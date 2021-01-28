Как добраться до Сринагара на самолёте
В Сринагаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Srinagar International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сринагара
- Сринагар SXRSrinagar International Airport
Самые дешёвые билеты в Сринагар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.01.2021
|из 🇮🇳Джамму
|1 297
|1ч 45м
|21.12.2020
|из 🇮🇳Дели
|2 205
|3ч
|24.11.2020
|из 🇮🇳Амритсара
|2 481
|55м
|19.03.2021
|из 🇮🇳Чандигарха
|3 119
|1ч 10м
|30.10.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|3 712
|5ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇳Индора
|4 391
|11ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Джайпура
|4 759
|9ч 50м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|4 780
|7ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|4 787
|10ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Дехрадуна
|4 814
|21ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|5 092
|16ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇮🇳Пуны
|5 303
|8ч 30м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇮🇳Аллахабада
|5 512
|4ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|5 642
|5ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Патны
|5 659
|18ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇳Райпура
|6 033
|17ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|6 219
|14ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇮🇳Аурангабада
|6 390
|14ч 55м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇮🇳Дармсалы
|6 519
|3ч 25м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇮🇳Леха
|6 918
|4ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Ранчей
|6 986
|20ч (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇳Гувахати
|7 144
|24ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Нагпура
|7 252
|8ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇳Дибругарха
|9 154
|6ч 40м (⇵1)
|19.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|18 368
|15ч 5м (⇵2)
|20.02.2021
|из 🇮🇩Джакарты
|18 623
|20ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|25 293
|40ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇳🇵Катманду
|37 669
|38ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|71 030
|47ч 29м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сринагара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сринагара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дели, Лос-Анджелес, Патна и Удайпур
- 27.10.202014.11.2020
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