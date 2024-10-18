Исследовать красоты восточной части острова, отыскать дикие пляжи и лучшие ракурсы для фотографий
Всего 40 минут на скоростной лодке — и перед вами Нуса Пенида, один из самых живописных и уединённых островов Индонезии.
Потрясающие безлюдные пляжи, равных которым нет даже на Бали, смотровые площадки читать дальше
с видами на океан, райские бухты в обрамлении скал — всё это ждет вас во время нашего путешествия.
Приготовьтесь впитать красоты восточной части Нуса Пениды, сделать сотни атмосферных фотографий и почувствовать себя гостем на необитаемом острове.
Описание фото-прогулки
Волшебные пляжи для идеальных фотографий
Первозданная красота Нуса Пениды откроется вам с первых минут путешествия по острову. Мы покажем по-настоящему нетуристические райские пляжи, будто созданные для медитативного отдыха и журнальных фотоснимков. Вы побываете на Atuh Beach — диком пляже, который расположился в тихой бухте. Отдохнете на золотом песке в окружении неприступных скал, взлетите к облакам на высоких пальмовых качелях и, разумеется, насладитесь невероятными видами, которые откроются взору с окрестных холмов. А Diamond Beach навеет мысли о необитаемом острове: ещё недавно это место было закрыто для туристов, поэтому здесь по-прежнему царит атмосфера уединенности. Вы прогуляетесь по белому песку среди кокосовых пальм, заглянете в небольшие пещеры и отыщете лучшее место для купания на Нуса Пениде.
Лучшие панорамные точки Нуса Пениды
Не обойдем вниманием и один из главных «открыточных» видов Нуса Пениды — смотровую площадку Thousand island viewpoint. Отсюда открывается сногсшибательный панорамный вид на океан и соседние маленькие острова. По пути мы заглянем и на другие обзорные площадки заповедного острова, каждая из которых может посоревноваться красотой пейзажей с знаменитыми панорамами Бали.
Организационные детали
Как проходит поездка
Сопровождать вас будет один из русскоговорящих гидов нашей команды. Обратите внимание, формат поездки не предполагает насыщенной экскурсии: гид выступает в качестве организатора.
Оплата поездки возможна только в местной валюте
Что входит в стоимость, а что — нет
Дополнительно оплачивается: трансфер из отеля на Бали до порта и обратно, билеты на катер Бали-Пенида-Бали, ланч
Если у вас есть желание, за дополнительную плату мы можем организовать для вас снорклинг с мантами
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включен трансфер на автомобиле с кондиционером на острове Нуса Пенида
Доплата за трансфер из Амеда до Нуса Пениды — 1 200 000 IDR в обе стороны
Доплата за трансфер из Санура до Нуса Пениды — 400 000 IDR в обе стороны
Трансфер из остальных районов до Нуса Пениды — 600 000 IDR в обе стороны
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С острова Нуса Пенида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 523 туристов
Меня зовут Артём, и я живу на острове Нуса Пенида уже более 8 лет. Это по-настоящему сказочное место, наполненное завораживающей красотой природы, традициями и взаимной любовью живущих здесь людей. Наша читать дальше
дружная команда гидов поделится с вами знаниями и опытом, познакомит с этим райским уголком — островом Нуса Пенида и поможет свободным путешественникам полностью погрузиться в новый неизведанный мир. Вас обуревает жажда приключений, а сердце требует перемен? Тогда вы в правильном месте.
Отзывы и рейтинг
S
Sergei
18 окт 2024
К организаторам претензий нет, всё сделано как обещали. А вот инфраструктура на острове никакая. Дороги узкие и разбитые. Посадка на катер по организации каменный век. Пресловутый фантастический пляж не имеет даже раздевалок. Купаться там можно только во время прилива, и то по колено в воде. Вообщем красиво конечно, но для этого надо потратить весь день
Варвара
31 дек 2023
Сам остров красивый, но экскурсия сильно разочаровала. У нас был гид и водитель хотя роль гида была только в том чтобы нам раздать бейджи и привести в места для фото. От читать дальше
экскурсии дико устали потому что организация была плохая. В обед гид привез нас в местную столовую которая нам не понравилась - грязно и куча народу. Мы попросили поехать в другое место - он сказал что не знает ничего другого и нам надо есть тут потому что водитель уже начал есть.
Снорклинг: не стоит того. Яхта была хорошая, но вода мутная (в декабре были) и никаких рыб не видно. Поэтому можно съездить просто чтобы пляжи посмотреть со стороны моря, но не с надеждой посмотреть на скатов или рыб.
Артем
Ответ организатора:
Добрый день, Варвара, и спасибо за ваш отзыв. Мы очень сожалеем, что вы остались недовольны работой гида, но в описании к читать дальше
туру указано, что гид выступает в поездке именно в качестве сопровождающего, так как на Пениде нет достопримечательностей в привычном нам понимании.
