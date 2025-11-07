Мои заказы

Топ-5 локаций Нуса Пениды

Обзорная поездка по самым красивым местам острова
Зовём вас в путешествие по самым живописным местам Нуса Пениды — от пляжа Келинкинг до бухты Кристал Бэй. Изюминкой станет посещение бич клаба с прекрасным видом на океан.

Поездка развлекательная, рассказов гида не предусмотрено — вас ничто не будет отвлекать от созерцания красот!
4.9
41 отзыв
Топ-5 локаций Нуса Пениды© Эльдар
Топ-5 локаций Нуса Пениды© Эльдар
Топ-5 локаций Нуса Пениды© Эльдар
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:15

Описание экскурсии

9:50 — старт в порту Нуса Пениды
10:40 — скала в виде динозаврика на пляже Келинкинг
11:40 — природный инфинити-бассейн Энджелс Биллабонг
12:00 — пляж необычной формы Брокен Бич
12:50 — живописная бухта Кристал Бэй
14:00 — обед и отдых в пляжном клубе с видовым бассейном
16:30 — возвращение в порт Нуса Пениды

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер от порта на автомобиле Toyota и входные билеты на локации
  • Дополнительно оплачивается налог при въезде на остров Нуса Пенида ($2 за чел.) и питание (по желанию)
  • За дополнительную стоимость можем организовать трансфер из отеля на Бали до порта и обратно, билеты на спидбот (скоростная лодка) Бали — Нуса Пенида и обратно (подробности в переписке)
  • Возможно проведение поездки в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
  • Поездка без гида. Вас будет сопровождать водитель из нашей команды

в будние дни в 08:15, в субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$42
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Банджар-Ньюх
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:15, в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 1386 туристов
Привет, меня зовут Эльдар, я представляю нашу дружную команду гидов. Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому
читать дальше

что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие местный язык — bahasa. Англоговорящие гиды — это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное — показать удивительный мир Индонезии. Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фастботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга. Всё это позволяет нам получать лучшие цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

Топ-5 локаций Нуса Пениды (Andrei)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Юлия)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Юлия)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Юлия)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Юлия)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Андрей)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Андрей)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Андрей)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Андрей)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Андрей)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Андрей)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Андрей)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Palina)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Palina)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Palina)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Palina)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Виктория)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Виктория)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Роман)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Роман)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Роман)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Роман)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Роман)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Карина)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Карина)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Карина)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Карина)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Ольга)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Ольга)Топ-5 локаций Нуса Пениды (Ольга)
A
Andrei
8 ноя 2025
Очень хорошо все организовали, без задержек и неудобств, водитель на острове очень доброжелательный и хорошо водит, вообщем рекомендую, все супер!
Очень хорошо все организовали, без задержек и неудобств, водитель на острове очень доброжелательный и хорошо водит, вообщем рекомендую, все супер!
Ю
Юлия
6 ноя 2025
Все отлично - коммуникация с организатором, маршрут, водитель👌
Я была в поездке одна, водитель еще и помог сделать отличные фотографии. Спасибо!
Номер заказа 5844094
Все отлично - коммуникация с организатором, маршрут, водитель👌Все отлично - коммуникация с организатором, маршрут, водитель👌Все отлично - коммуникация с организатором, маршрут, водитель👌Все отлично - коммуникация с организатором, маршрут, водитель👌
А
Анастасия
31 окт 2025
Все супер! Спасибо огромное
А
Андрей
27 окт 2025
Спасибо за хорошо организованную экскурсию! Водители молодцы- везде сопровождали, объясняли, помогали, водитель на острове Нуса Пенида еще и фотографировал и снимал классные видео+ очень мастерски вёл машину по серпантину. Точно рекомендуем, все было четко
Спасибо за хорошо организованную экскурсию! Водители молодцы- везде сопровождали, объясняли, помогали, водитель на острове Нуса ПенидаСпасибо за хорошо организованную экскурсию! Водители молодцы- везде сопровождали, объясняли, помогали, водитель на острове Нуса ПенидаСпасибо за хорошо организованную экскурсию! Водители молодцы- везде сопровождали, объясняли, помогали, водитель на острове Нуса ПенидаСпасибо за хорошо организованную экскурсию! Водители молодцы- везде сопровождали, объясняли, помогали, водитель на острове Нуса ПенидаСпасибо за хорошо организованную экскурсию! Водители молодцы- везде сопровождали, объясняли, помогали, водитель на острове Нуса ПенидаСпасибо за хорошо организованную экскурсию! Водители молодцы- везде сопровождали, объясняли, помогали, водитель на острове Нуса ПенидаСпасибо за хорошо организованную экскурсию! Водители молодцы- везде сопровождали, объясняли, помогали, водитель на острове Нуса Пенида
Palina
Palina
23 окт 2025
Спасибо большое за организацию нашей поездки сегодня! Все четко, слаженно, мне можно было ни о чем не думать🤍
Спасибо большое за организацию нашей поездки сегодня! Все четко, слаженно, мне можно было ни о чем не думать🤍Спасибо большое за организацию нашей поездки сегодня! Все четко, слаженно, мне можно было ни о чем не думать🤍Спасибо большое за организацию нашей поездки сегодня! Все четко, слаженно, мне можно было ни о чем не думать🤍Спасибо большое за организацию нашей поездки сегодня! Все четко, слаженно, мне можно было ни о чем не думать🤍
В
Виктория
19 окт 2025
Сегодня посетили экскурсию на Нуса-Пениде. Все очень понравилось, быстро обо всем договорились, все на связи, понятно разъяснили, доступная цена, удобная, комфортная программа и доброжелательный гид! Нам все очень понравилось
Сегодня посетили экскурсию на Нуса-Пениде. Все очень понравилось, быстро обо всем договорились, все на связи, понятноСегодня посетили экскурсию на Нуса-Пениде. Все очень понравилось, быстро обо всем договорились, все на связи, понятно
Р
Роман
17 окт 2025
Хочу поделиться отзывом об экскурсии: топ 5 локаций Нуса Пениды
В общем был без русского говорящего гида (но все понятно, все русский язык знают элементарный). все были очень доброжелательные и отзывчивые
читать дальше

