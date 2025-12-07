Обзорная экскурсия по Мумбаи для пассажиров круизных лайнеров

Приглашаем вас на обзорную экскурсию по Мумбаи, разработанную специально для гостей круизных лайнеров.
Этот насыщенный маршрут позволит за один день познакомиться с ключевыми достопримечательностями города — от колониальной архитектуры до современных символов, с гарантией своевременного возвращения на борт.
Описание круиза
На этой экскурсии вы увидите знаменитые Ворота Индии и величественный отель «Тадж-Махал Палас», прогуляетесь по набережной Марина Драйв и посетите исторический район Бандра с его живописной церковью и видами на залив. В программу включен осмотр уникальных прачечных Дхоби Гхат, знакомство с университетским кварталом и площадью Кала Года, известной своими художественными галереями. Экскурсия также предусматривает посещение культовых мест, таких как кафе Леопольд и кинотеатр Ригал, ставших неотъемлемой частью культуры города. Все перемещения рассчитаны с учетом времени стоянки лайнера, чтобы вы могли полноценно насладиться атмосферой Мумбаи без лишней спешки. Важная информация:
Стоимость для группы 6+ человек — по запросу • Мы встретим вас в порту • Время и продолжительность экскурсии зависят от времени, во сколько прибывает и отходит лайнер.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
