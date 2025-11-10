Описание экскурсии
Начнём экскурсию ранним утром у сакральных гхатов, где Варанаси пробуждается звуками мантр и колокольчиков.
Прогулка по реке на рассвете (по желанию) откроет город с неожиданной стороны — в предрассветной дымке, где всё дышит тишиной и молитвой.
Вы побываете на ключевых гхатах:
— Дашашвамедх, где вечером проходит знаменитая огненная церемония Арти
— Маникарника — главный крематорий и символ мокши
— Асси — утреннее пространство ведических песнопений
— Лалита с непальским храмом в гималайском стиле
В течение дня мы посетим важнейшие храмы:
— Каши Вишванатх — сердце Варанаси и один из 12 джйотирлингамов
— Кала Бхайрав — храм грозного стража города
— Санкат Мочан Ханумана — место чтения мантры Чалиса
— и древние колодцы: Дханвантари и Чандракуп — пространства очищения и силы
Днём заглянем в мастерскую бенаресских сари и увидим, как шёлк ткут вручную.
Вечером — чай на берегу, а затем арти на Ганге и вечерний даршан Шивы в главном храме, когда город уходит в полумрак, а воздух наполняется запахом благовоний.
Во время прогулки расскажем:
- почему Варанаси считается самым древним и живым городом на земле
- какое значение он имеет для индуизма, буддизма и йогической философии
- кто такой Шива в образе Вишванатха и что означает быть под его защитой в Каши
- что такое мокша и почему люди со всей Индии приезжают умирать именно в Варанаси
- какие ритуалы и обряды проходят на гхатах — от рождения до кремации
Мы также поговорим о тантре, Ведах, поэзии Тулсидаса и силе ведических мантр, которые до сих пор звучат на улицах Старого города.
Примерный тайминг
6:00-7:00 — прогулка на лодке по Гангу (по желанию)
8:00-10:00 — обзор гхатов: Асси, Маникарника, Лалита, Дашашвамедх
10:00-11:00 — храм Санкат Мочан Ханумана, колодец Дханвантари
11:00-12:00 — храм Кала Бхайрав, колодец Чандракуп
12:00-13:00 — обед и отдых
13:00-15:00 — посещение мастерской бенаресских сарей (по желанию)
15:00-17:00 — поездка в Сарнатх: ступа Дхамек, столб Ашоки (по желанию)
17:00-18:00 — вечернее посещение храма Каши Вишванатх (по желанию)
18:30-19:30 — вечерняя арти на гхате Дашашвамедх
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах, очередей и пожеланий путешественников.
Организационные детали
- В стоимость не включён трансфер из аэропорта/отеля и обратно. Одна поездка — $25
- Из-за узких улочек Старого города транспорт туда не заезжает, поэтому экскурсии в Варанаси в основном пешеходные с возможным перемещением на лодке
- Дополнительные расходы: прокат лодки — $15 за чел., посещение храмов и цветы для них — $10 за чел.
- Если вы хотите зайти в храм Каши Вишванатх, приготовьте наличными $10 с чел., оригинал паспорта и ксерокопию визы
- Экскурсия проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гид Тара встретил нас на перроне на ЖД вокзале, куда мы прибыли, помог заселиться в отель.
Сразу хочу отметить, мы сами бы долго искали наш отель среди маленьких
Варанаси - настоящая буря эмоций и впечатлений! Этот древний город с тысячелетней историей буквально погружает в атмосферу святости, смерти и жизни одновременно. Прогулки по