Так же спасибо, что сообщили нам о неприятной ситуации с обедом, мы обязательно учтем это и проведем беседу с водителем для избежания таких ситуаций в будущем.
Денис
9 ноя 2023
Всё чётко вовремя, организация от трансфера до подачи информации на отличном уровне, 2 дня пролетели незаметно)
Наталья
19 окт 2023
Все отлично, спасибо.
Анастасия
9 авг 2023
Данная экскурсия подойдёт не каждому! Очень тяжёлая и длительная дорога. Ждали водителя в порту около получаса. Мы смогли осилить только 3 локации, так как нас всех очень сильно укачало и читать дальше
мы были зелёного цвета… на каждой локации мы бежали в туалет и просто сесть на стул. Да, локации очень красивые, но в таком физическом состоянии было очень тяжело что то смотреть. Часами находится в тряске, по гористой местности, со спусками и подъемами просто ужас. Лучше доехать до Нуса-Пенида, спуститься на райский пляж, провести там время, а оттуда уплыть в порт. На смотровых очень много людей и мусора. Никому не посоветую.
Артем
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия, и спасибо за ваш отзыв. Нуса Пенида - большой гористый остров с серпантином и известен своей дикой читать дальше
природой и первозданной красотой. Именно по этой причине за день вы можете посетить всего несколько локаций, так как очень много времени вы тратите именно на перемещение между локациями. И в описании тура четко указана эта деталь. Кроме того, август - один и самых жарких месяцев туристического сезона в Индонезии, и это напрямую влияет на количество людей на достпримечательностях острова. Мы очень сожалеем, что вам не подошел наш тур
Марина
17 июн 2023
Программа очень скудная, из всех экскурсии на которых мы были эта была самая слабая по локациям и информации. Первый пляж был затопленный, второй грязный 🤷 хотя за вход на пляжи читать дальше
тоже нужно платить, но воду на входе давали бесплатно (лежаки тоже платные). Пляжи и скалы находится близко друг от друга, только с порта ехать далеко примерно 60 минут. Поэтому нам быстро показали скалы, потом затопленный пляж и 4 часа нам предложили скоротать время до конца экскурсии на втором пляжи, были сильные волны, пляж местами был очень грязный. Поэтому экскурсию мы закончили раньше, гид рассказал совсем мало информации о острове, не показал нам место где можно красиво снять пляж сверху хотя я его просила, но он думал что я хочу на другую часть острова (у гида небольшой словарный запас, знает только несколько заученных фраз) Очень крутой спуск ко всем достопримечательностем острова. Транспорт с отеля до острова не входит в стоимость экскурсии.
Артем
Ответ организатора:
Добрый день, и спасибо за ваш отзыв. Нуса Пенида - дикий остров, который еще 10 лет назад был практически не читать дальше
посещаем туристами. Сюда приезжают за красивыми видами на скалистые обрывы и океан. Местные жители приложили очень много усилий, чтобы сделать хоть какие то централизованные спуски к пляжам и достопримечательностям острова. Кроме того единственный пляж, на котором разрешено купаться - это Кристал бей, куда вам привез водитель во время тура.
На Пениде нет достопримечательностей в привычном понимании, и наш гид выступаете скорее сопровождающим для гостей, которые не говорят на английском. Кроме того, иностранцам в Индонезии запрещено работать гидами, и это так же следует принимать во внимание.
Р
Роман
8 июн 2023
Рекомендую, все чётко. Места волшебные!
Никита
24 апр 2023
Это не экскурсия - это помощь в сопровождении на остров.
Никаких рассказов и никакой истории мы не услышали. Было достаточно скучно.
На самом острове делать нечего: кроме фоток. Ужасные ступеньки. Одевайте удобную обувь. Не шлёпки! Шлепки возьмите отдельно
Артем
Ответ организатора:
Здравствуйте, Никита и спасибо за то, что поделились впечатлениями о вашей поезде. Нуса Пенида - маленький остров, который еще 10 лет читать дальше
назад был совершенно аутентичным и нетронутым туристами. На Пениду едут за красивыми видами на скалы, океан и девственную природу. Здесь нет построек или других достопримечательностей в привычном нам смысле, и странно было бы их изначально ожидать. Местные жители потратили очень много времени и ресурса, чтобы построить хоть какие то дороги и ступени для подхода к пляжам и видовым площадкам, чтобы туристы смогли с минимальными рисками взглянуть на дикую красоту острова. Мы предоставляем русскоговорящего гида именно в качестве сопровождения для тех, кто не понимает английского и индонезийского языка. И он так же очень старается делать свою работу по мере возможности.
V
Vitalie
4 апр 2023
Я имел удовольствие путешествовать в этой поездке через эту компанию!!! Гид Тимур очень хороший гид и человек, очень много расказывал по дороге и на острове!!! Я рекомендую каждому человеку кто на Бали, обязательно это экскурсию сделать!!! С уважением Виталий!!!
