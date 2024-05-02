1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Покажем главные достопримечательности и нетуристические районы, блеск и гетто, древние храмы и дома болливудских звезд»
11 июня в 10:30
12 июня в 08:00
$230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по городу Мумбай
Начало: Мы вас встретим в вашем отеле в Мумбаи
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра2 мая 2024Огромное спасибо гиду Анисе за такой насыщенный день. Очень интересная и познавательная экскурсия, грамотная организация. Всем рекомендую
- ССергей14 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень
- ННазим5 апреля 2024Экскурсия была насыщенная и прошла отлично. Аниса очень многознающий, грамотрый гид, отлично владеет информацией. Провела экскурсию замечательно и качественно. Получили очень много интересного материала и удовольствия. Остались очень довольны.
- ААнастасия16 марта 2024Нашу экскурсию проводила гид Аниса, нам всё очень понравилось. Аниса очень приятная, позитивная, знает ответ на любой вопрос, маршрут был
- ВВера16 марта 2024Спасибо за замечательную экскурсию! Санджай - прекрасный гид, машина была очень комфортной.
- ЕЕлена16 февраля 2024Экскурсия прошла очень хорошо, мы остались довольны! В середине процесса неожиданно сломался автомобиль, но его заменили на другой, и экскурсия
- РРоман15 февраля 2024Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не очень приятная ситуация с
- ЕЕвгений6 февраля 2023Экскурсия не состоялась. Слишком поздно заказал. Очень жаль. В другой раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в июне 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 206 до 250. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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