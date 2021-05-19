Полезная информация о Патне

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Местное время в Патне
01:0158
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаПатна
По-английскиPatna
Столица регионаПатна является столицей региона
Население города1 599 920 чел.
АэропортПатна PAT
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота53 м. от уровня моря

Где находится Патна на карте

Патна фото города
Патна

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