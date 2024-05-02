Обзорные и познавательные экскурсии Мумбаи

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Мумбаи на русском языке, цены от $206. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Мумбаи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Покажем главные достопримечательности и нетуристические районы, блеск и гетто, древние храмы и дома болливудских звезд»
11 июня в 10:30
12 июня в 08:00
$230 за всё до 2 чел.
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Мумбай
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия по городу Мумбай
Начало: Мы вас встретим в вашем отеле в Мумбаи
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Огромное спасибо гиду Анисе за такой насыщенный день. Очень интересная и познавательная экскурсия, грамотная организация. Всем рекомендую
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень
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    грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)

  • Н
    Назим
    5 апреля 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Экскурсия была насыщенная и прошла отлично. Аниса очень многознающий, грамотрый гид, отлично владеет информацией. Провела экскурсию замечательно и качественно. Получили очень много интересного материала и удовольствия. Остались очень довольны.
  • А
    Анастасия
    16 марта 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Нашу экскурсию проводила гид Аниса, нам всё очень понравилось. Аниса очень приятная, позитивная, знает ответ на любой вопрос, маршрут был
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    составлен очень комфортно, с учетом всех наших пожеланий и ограничений по времени. Посещали трущобы, их обязательно нужно увидеть изнутри. И в целом о Мумбаи остались только самые лучшие впечатления и воспоминания. Огромное спасибо!

  • В
    Вера
    16 марта 2024
    Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
    Спасибо за замечательную экскурсию! Санджай - прекрасный гид, машина была очень комфортной.
  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
    Экскурсия прошла очень хорошо, мы остались довольны! В середине процесса неожиданно сломался автомобиль, но его заменили на другой, и экскурсия
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    продолжилась. С нами был гид Санджай хорошо владеющий русским языком и ответивший на все наши вопросы. С удовольствием порекомендую его друзьям, большое спасибо!!!!

  • Р
    Роман
    15 февраля 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не очень приятная ситуация с
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    отелем - поэтому пришлось провести тур в ускоренном режиме. Но Аниса успешно подобрала маршрут и прекрасно рассказала о том, что мы смогли увидеть. Также у нас получилось увидить сверкающую Колабу в вечернее и ночное время. Огромное спасибо организатору и нашему гиду за такой интересный тур.

    Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не
  • Е
    Евгений
    6 февраля 2023
    Обзорная экскурсия по городу Мумбай
    Экскурсия не состоялась. Слишком поздно заказал. Очень жаль. В другой раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в июне 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 206 до 250. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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