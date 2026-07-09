Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Посетить церковь Марии на горе, пещеры Канхери в парке Санджая Ганди и Пагоду мировой випассаны
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
Завтра в 09:00
11 авг в 08:00
от $265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $265 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мумбаи для новичков
Погрузитесь в атмосферу старого Мумбаи, исследуя его колониальные жемчужины. Уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности города
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Древние скальные пещеры, индуистский храм и старинный форт на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $219 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Мумбаи в Пуну на 1 день
Пуна - город с богатой историей и культурой. Вас ждут величественные дворцы, старинные храмы и уникальные памятники, сохранившие дух прошлого
Начало: У вашего отеля
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $380 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мумбаи без фильтров
Начало: Мумбай
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Мумбай
Начало: Мы вас встретим в вашем отеле в Мумбаи
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
Начало: Ваш отель в Мумбаи
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
$280 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
МУМБАИ: микс традиций и современности (слипер-бас /самолет из Гоа)
Начало: Отель, автостанция или аэропорт в Мумбаи
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Благодарны Евгению за оперативную связь и корректность соблюдения сроков и договоренностей. А Анису (которая была нашим гидом оба дня пребывания
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Н
Благодарны Евгению за оперативную связь и корректность соблюдения сроков и договоренностей. А Анису (которая была нашим гидом оба дня пребывания
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Э
Спасибо экскурсоводу Анисе! это была очень содержательная, интересная экскурсия! ☺️
+1
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Огромное спасибо нашему гиду - это было приятное знакомство с Мумбаи. Узнали и увидели самые красивые стороны города, почувствовали и приняли его со всеми особенностями. Сошлось всё: маршрут, комфорт, живое повествование гида. Интересно было и 12-летнему ребенку.
Гид Аниса настоящий профи.
Гид Аниса настоящий профи.
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А
Мы былина экскурсии с Татьяной Мумбаи без фильтров. Все оперативно забронировали и Татьяна индивидуально подстроила экскурсию под наши пожелания. Экскурсия
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Е
Впечатления об экскурсии хорошее, даже немного устали, хотя большую часть находились в автомобиле. Татьяна приятный и эрудированный экскурсовод. Рекомендую ее программу, которую она может обсудить с Вами, произвести при необходимости изменения.
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супер гид!
обязательно буду рекомендовать всем друзьям! спасибо большое!!! и надеюсь, что до новых встреч.
обязательно буду рекомендовать всем друзьям! спасибо большое!!! и надеюсь, что до новых встреч.
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Р
Смело могу рекомендовать данную экскурсию! Изначально начитался в интернете постов типа «Мумбаи самостоятельно за 1 день». Но повторно возвращаться когда-либо
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М
Огромное спасибо нашему гиду Тане. Не только великолепному знатоку Мумбай и прекрасному собеседнику, но и человеку искренне любящему Индию. Всем рекомендую!
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М
Мумбаи посещаю не первый раз и основные достопримечательности уже знаю. В этот раз хотелось углубиться именно в жизнь города. Татьяна
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Всего 111 отзывов в Мумбаи
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Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи
Самые популярные экскурсии в Мумбаи
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Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в августе 2026
Сейчас в Мумбаи можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 120 до 380. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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