Михаил
31 янв 2023
Спасибо за организацию трипа по Нуса Пениде…. Однозначно рекомендую ехать на несколько дней, за один день- это дикая спешка по жаре. . Необыкновенные локации, дикие пляжи, отель с видом на вулкан Батур, дайвинг с мантами и харизматичный гид из Монтенегро. . все понравилось, спасибо)
А
Анастасия
16 янв 2023
Огромное спасибо организатору - Артему и гиду - Тому за замечательный трип по Нуса-Пениде! Погода испытывала нас на прочность, но с умным гидом и веселым водителем было весело! Потрясающие пейзажи, живописные виды - все сошлось:)
М
Максим
12 дек 2022
Все хорошо, только сразу скажу всем кто идет, берите с собой вещи чтобы переодеться, берите вещи чтобы плавать и полотенце. Будет пляж на котором супер крутой спуск, я бы советовал спускаться в кроссовках.
Анастасия
11 дек 2022
Ездили в тур с гидом Тимуром (балиец с очень!!!! хорошим знанием русского языка) - ооочень все понравилось - очень красиво, супер организовано! Заметка для туристов: БЫЛО ПРОСТО МЕЕЕЕЕЕГА СУПЕР ЖАРКО - читать дальше
обязательно выспитесь перед поездкой, никакого алкоголя, шляпы, кепки и т д - ходить вообще не много - тем не менее солнце настолько палящее что ровно через 2 минуты начинаешь обливаться потом 😨 Водитель кстати фоткает вас везде и очень классно))
Т
Тимур
26 ноя 2022
Спасибо большое всем, кто был с нами в этот прекрасный день! Нашему гиду и водителю, все было вовремя, весело и приятно! Нам очень понравилось это путешествие! День пролетел очень быстро, оставив в памяти приятное послевкусие красоты! Спасибо Артему за организацию. Рекомендую к посещению.
Е
Евгений
24 мая 2022
Организация экскурсии на 3. Мы попали в выходной день и еще в праздник полнолуния, естественно было очень много желающих попасть на Пениду. Организаторы могли бы посоветовать сместить экскурсию на день читать дальше
чтобы было не так много людей, но увы выгода преобладает над человечностью. Гид на острове знал на русском/английском не более 10 слов, хотя изначально обговаривалось что гид будет русскоговорящий. Что-то узнать про остров не представляется возможным.
Что касается самой экскурсии. Если планируете одним днем побывать на острове, тогда выбирайте либо снорклинг с мантами и посещение ресторана "The chill" либо поездку по острову и так же посещение ресторана. В ресторане очень вкусно и атмосферно. При выборе снорклинга договаривайтесь на посещение точки "Manta point" т. к. там манты есть всегда в отличии от "Manta bay", иначе потратите деньги зря. Так же рекомендую задержаться на точке подольше для возможности сделать достаточное кол-во фото/видео. Дополнительно у ребят можно взять GoPro для съемок за небольшую сумму.
Артем
Ответ организатора:
Благодарим вас за такой содержательный отзыв,мы сделали выводы и учли некоторые моменты касательно улучшения нашего сервиса. Действительно,в выходные дни намного читать дальше
больше туристов посещают остров и это создает дополнительные неудобства в экскурсии. Мы не могли вам советовать менять дату,так как вы четко указывали день,когда хотите ехать, еще задолго до этого числа,видимо имея на это свои причины. Многие наши гости заблаговременно планируют и расписывают каждый день своего отпуска,поэтому мы стараемся следовать пожеланиям туристов. Касательно совмещения снорклинга и тура,это вполне возможно и реально. Многие наши гости так делают,но есть важный момент- на обед в ресторане не закладывается три часа. Тут уже выбор гостя-или ехать после обеда дальше смотреть остров или расслабляться в ресторане. . У кого какие приоритеты или желания. Здесь уже решает клиент и мы его не можем заставить ехать на экскурсию,если он просто хочет расслабиться..
Касательно снорклинга с мантами-есть две точки посещения - ближняя и дальняя. Manta point - это достаточно долгий путь на скоростной лодке, практически на другой стороне острова. Далеко не каждый сможет физически туда добраться без укачивания или дискомфорта,особенно в дни новолуния,с большими волнами в океане. Поэтому основная часть снорклинга с мантами проводится в Manta Bay, что более просто и доступно для всех желающих. А касательно присутствия или отсутствия мант в момент прихода лодки-это как кому повезет. Океан - это не зоопарк,не возможно дать стопроцентную гарантию,что там будет происходить в определенный момент времени,будут манты или они приплывут через полчаса..
Мы всегда с большой радостью готовим экскурсию для наших гостей,подбирая лучшие места для посещения и учитывая индивидуальный подход к каждому. По закону здесь не может работать официально гидом иностранец(владеющий чистым русским языком). Наш русскоговорящий гид, живущий на Нуса Пениде,это балиец с многолетним опытом работы в туризме и любящий свой остров! Уже много лет он показывает русскоговорящим и англоязычным туристам Нуса Пениду,все больше практикуя и развивая знания разговорного русского языка.