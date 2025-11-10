Мои заказы

В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы

Погружение в пространство города, где камни хранят не только историю, но и молитву
Варанаси — это не место. Это переживание. Его невозможно забыть, но испытать точно стоит. Мы прогуляемся по древним гхатам, где жизнь и смерть встречаются без страха. Увидим, как молитвы всплывают в небо вместе с дымом артий. Услышим, как Ганг несёт по водам одну и ту же песню освобождения. И сможем различить истинный голос Индии: не ушами — сердцем.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Начнём экскурсию ранним утром у сакральных гхатов, где Варанаси пробуждается звуками мантр и колокольчиков.

Прогулка по реке на рассвете (по желанию) откроет город с неожиданной стороны — в предрассветной дымке, где всё дышит тишиной и молитвой.

Вы побываете на ключевых гхатах:

— Дашашвамедх, где вечером проходит знаменитая огненная церемония Арти
— Маникарника — главный крематорий и символ мокши
— Асси — утреннее пространство ведических песнопений
— Лалита с непальским храмом в гималайском стиле

В течение дня мы посетим важнейшие храмы:

— Каши Вишванатх — сердце Варанаси и один из 12 джйотирлингамов
— Кала Бхайрав — храм грозного стража города
— Санкат Мочан Ханумана — место чтения мантры Чалиса
— и древние колодцы: Дханвантари и Чандракуп — пространства очищения и силы

Днём заглянем в мастерскую бенаресских сари и увидим, как шёлк ткут вручную.

Вечером — чай на берегу, а затем арти на Ганге и вечерний даршан Шивы в главном храме, когда город уходит в полумрак, а воздух наполняется запахом благовоний.

Во время прогулки расскажем:

  • почему Варанаси считается самым древним и живым городом на земле
  • какое значение он имеет для индуизма, буддизма и йогической философии
  • кто такой Шива в образе Вишванатха и что означает быть под его защитой в Каши
  • что такое мокша и почему люди со всей Индии приезжают умирать именно в Варанаси
  • какие ритуалы и обряды проходят на гхатах — от рождения до кремации

Мы также поговорим о тантре, Ведах, поэзии Тулсидаса и силе ведических мантр, которые до сих пор звучат на улицах Старого города.

Примерный тайминг

6:00-7:00 — прогулка на лодке по Гангу (по желанию)
8:00-10:00 — обзор гхатов: Асси, Маникарника, Лалита, Дашашвамедх
10:00-11:00 — храм Санкат Мочан Ханумана, колодец Дханвантари
11:00-12:00 — храм Кала Бхайрав, колодец Чандракуп
12:00-13:00 — обед и отдых
13:00-15:00 — посещение мастерской бенаресских сарей (по желанию)
15:00-17:00 — поездка в Сарнатх: ступа Дхамек, столб Ашоки (по желанию)
17:00-18:00 — вечернее посещение храма Каши Вишванатх (по желанию)
18:30-19:30 — вечерняя арти на гхате Дашашвамедх

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах, очередей и пожеланий путешественников.

Организационные детали

  • В стоимость не включён трансфер из аэропорта/отеля и обратно. Одна поездка — $25
  • Из-за узких улочек Старого города транспорт туда не заезжает, поэтому экскурсии в Варанаси в основном пешеходные с возможным перемещением на лодке
  • Дополнительные расходы: прокат лодки — $15 за чел., посещение храмов и цветы для них — $10 за чел.
  • Если вы хотите зайти в храм Каши Вишванатх, приготовьте наличными $10 с чел., оригинал паспорта и ксерокопию визы
  • Экскурсия проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Галия
Галия — ваша команда гидов в Варанаси
Провели экскурсии для 49 туристов
Меня зовут Галия, я глава команды профессиональных гидов, которые проводят увлекательные туры по Индии. Наша миссия — показать вам всю магию этой удивительной страны, сделать ваше путешествие комфортным, безопасным и
читать дальше

незабываемым. Мы предлагаем не только экскурсии по знаменитым достопримечательностям, но и уникальные маршруты, раскрывающие скрытые жемчужины Индии. Внимательно слушая ваши пожелания, мы создаём индивидуальные программы, которые отражают ваши интересы. С нашей командой вы сможете погрузиться в настоящую культуру, историю и атмосферу Индии, открывая её сердце и душу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Дмитрий
Дмитрий
10 ноя 2025
Это была великолепная экскурсия!
Гид Тара встретил нас на перроне на ЖД вокзале, куда мы прибыли, помог заселиться в отель.
Сразу хочу отметить, мы сами бы долго искали наш отель среди маленьких
читать дальше

улочек Варанаси.

Отличные рассказы о культуре, о городе, об Индии в целом.

Отмечу очень важный момент. Самостоятельно мы не попали бы в основные храмы, потому как просто не знали бы куда идти, какие документы оформлять и вообще как всё делать.
Тара провел нас мимо всех очередей, договаривался об открытии закрытых проходов.
Полное присутствие в вопросах нашей безопасности!

Понравилась гибкость маршрута. Мы попросили показать нам настоящую Индию и Тара показал нам. Это был потрясающий опыт, потому как, повторюсь, сами бы мы не попали в такие места, в которых побывали в рамках экскурсии.

Ну и несравненная помощь в текущих передвижениях, а так же советы и помощь в наших маршрутах/вопросах вне текущей экскурсии - за это всё благодарность нашему гиду.

Мы очень рады. что начали наше знакомство с Варанаси с помощью гида Tara!

Это была великолепная экскурсия!
М
Мария
28 сен 2025
Это была потрясающая экскурсия с Таруном <3
Варанаси - настоящая буря эмоций и впечатлений! Этот древний город с тысячелетней историей буквально погружает в атмосферу святости, смерти и жизни одновременно. Прогулки по
читать дальше

гхатам на берегу Ганга, участие в церемонии Аарти, наблюдение за ритуалами кремации (брр) - всё оставляет сильный след и заставляет задуматься о бренности бытия.

Вода в Ганге кажется не такой уж страшной, а вечерний Варанаси с кострами и барабанами - это что-то мистическое и завораживающее, особенно с воды.

Атмосфера города - смесь священного и шумного, туристического и глубоко духовного.

Будьте готовы к шуму, запахам и контрастам, впечатления гарантированы!

Огромная благодарность нашему гиду Таруну и Галии за погружение в мир Варанси <3

Олег
Олег
28 сен 2025
Очень отзывчивый и добрый гид Тара. Встретил и провел до отеля по узким удочкам Варанаси. Помог нести багаж. В день вылета, а мы вылетали очень рано, организовал наш выезд. Очень интересно рассказал о городе и ответил на все наши вопросы. Благодарю!!!
Очень отзывчивый и добрый гид Тара. Встретил и провел до отеля по узким удочкам Варанаси. Помог

