Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов

Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»

В Мумбае есть все: здесь живут миллионеры и нищие, мусульмане и буддисты, блюстители традиций и приверженцы нового. Мы знаем город как свои пять пальцев и покажем все его секреты.

Вы увидите высотку самого богатого человека Индии, заглянете в самую крупную в мире прачечную прямо под открытым небом и посмотрите на ворота, через которые британцы покидали город. А в завершение пообедаете в аутентичном кафе из романа «Шантарам».
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
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Описание

Что вас ожидает

Город контрастов

Мумбай, или как его по-прежнему называют местные, Бомбей — город контрастов: здесь вы сможете увидеть и трущобы, и помпезные отели, девушек в традиционных сари и молодых людей в одежде люксовых брендов, португальские католические соборы, мусульманские мечети и индуистские храмы. Давайте раскроем секрет самого неповторимого мегаполиса мира. За один день мы посетим ключевые достопримечательности города: отель «Тадж Махал Пэлас», прачечные Доби Гхат, висячие сады, священный пруд Банганга, район Бандра и другие места. Расскажите мне о своих предпочтениях и я подберу программу, которая будет интересна именно вам. Куда мы можем отправиться?

Ворота Индии и отель «Тадж Махал Пэлас»

После того, как Джамсетджи Нуссерванджи Тата не смог встретиться с партнерами в европейском отеле из-за «неподходящего» цвета кожи, он построил самый помпезный дворец мира и разрешить останавливаться в нем людям вне зависимости от расовой принадлежности. Так появился «Тадж Махал Пэлас». Над зданием трудились лучшие архитекторы мира, в том числе и Густав Эйфель. А в 1947 году лорд Маунтбеттен, последний вице-король Индии, провозгласил в зале «Тадж-Махала» независимость Индии.
Возле отеля расположилась огромная триумфальная арка из базальта: Ворота Индии. Именно через нее британцы покидали Индию. Это одно из лучших мест в городе для фото.

Прачечные Доби Гхат

Вспомните, как отдыхали ночью в отеле на свежем постельном белье. Вы увидите, где добиваются его кристальной чистоты. Доби Гхат — самая большая в мире прачечная под открытым небом. 7000 человек проводят здесь жизнь, чтобы вручную стирать, красить и сушить на веревках одежду всего города. А семейные рецепты чистящих порошков передаются по наследству от деда к внуку.

Кафе «Леопольд»

Мы можем остановиться на обед в стритфуд-кафе для местных или ресторане роскошного отеля, но для поклонников «Шантарама» у меня есть особенное предложение. Давайте отправимся в кафе «Леопольд» на Колабской дамбе — именно здесь главный герой провел много времени. Это место считается самым аутентичным «бомбейским» кафе в городе.

Организационные детали

  • Встретим вас в отеле и привезем обратно
  • Это автомобильная экскурсия (обычно на Toyota Innova). Часть пройдет пешком (примерно 2 часа).
  • Есть возможность провести экскурсию для группы до 8 человек и больше (тогда используется миниавтобус за дополнительную стоимость).
  • Не забудьте удобную обувь и одежду, закрывающую колени и плечи
  • Предполагается посещение храма, где нужно будет снимать обувь. Можно остаться в носках, но есть вероятность их намочить (в храме используют воду в ритуалах).
  • Дополнительно оплачивается вход в район прачек Доби Гхат (по желанию можно не заходить внутрь) — 600 рупий/чел.
  • Также приготовьте 10-20 рупий за хранение обуви при храме (по желанию, как добровольное пожертвование)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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