Варанаси — город, где жизнь и смерть встречаются у священных вод Ганга. Согласно древним верованиям, каждый, кто покидает этот мир на его берегах, обретает освобождение от бесконечного круга перерождений. На закате каменные гхаты окрашиваются в золотые тона, создавая ощущение, что сама вечность течет вместе с речными водами. Программа тура включает знакомство с храмовыми комплексами и знаковыми достопримечательностями. Вы станете свидетелем завораживающего ритуала Ганга Аарти с огненными церемониями и пением гимнов, который можно наблюдать с лодки или с храмовой крыши. Рано утром вас ждет рассветная прогулка по реке вдоль исторических гхатов, а также посещение Сарнатха — места первой проповеди Будды, где вы увидите древнюю ступу Дхамекх, монастырские руины и музейную коллекцию артефактов. Важная информация:

Экскурсия возможна из любого города Индии • Одиночные туристы присоединяются к группе.