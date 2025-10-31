Нуса Пенида — тихий и нетронутый цивилизацией уголок Индонезии.
Путешественники любят это место за возможность отдохнуть вдали от суеты, за изумительные песчаные пляжи и невероятные смотровые площадки.
Предлагаем вам добраться из порта Санур на Бали до острова с ветерком — за 30 минут на скоростном комфортабельном катере.
Путешественники любят это место за возможность отдохнуть вдали от суеты, за изумительные песчаные пляжи и невероятные смотровые площадки.
Предлагаем вам добраться из порта Санур на Бали до острова с ветерком — за 30 минут на скоростном комфортабельном катере.
Описание трансфер
Зачем ехать на Нуса Пенида?
С каждым годом всё больше людей тянется к этой жемчужине в океане с её потрясающей природой и удивительным подводным миром. Мы советуем отправиться на Нуса Пенида как можно скорее — до того, как остров утратит дикий и необитаемый дух, который мы так любим.
Как проходит трансфер
- Маршрут трансфера: порт Санур на Бали — Нуса Пенида — порт Санур на Бали
- Катер с Бали на Нуса Пенида отправляется в 07:30, обратно — в 16:30. Время в пути — 30 минут.
- Обратный трансфер можно заказать с открытой датой. Главное — сообщить о дате возвращения минимум за 1 день
Организационные детали
- Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
- Цена указана за трансфер туда и обратно для 1 человека по маршруту Бали — Нуса Пенида — Бали
- Отправиться на Нуса Пенида можно в один день, а вернуться в другой
- В стоимость не включён трансфер от отелей до порта Санур и обратно. При необходимости его можно заказать заранее, цена зависит от расположения отеля и формата (групповой или индивидуальный трансфер).
во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00 и 07:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Санур
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00 и 07:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 522 туристов
Привет! Мы команда лицензированных организаторов туристических мероприятий. Работаем с 2009 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы вы могли доверить свой отдых нам и остались довольны. Гарантируем высшее качество по приятным ценам. С нами вы полюбите Бали навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ари помогла нам организовать трансфер до Нуса-Пенида и обратно; от отеля до порта и от порта до отеля и экскурсию по Западной Пениде.
Лодка отличная, ехали 45 минут, заполнена полностью не
Лодка отличная, ехали 45 минут, заполнена полностью не
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Ю
Прекрасная организация трансфера до острова Нуса Пенида и обратно. необходимо было поехать и вернуться в разные дни, никаких проблем с оформлением билетов и поездкой не возникло. Ари всегда на связи, очень комфортное общение.
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О
Спасибо ♥️ Ари, за внимание и заботу. Нам очень понравилась поездка. Нуса Пенида очень красивый остров.
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