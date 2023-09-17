Удобный, быстрый и выгодный способ добраться с Бали до живописного острова
Нуса Пенида — тихий и нетронутый цивилизацией уголок Индонезии.
Путешественники любят это место за возможность отдохнуть вдали от суеты, за изумительные песчаные пляжи и невероятные смотровые площадки.
Предлагаем вам добраться из порта Санур на Бали до острова с ветерком — за 30 минут на скоростном комфортабельном катере.
Путешественники любят это место за возможность отдохнуть вдали от суеты, за изумительные песчаные пляжи и невероятные смотровые площадки.
Предлагаем вам добраться из порта Санур на Бали до острова с ветерком — за 30 минут на скоростном комфортабельном катере.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Зачем ехать на Нуса Пенида?
С каждым годом всё больше людей тянется к этой жемчужине в океане с её потрясающей природой и удивительным подводным миром. Мы советуем отправиться на Нуса Пенида как можно скорее — до того, как остров утратит дикий и необитаемый дух, который мы так любим.
Как проходит трансфер
- Маршрут трансфера: порт Санур на Бали — Нуса Пенида — порт Санур на Бали
- Катер с Бали на Нуса Пенида отправляется в 07:30, обратно — в 16:30. Время в пути — 30 минут.
- Обратный трансфер можно заказать с открытой датой. Главное — сообщить о дате возвращения минимум за 1 день
Организационные детали
- Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
- Цена указана за трансфер туда и обратно для 1 человека по маршруту Бали — Нуса Пенида — Бали
- Отправиться на Нуса Пенида можно в один день, а вернуться в другой
- В стоимость не включён трансфер от отелей до порта Санур и обратно. При необходимости его можно заказать заранее, цена зависит от расположения отеля и формата (групповой или индивидуальный трансфер).
ежедневно в 07:00 и 07:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в порту Санур
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00 и 07:15Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваша команда гидов на Бали
Привет! Мы команда лицензированных организаторов туристических мероприятий. Работаем с 2009 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы вы могли доверить свой отдых нам и остались довольны. Гарантируем высшее качество по приятным ценам. С нами вы полюбите Бали навсегда!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании