Варанаси — город, где жизнь и смерть встречаются у священных вод Ганга.
Вы совершите рассветную прогулку по реке вдоль исторических гхатов и посетите Сарнатх — место первой проповеди Будды с древней ступой Дхамекх. Это путешествие позволит прикоснуться к древним традициям и духовному наследию Индии.
Описание трансфер
Варанаси — город, где жизнь и смерть встречаются у священных вод Ганга. Согласно древним верованиям, каждый, кто покидает этот мир на его берегах, обретает освобождение от бесконечного круга перерождений. На закате каменные гхаты окрашиваются в золотые тона, создавая ощущение, что сама вечность течет вместе с речными водами. Программа тура включает знакомство с храмовыми комплексами и знаковыми достопримечательностями. Вы станете свидетелем завораживающего ритуала Ганга Аарти с огненными церемониями и пением гимнов, который можно наблюдать с лодки или с храмовой крыши. Рано утром вас ждет рассветная прогулка по реке вдоль исторических гхатов, а также посещение Сарнатха — места первой проповеди Будды, где вы увидите древнюю ступу Дхамекх, монастырские руины и музейную коллекцию артефактов. Важная информация:
Экскурсия возможна из любого города Индии • Одиночные туристы присоединяются к группе.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Весь трансфер по Варанаси
- Русскоязычный гид
- Проживание в отеле 3* (одноместный номер +15$)
- Завтрак
- Комфортный транспорт с кондиционером
Что не входит в цену
- Билет на самолёт подбираем индивидуально ", "Входные билеты ~ 10$", "Лодка ~ 25$ за группу", " Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Варанаси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
