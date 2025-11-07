A Andrei Очень хорошо все организовали, без задержек и неудобств, водитель на острове очень доброжелательный и хорошо водит, вообщем рекомендую, все супер!

Ю Юлия Все отлично - коммуникация с организатором, маршрут, водитель👌

Я была в поездке одна, водитель еще и помог сделать отличные фотографии. Спасибо!

Номер заказа 5844094

А Анастасия Все супер! Спасибо огромное

А Андрей Спасибо за хорошо организованную экскурсию! Водители молодцы- везде сопровождали, объясняли, помогали, водитель на острове Нуса Пенида еще и фотографировал и снимал классные видео+ очень мастерски вёл машину по серпантину. Точно рекомендуем, все было четко

Palina Спасибо большое за организацию нашей поездки сегодня! Все четко, слаженно, мне можно было ни о чем не думать🤍

В Виктория Сегодня посетили экскурсию на Нуса-Пениде. Все очень понравилось, быстро обо всем договорились, все на связи, понятно разъяснили, доступная цена, удобная, комфортная программа и доброжелательный гид! Нам все очень понравилось

В общем был без русского говорящего гида (но все понятно, все русский язык знают элементарный). все были очень доброжелательные и отзывчивые проводили чуть ли не за ручку от локации к локации. экскурсия очень красивая и энергичная,гиды очень круто фотографируют (фото прилагаю). Эмоции на 10/10 и очень приятный бонус что цена радует.

Всем советую посетить) Хочу поделиться отзывом об экскурсии: топ 5 локаций Нуса Пениды

К Карина Все прошло отлично. Если Вы не знаете английского языка, это не проблема. Можно с переводчиком что то объяснить, если понадобится. Экскурсия огонь, однозначно рекомендую.

У Эльдара и его команды оказалось все на высшем уровне, 10 из 10. Очень подробный инструктаж. Вплоть до того, что нужно с собой взять на экскурсию из вещей. Контролируют все до поездки, во время и после. Всегда на связи. Приветливые, отзывчивые.

В общем, данную команду могу смело назвать образцовой. У данных ребят есть чему поучиться.

Спасибо большое. Опыт в групповых турах у меня более 10 лет. Видела, как организовывают поездки, есть с чем сравнить.

дина Все отлично организовано и доступно разъяснено. Если на каждой точке не растягивать время, то можно успеть посетить красивую локацию с бассейном в конце маршрута. Гид (англ) везде сопровождал показывал лучшие точки и делал много контента) виды потрясающие! Для быстрого знакомства с островом - отлично!

Вчера ездили на данную экскурсию по острову Нуса Пенида🇮🇩

Понятно,что помимо цены,которая стоит здесь,нужно доплатить (билеты до острова и обратно,налог,но он небольшой и обед в ресторане). Так что возьмите с собой денежку.

Туроператор нам все доступно и по пальчикам объяснил,куда идти,что делать. Отвечает очень быстро.

Нам повезло,мы были с мужем вдвоем.

Что нам понравилось:экскурсия на машине,забота водителя,точки куда нас привозили,пляж,где можно искупаться и конечно же ресторан,мы в восторге! (Вид на вулкан,бассейн,вкусная еда и недорого,на двоих вышло 470к рупий,но мы объелись (Фото приложу видов)).

Что не понравилось,но это не зависит от экскурсии:Дороги до точек(разбитые),местные ездят как сумасшедшие,но водитель профессионал своего дела + к этому еще и фотографирует классно! И конечно же много людей на локациях;(

Нам все безумно понравилось,спасибо еще раз❤️

1 и 2 фото пляж,где можно искупаться.

3 и 4 ресторан.

Всем привет!

Анна Это по сути ознакомительная поездка без года, вас возят по локациям и дают время погулять, подоткать, поесть и прочее.

Перед поездкой лучше ознакомиться на сайте с местами, в которые поедете, так как я умудрилась упустить одну локацию, до которой надо было плавно выйти из другой. Но я не ознакомилась и сказала водителю, что закончила 😁

А водитель англоязычный

светлана Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Антонио по острову Нуса Пенида!

Были приятно уделены его заботой, вниманием, сделал нам прекрасные фотографии и видео на топовых локациях острова. По острову хотелось бы видеть чистоту в виду взятия туристического налога.

Благодарю команду за отличную организацию моей поездки на Нуса Пенида и возможность увидеть невероятные красоты! На каждой локации видели, как у берега плавают манты, они прекрасны! Все было очень четко, без каких-либо лишних ожиданий. Особая благодарность моему водителю на Нуса Пенида Маде. Отличный автомобиль, профи водитель, приятный в общении. Получила только положительные впечатления, несмотря на качество дорог на острове. К этому надо быть готовым.