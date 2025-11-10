Варанаси — это не место. Это переживание. Его невозможно забыть, но испытать точно стоит. Мы прогуляемся по древним гхатам, где жизнь и смерть встречаются без страха. Увидим, как молитвы всплывают в небо вместе с дымом артий. Услышим, как Ганг несёт по водам одну и ту же песню освобождения. И сможем различить истинный голос Индии: не ушами — сердцем.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или $99 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Начнём экскурсию ранним утром у сакральных гхатов, где Варанаси пробуждается звуками мантр и колокольчиков.

Прогулка по реке на рассвете (по желанию) откроет город с неожиданной стороны — в предрассветной дымке, где всё дышит тишиной и молитвой.

Вы побываете на ключевых гхатах:

— Дашашвамедх, где вечером проходит знаменитая огненная церемония Арти

— Маникарника — главный крематорий и символ мокши

— Асси — утреннее пространство ведических песнопений

— Лалита с непальским храмом в гималайском стиле

В течение дня мы посетим важнейшие храмы:

— Каши Вишванатх — сердце Варанаси и один из 12 джйотирлингамов

— Кала Бхайрав — храм грозного стража города

— Санкат Мочан Ханумана — место чтения мантры Чалиса

— и древние колодцы: Дханвантари и Чандракуп — пространства очищения и силы

Днём заглянем в мастерскую бенаресских сари и увидим, как шёлк ткут вручную.

Вечером — чай на берегу, а затем арти на Ганге и вечерний даршан Шивы в главном храме, когда город уходит в полумрак, а воздух наполняется запахом благовоний.

Во время прогулки расскажем:

почему Варанаси считается самым древним и живым городом на земле

какое значение он имеет для индуизма, буддизма и йогической философии

кто такой Шива в образе Вишванатха и что означает быть под его защитой в Каши

что такое мокша и почему люди со всей Индии приезжают умирать именно в Варанаси

какие ритуалы и обряды проходят на гхатах — от рождения до кремации

Мы также поговорим о тантре, Ведах, поэзии Тулсидаса и силе ведических мантр, которые до сих пор звучат на улицах Старого города.

Примерный тайминг

6:00-7:00 — прогулка на лодке по Гангу (по желанию)

8:00-10:00 — обзор гхатов: Асси, Маникарника, Лалита, Дашашвамедх

10:00-11:00 — храм Санкат Мочан Ханумана, колодец Дханвантари

11:00-12:00 — храм Кала Бхайрав, колодец Чандракуп

12:00-13:00 — обед и отдых

13:00-15:00 — посещение мастерской бенаресских сарей (по желанию)

15:00-17:00 — поездка в Сарнатх: ступа Дхамек, столб Ашоки (по желанию)

17:00-18:00 — вечернее посещение храма Каши Вишванатх (по желанию)

18:30-19:30 — вечерняя арти на гхате Дашашвамедх

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах, очередей и пожеланий путешественников.

Организационные детали