля 2024Экскурсия была насыщенная и прошла отлично. Аниса очень многознающий, грамотрый гид, отлично владеет информацией. Провела экскурсию замечательно и качественно. Получили очень много интересного материала и удовольствия. Остались очень довольны.
- ЕЕкатерина27 марта 2024Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
- ААнастасия16 марта 2024Нашу экскурсию проводила гид Аниса, нам всё очень понравилось. Аниса очень приятная, позитивная, знает ответ на любой вопрос, маршрут был
- ВВера16 марта 2024Спасибо за замечательную экскурсию! Санджай - прекрасный гид, машина была очень комфортной.
- ЕЕлена16 февраля 2024Экскурсия прошла очень хорошо, мы остались довольны! В середине процесса неожиданно сломался автомобиль, но его заменили на другой, и экскурсия
- РРоман15 февраля 2024Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не очень приятная ситуация с
- РРоман15 февраля 2024Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в августе 2024
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