Обзорная экскурсия по Мумбаи для пассажиров круизных лайнеров

На этой экскурсии вы увидите знаменитые Ворота Индии и величественный отель «Тадж-Махал Палас», прогуляетесь по набережной Марина Драйв и посетите исторический район Бандра с его живописной церковью и видами на залив. В программу включен осмотр уникальных прачечных Дхоби Гхат, знакомство с университетским кварталом и площадью Кала Года, известной своими художественными галереями. Экскурсия также предусматривает посещение культовых мест, таких как кафе Леопольд и кинотеатр Ригал, ставших неотъемлемой частью культуры города. Все перемещения рассчитаны с учетом времени стоянки лайнера, чтобы вы могли полноценно насладиться атмосферой Мумбаи без лишней спешки. Важная информация:

Стоимость для группы 6+ человек — по запросу • Мы встретим вас в порту • Время и продолжительность экскурсии зависят от времени, во сколько прибывает и отходит лайнер.