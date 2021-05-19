Всё о Шринагаре

Полезная информация о Шринагаре

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Местное время в Шринагаре
02:0230
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаШринагар
По-английскиSrinagar
Столица регионаШринагар является столицей региона
Население города975 857 чел.
АэропортСринагар SXR
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота1 589 м. от уровня моря

Где находится Шринагар на карте

Шринагар фото города
Шринагар

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