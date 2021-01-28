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Летим в Сринагар

Как добраться до Сринагара на самолёте

В Сринагаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Srinagar International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сринагара

  1. Сринагар SXR
    Srinagar International Airport

Самые дешёвые билеты в Сринагар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.01.2021из 🇮🇳Джамму1 2971ч 45м
21.12.2020из 🇮🇳Дели2 205
24.11.2020из 🇮🇳Амритсара2 48155м
19.03.2021из 🇮🇳Чандигарха3 1191ч 10м
30.10.2020из 🇮🇳Лакхнау3 7125ч 55м (⇵1)
02.11.2020из 🇮🇳Индора4 39111ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇳Джайпура4 7599ч 50м (⇵1)
30.11.2020из 🇮🇳Мумбаи4 7807ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇳Ахмадабада4 78710ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇳Дехрадуна4 81421ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇳Хайдарабада5 09216ч (⇵1)
29.10.2020из 🇮🇳Пуны5 3038ч 30м (⇵1)
28.11.2020из 🇮🇳Аллахабада5 5124ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇳Ченная5 6425ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇮🇳Патны5 65918ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇳Райпура6 03317ч (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇳Калькутты6 21914ч (⇵1)
29.10.2020из 🇮🇳Аурангабада6 39014ч 55м (⇵1)
13.11.2020из 🇮🇳Дармсалы6 5193ч 25м (⇵1)
03.12.2020из 🇮🇳Леха6 9184ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇳Ранчей6 98620ч (⇵1)
02.11.2020из 🇮🇳Гувахати7 14424ч 15м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇳Нагпура7 2528ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇳Дибругарха9 1546ч 40м (⇵1)
19.01.2021из 🇷🇺Москвы18 36815ч 5м (⇵2)
20.02.2021из 🇮🇩Джакарты18 62320ч 50м (⇵2)
30.10.2020из 🇸🇦Даммама25 29340ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇳🇵Катманду37 66938ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇲🇽Мехико71 03047ч 29м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сринагара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дели, Лос-Анджелес, Патна и Удайпур

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