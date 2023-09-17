Нуса Пенида — тихий и нетронутый цивилизацией уголок Индонезии. Путешественники любят это место за возможность отдохнуть вдали от суеты, за изумительные песчаные пляжи и невероятные смотровые площадки. Предлагаем вам добраться из порта Санур на Бали до острова с ветерком — за 30 минут на скоростном комфортабельном катере.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Зачем ехать на Нуса Пенида?

С каждым годом всё больше людей тянется к этой жемчужине в океане с её потрясающей природой и удивительным подводным миром. Мы советуем отправиться на Нуса Пенида как можно скорее — до того, как остров утратит дикий и необитаемый дух, который мы так любим.

Как проходит трансфер

Маршрут трансфера: порт Санур на Бали — Нуса Пенида — порт Санур на Бали

Катер с Бали на Нуса Пенида отправляется в 07:30, обратно — в 16:30. Время в пути — 30 минут.

Обратный трансфер можно заказать с открытой датой. Главное — сообщить о дате возвращения минимум за 1 день

Организационные детали