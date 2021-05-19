Полезная информация о Шринагаре
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Местное время в Шринагаре
02:0230
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Шринагар
|По-английски
|Srinagar
|Столица региона
|Шринагар является столицей региона
|Население города
|975 857 чел.
|Аэропорт
|Сринагар SXR
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|1 589 м. от уровня моря
Где находится Шринагар на карте
Шринагар
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