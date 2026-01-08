Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
В Мумбае есть все: здесь живут миллионеры и нищие, мусульмане и буддисты, блюстители традиций и приверженцы нового. Мы знаем город как свои пять пальцев и покажем все его секреты.
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высотку самого богатого человека Индии, заглянете в самую крупную в мире прачечную прямо под открытым небом и посмотрите на ворота, через которые британцы покидали город. А в завершение пообедаете в аутентичном кафе из романа «Шантарам».
Мумбай, или как его по-прежнему называют местные, Бомбей — город контрастов: здесь вы сможете увидеть и трущобы, и помпезные отели, девушек в традиционных сари и молодых людей в одежде люксовых брендов, португальские католические соборы, мусульманские мечети и индуистские храмы. Давайте раскроем секрет самого неповторимого мегаполиса мира. За один день мы посетим ключевые достопримечательности города: дворец-отель «Тадж-Махал», прачечные Доби Гхат, Висячие сады, священный пруд Банганга, район Бандра и другие места. Расскажите мне о своих предпочтениях и я подберу программу, которая будет интересна именно вам. Куда мы можем отправиться?
«Ворота Индии» и дворец-отель «Тадж-Махал»
После того, как Джамсетджи Нуссерванджи Тата не смог встретиться с партнерами в европейском отеле из-за «неподходящего» цвета кожи, он построил самый помпезный дворец мира и разрешить останавливаться в нем людям вне зависимости от расовой принадлежности. Так появился «Тадж Махал Пэлас». Над зданием трудились лучшие архитекторы мира, в том числе и Густав Эйфель. А в 1947 году лорд Маунтбеттен, последний вице-король Индии, провозгласил в зале «Тадж-Махала» независимость Индии. Возле отеля расположилась огромная триумфальная арка из базальта: «Ворота Индии». Именно через нее британцы покидали Индию. Это одно из лучших мест в городе для фото.
Прачечные Доби Гхат
Вспомните, как отдыхали ночью в отеле на свежем постельном белье. Вы увидите, где добиваются его кристальной чистоты. Доби Гхат — самая большая в мире прачечная под открытым небом. 7000 человек проводят здесь жизнь, чтобы вручную стирать, красить и сушить на веревках одежду всего города. А семейные рецепты чистящих порошков передаются по наследству от деда к внуку.
Кафе «Леопольд»
Мы можем остановиться на обед в стритфуд-кафе для местных или ресторане роскошного отеля, но для поклонников «Шантарама» у меня есть особенное предложение. Давайте отправимся в кафе «Леопольд» на Колабской дамбе — именно здесь главный герой провел много времени. Это место считается самым аутентичным «бомбейским» кафе в городе.
Организационные детали
Встретим вас в отеле города Мумбаи и привезем обратно; за доплату можем организовать трансфер из пригорода (от 10$ до 20$ в зависимости от удаленности). Также вы можете самостоятельно добраться до Мумбаи: например, заказать такси Uber.
Это автомобильная экскурсия (обычно на Toyota Innova). Часть пройдет пешком (примерно 2 часа).
Есть возможность провести экскурсию для группы до 8 человек и больше (тогда используется миниавтобус за дополнительную стоимость).
Не забудьте удобную обувь и одежду, закрывающую колени и плечи
Предполагается посещение храма, где нужно будет снимать обувь. Можно остаться в носках, но есть вероятность их намочить (в храме используют воду в ритуалах).
Дополнительно оплачивается вход в район прачек Доби Гхат (по желанию можно не заходить внутрь) — 600 рупий/чел.
Также приготовьте 10-20 рупий за хранение обуви при храме (по желанию, как добровольное пожертвование)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Мумбаи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 544 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники!
Меня зовут — Евгений, я работаю в команде профессиональных гидов. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Мы с радостью покажем вам Мумбаи и Гонконг. читать дальшеуменьшить
В нашей копилке уже более 100 экскурсий по Мумбаю и Гонконгу. С нами вы окунетесь в настоящую индийскую и гонконгскую жизнь. С удовольствием поделимся с вами интересными рассказами об этих городах как местные жители. До встречи на экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Илья
Однозначно рекомендую посетить Мумбаи! Нам удалось сделать это одним днём: утром мы прилетели из южного Гоа, весь день гуляли и узнавали много нового и интересного о Мумбаи (Бомбее), а вечером читать дальшеуменьшить
улетели обратно. Получилось очень интересно и контрастно!
