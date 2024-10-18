Всего 40 минут на скоростной лодке — и перед вами Нуса Пенида, один из самых живописных и уединённых островов Индонезии.Потрясающие безлюдные пляжи, равных которым нет даже на Бали, смотровые площадки

с видами на океан, райские бухты в обрамлении скал — всё это ждет вас во время нашего путешествия. Приготовьтесь впитать красоты восточной части Нуса Пениды, сделать сотни атмосферных фотографий и почувствовать себя гостем на необитаемом острове.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание фото-прогулки

Волшебные пляжи для идеальных фотографий

Первозданная красота Нуса Пениды откроется вам с первых минут путешествия по острову. Мы покажем по-настоящему нетуристические райские пляжи, будто созданные для медитативного отдыха и журнальных фотоснимков. Вы побываете на Atuh Beach — диком пляже, который расположился в тихой бухте. Отдохнете на золотом песке в окружении неприступных скал, взлетите к облакам на высоких пальмовых качелях и, разумеется, насладитесь невероятными видами, которые откроются взору с окрестных холмов. А Diamond Beach навеет мысли о необитаемом острове: ещё недавно это место было закрыто для туристов, поэтому здесь по-прежнему царит атмосфера уединенности. Вы прогуляетесь по белому песку среди кокосовых пальм, заглянете в небольшие пещеры и отыщете лучшее место для купания на Нуса Пениде.

Лучшие панорамные точки Нуса Пениды

Не обойдем вниманием и один из главных «открыточных» видов Нуса Пениды — смотровую площадку Thousand island viewpoint. Отсюда открывается сногсшибательный панорамный вид на океан и соседние маленькие острова. По пути мы заглянем и на другие обзорные площадки заповедного острова, каждая из которых может посоревноваться красотой пейзажей с знаменитыми панорамами Бали.

Организационные детали

Как проходит поездка

Сопровождать вас будет один из русскоговорящих гидов нашей команды. Обратите внимание, формат поездки не предполагает насыщенной экскурсии: гид выступает в качестве организатора.

Оплата поездки возможна только в местной валюте

Что входит в стоимость, а что — нет

Дополнительно оплачивается: трансфер из отеля на Бали до порта и обратно, билеты на катер Бали-Пенида-Бали, ланч

Если у вас есть желание, за дополнительную плату мы можем организовать для вас снорклинг с мантами

Откуда можно начать экскурсию