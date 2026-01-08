В Мумбае есть все: здесь живут миллионеры и нищие, мусульмане и буддисты, блюстители традиций и приверженцы нового. Мы знаем город как свои пять пальцев и покажем все его секреты.Вы увидите

высотку самого богатого человека Индии, заглянете в самую крупную в мире прачечную прямо под открытым небом и посмотрите на ворота, через которые британцы покидали город. А в завершение пообедаете в аутентичном кафе из романа «Шантарам».

Описание экскурсии

Город контрастов

Мумбай, или как его по-прежнему называют местные, Бомбей — город контрастов: здесь вы сможете увидеть и трущобы, и помпезные отели, девушек в традиционных сари и молодых людей в одежде люксовых брендов, португальские католические соборы, мусульманские мечети и индуистские храмы. Давайте раскроем секрет самого неповторимого мегаполиса мира. За один день мы посетим ключевые достопримечательности города: дворец-отель «Тадж-Махал», прачечные Доби Гхат, Висячие сады, священный пруд Банганга, район Бандра и другие места. Расскажите мне о своих предпочтениях и я подберу программу, которая будет интересна именно вам. Куда мы можем отправиться?

«Ворота Индии» и дворец-отель «Тадж-Махал»

После того, как Джамсетджи Нуссерванджи Тата не смог встретиться с партнерами в европейском отеле из-за «неподходящего» цвета кожи, он построил самый помпезный дворец мира и разрешить останавливаться в нем людям вне зависимости от расовой принадлежности. Так появился «Тадж Махал Пэлас». Над зданием трудились лучшие архитекторы мира, в том числе и Густав Эйфель. А в 1947 году лорд Маунтбеттен, последний вице-король Индии, провозгласил в зале «Тадж-Махала» независимость Индии.

Возле отеля расположилась огромная триумфальная арка из базальта: «Ворота Индии». Именно через нее британцы покидали Индию. Это одно из лучших мест в городе для фото.

Прачечные Доби Гхат

Вспомните, как отдыхали ночью в отеле на свежем постельном белье. Вы увидите, где добиваются его кристальной чистоты. Доби Гхат — самая большая в мире прачечная под открытым небом. 7000 человек проводят здесь жизнь, чтобы вручную стирать, красить и сушить на веревках одежду всего города. А семейные рецепты чистящих порошков передаются по наследству от деда к внуку.

Кафе «Леопольд»

Мы можем остановиться на обед в стритфуд-кафе для местных или ресторане роскошного отеля, но для поклонников «Шантарама» у меня есть особенное предложение. Давайте отправимся в кафе «Леопольд» на Колабской дамбе — именно здесь главный герой провел много времени. Это место считается самым аутентичным «бомбейским» кафе в городе.

Организационные детали