Отдельно хочется отметить нашего прекрасного гида Анису очень приятный человек с огромным багажом знаний об Индии и, конечно же, о Мумбаи! Отличный сервис: нас забрали из аэропорта и вечером туда же вернули. Также мы по договорённости дополнили маршрут посещением трущоб Дхарави и перекусом в «Маке»
+2
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Анна
Идеальная экскурсия! Спасибо!! Мы увидели все основное в Мумбае, от контрастов порой ум за разум заходил! Очень приятная гид Аниса, много знает, очень деликатная, если мы увлекались для фото, повторяла информацию. читать дальшеуменьшить
Это был незабываемый день в Мумбаи. Поняли, что лучше селиться в районе Колаба, там рядом можно было бы потом самостоятельно погулять по району с красивыми зданиями. В отель Тадж Махал мы потом сами зашли внутрь, это свободно можно сделать. И на остров с пещерами Элефанта сами сплавали, ходят лодочки от ворот Индии, мы спросили - Аниса подсказала как чего. Хочется вернуться в Мумбай и зайти также в музеи, на это еще день точно потребуется. Шикарные торговые центры тоже заслуживают внимания, цены ниже, чем в РФ и марки всякие есть.
Места, которые мы увидели/посетили на экскурсии: 1. Прачечные Доби Гхат 2. Священный пруд Банганга и храмовый комплекс Валкешвар 3. Висячие сады и детский парк Камалы Неру 4. Исторический центр (районы Форта, Кала Кода и Колабы): - Вокзал Виктория - Коммерческая улица Хёрнби стрит со зданиями страховых компаний и банков - Храм парсов (храм огня) - Собор Святого Томаса - Фонтан Флора - Здание Высокого суда Бомбея - Мумбаиский университет с башней Раджабаи - Площадь Кала Кода с артгалереей Джихангир -Здание музея принца Уэльского -Здание колледж Эльфинстоун и здание библиотеки Д. Сасунна -"Дом моряка" (Здание центр. офис полиции штата) - Ворота Индии и отель Тадж Махал Пэлас - Кафе Леопольд - Набережная Марина драйв - трущобы Дхарави
+2
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Н
Наталья
Благодарны Евгению за оперативную связь и корректность соблюдения сроков и договоренностей. А Анису (которая была нашим гидом оба дня пребывания в Мумбаи) благодарим за душевность наряду с профессионализмом и эмпатией. читать дальшеуменьшить
Мы пролазили весь город - от трущоб до престижных районов, побывали в Болливуде и на острове Элефанта, прошли по пути героя книги Шантарам. Если вернемся в Индию, обязательно заедем в Мумбаи и проведаем Анису, уверена, у нее еще есть, что нам рассказать.
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E
Evgenii
Отличная возможность посмотреть город в комфортных условиях. Были на экскурсии 16.12.2025. Спасибо большое Анисе и водителю. Чистая машина, комфортное вождение. Аниса замечательно рассказывала, все что было запланировано посмотрели. В кафе Леопольд Аниса помогла нам с выбором блюд, что не маловажно. Благодаря этой экскурсии и Анисе у нас о городе осталось только положительное впечатление Спасибо большое.
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Н
Наталия
Были на экскурсии семьёй с дочкой 11 лет. Экскурсия очень понравилась. Аниса очень классный гид и очень приятный человек. Всё прошло легко и непринуждённо. Аниса прекрасно знает материал, на все читать дальшеуменьшить
вопросы с лёгкостью отвечала. Ребёнку было очень интересно. Мы не заметили, как прошло время. Спасибо за интересную экскурсию, за классно проведённое время в Мумбай. Однозначно рекомендуем экскурсию и гида Анису. ♥️
Ps: в день экскурси мы уже уезжали из Мумбай в Гоа. По нашей просьбе маршрут был спланирован таким образом, чтобы по окончании экскурсии водитель отвёз нас в аэропорт. За что отдельное спасибо организатору. ♥️
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо Вам большое за такой тёплый отзыв! Нам очень приятно, что экскурсия понравилась всей семье и что вашей дочке было читать дальшеуменьшить
интересно — для нас это особенно ценно. Анисе обязательно передадим ваши добрые слова, ей будет очень приятно. Рады, что нам удалось удобно спланировать маршрут перед вашим вылетом. Будем счастливы увидеть Вас снова в Индии и показать ещё больше удивительных мест! 🌿✨
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Irina
супер гид! обязательно буду рекомендовать всем друзьям! спасибо большое!!! и надеюсь, что до новых встреч.
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо огромное за отзыв! 😊 Очень рады, что Вам всё понравилось. Будем счастливы снова встретиться с Вами и Вашими друзьями — всегда готовы к новым маршрутам и впечатлениям!
До новых встреч!
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