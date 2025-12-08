Откройте для себя магию Бали, арендовав частную лодку для исследования Нуса Пениды, островов Гили и Ломбока.
Это позволит вам увидеть скрытые сокровища и заняться сноркелингом с мантами, а также порыбачить в открытом море. Аренда частной лодки идеально подходит для празднования дней рождения и семейных торжеств. Насладитесь великолепием Бали с комфортом и стилем в незабываемом путешествии.
Описание водной прогулки
Частная лодка для райских мест Чтобы в полной мере ощутить магию Бали, нельзя упустить возможность исследовать остров Нуса Пенида и его живописные окрестности, арендовав частную лодку. Это путешествие позволит вам проникнуть в самое сердце этого тропического рая, открывая скрытые сокровища, недоступные обычным туристам. Приключение не ограничивается Нуса Пенидой. Острова Гили и Ломбок, манящие своей нетронутой красотой, также ждут вас. Здесь вы сможете погрузиться в кристально чистые воды, чтобы поплавать с трубкой среди грациозных мант, и испытать азарт рыбалки в открытом море. Лучший выбор для ваших торжеств Аренда частной лодки – это идеальное решение для празднования дня рождения или других семейных торжеств. Представьте себе: лазурное море, теплый бриз, близкие люди рядом и незабываемые впечатления, которыми хочется делиться. Продолжительность экскурсии на Нуса Пениду составляет 8-9 часов, что позволит вам в полной мере насладиться красотой острова и его окрестностей. Для посещения островов Гили и Ломбок потребуется минимум 3 дня, чтобы вы смогли исследовать каждый уголок этих райских мест. Важная информация:
Стоимость аренды лодки зависит от количества пассажиров и выбранного направления. Напишите нам и мы сможем подобрать оптимальный вариант.
Ежедневно в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Нуса Пенида (при выбранном маршруте)
- Острова Гили и Ломбок (при выбранном маршруте)
Что включено
- Капитан лодки
- Трансфер от/до отеля
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Стоимость аренды лодки зависит от количества пассажиров и выбранного направления. Напишите нам и мы сможем подобрать оптимальный вариант
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
