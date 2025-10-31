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была. Было очень комфортно в пути, аккуратно и не быстро. Никого не укачало, с багажом водители лодки помогли.

Что касается других трансферов - заранее все обговорили, водители были в назначенное время в назначенном месте, очень аккуратны в вождении, везде провели за ручку, что было удобно, ничего нам делать не пришлось, просто наслаждались путешествием или спасались от жары в комфортной машине с кондиционером. Единственное, водители только англоговорящие, некоторые не совсем англоговорящие, на пальцах объяснялись, но друг друга все равно понимали, все идут на контакт и очень дружелюбны. Связь поддерживали через вотсапп.

Благодарим Ари за помощь в организации комфортных трансферов!