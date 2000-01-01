Все экскурсии в Мумбаи
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мумбаи – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от $190. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мумбаи почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
$250
за 1-5 чел.
Каждый день
Индивидуальная экскурсия
8ч
$272
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Мумбаю и острову Элефанта
Обзорная экскурсия по Мумбаю - это посещение "Ворот Индии", построенных в честь короля Великобритании,...
13ч
$190
за 1 чел.
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
Ошеломительная встреча с концентрированной Индией: ее архитектурой, религиями и социальными реалиями
во вторник и четверг в 18:00