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в Мумбаи планов не было, поэтому хотелось все-таки не упустить возможность и полностью посмотреть город. Решил не запариваться и доверить делу профессионалу. И не ошибся!) Татьяна отлично подстроилась под нужный формат. Не только поведала множество интересной информации, но и просто составила приятную компанию в дружеской атмосфере. Чувствовалась легкость и непринужденность на протяжении всей экскурсии, что для меня было важным. Я чувствовал себя так, словно приехал в гости к другу и он мне показывает город, в котором отлично разбирается. Татьяна построила маршрут так, что бы захватить все то, что мне было интересно, обговорили это в самом начале экскурсии. Водитель уверенный, вежливый, общались с ним по пути в аэропорт. И да, плюс, что после экскурсии сразу отвезли меня в аэропорт. Короче, я полностью доволен экскурсией, оправдались все мои ожидания!) спасибо!)