проводили чуть ли не за ручку от локации к локации. экскурсия очень красивая и энергичная,гиды очень круто фотографируют (фото прилагаю). Эмоции на 10/10 и очень приятный бонус что цена радует.
Всем советую посетить)

Хочу поделиться отзывом об экскурсии: топ 5 локаций Нуса ПенидыХочу поделиться отзывом об экскурсии: топ 5 локаций Нуса ПенидыХочу поделиться отзывом об экскурсии: топ 5 локаций Нуса ПенидыХочу поделиться отзывом об экскурсии: топ 5 локаций Нуса ПенидыХочу поделиться отзывом об экскурсии: топ 5 локаций Нуса Пениды
К
Карина
10 окт 2025
Все прошло отлично. Если Вы не знаете английского языка, это не проблема. Можно с переводчиком что то объяснить, если понадобится. Экскурсия огонь, однозначно рекомендую.
Все прошло отлично. Если Вы не знаете английского языка, это не проблема. Можно с переводчиком чтоВсе прошло отлично. Если Вы не знаете английского языка, это не проблема. Можно с переводчиком чтоВсе прошло отлично. Если Вы не знаете английского языка, это не проблема. Можно с переводчиком чтоВсе прошло отлично. Если Вы не знаете английского языка, это не проблема. Можно с переводчиком что
О
Ольга
4 окт 2025
Опыт в групповых турах у меня более 10 лет. Видела, как организовывают поездки, есть с чем сравнить.
У Эльдара и его команды оказалось все на высшем уровне, 10 из 10. Очень
читать дальше

подробный инструктаж. Вплоть до того, что нужно с собой взять на экскурсию из вещей. Контролируют все до поездки, во время и после. Всегда на связи. Приветливые, отзывчивые.
В общем, данную команду могу смело назвать образцовой. У данных ребят есть чему поучиться.
Спасибо большое.

Опыт в групповых турах у меня более 10 лет. Видела, как организовывают поездки, есть с чем сравнить.Опыт в групповых турах у меня более 10 лет. Видела, как организовывают поездки, есть с чем сравнить.Опыт в групповых турах у меня более 10 лет. Видела, как организовывают поездки, есть с чем сравнить.Опыт в групповых турах у меня более 10 лет. Видела, как организовывают поездки, есть с чем сравнить.Опыт в групповых турах у меня более 10 лет. Видела, как организовывают поездки, есть с чем сравнить.Опыт в групповых турах у меня более 10 лет. Видела, как организовывают поездки, есть с чем сравнить.Опыт в групповых турах у меня более 10 лет. Видела, как организовывают поездки, есть с чем сравнить.Опыт в групповых турах у меня более 10 лет. Видела, как организовывают поездки, есть с чем сравнить.Опыт в групповых турах у меня более 10 лет. Видела, как организовывают поездки, есть с чем сравнить.
дина
дина
23 сен 2025
Все отлично организовано и доступно разъяснено. Если на каждой точке не растягивать время, то можно успеть посетить красивую локацию с бассейном в конце маршрута. Гид (англ) везде сопровождал показывал лучшие точки и делал много контента) виды потрясающие! Для быстрого знакомства с островом - отлично!
Все отлично организовано и доступно разъяснено. Если на каждой точке не растягивать время, то можно успетьВсе отлично организовано и доступно разъяснено. Если на каждой точке не растягивать время, то можно успетьВсе отлично организовано и доступно разъяснено. Если на каждой точке не растягивать время, то можно успеть
А
Алина
23 сен 2025
Всем привет!
Вчера ездили на данную экскурсию по острову Нуса Пенида🇮🇩
Понятно,что помимо цены,которая стоит здесь,нужно доплатить (билеты до острова и обратно,налог,но он небольшой и обед в ресторане). Так что возьмите с
читать дальше

собой денежку.
Туроператор нам все доступно и по пальчикам объяснил,куда идти,что делать. Отвечает очень быстро.
Нам повезло,мы были с мужем вдвоем.
Что нам понравилось:экскурсия на машине,забота водителя,точки куда нас привозили,пляж,где можно искупаться и конечно же ресторан,мы в восторге! (Вид на вулкан,бассейн,вкусная еда и недорого,на двоих вышло 470к рупий,но мы объелись (Фото приложу видов)).
Что не понравилось,но это не зависит от экскурсии:Дороги до точек(разбитые),местные ездят как сумасшедшие,но водитель профессионал своего дела + к этому еще и фотографирует классно! И конечно же много людей на локациях;(
Нам все безумно понравилось,спасибо еще раз❤️
1 и 2 фото пляж,где можно искупаться.
3 и 4 ресторан.
Остальные фото с локаций.

Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!
Анна
Анна
13 сен 2025
Это по сути ознакомительная поездка без года, вас возят по локациям и дают время погулять, подоткать, поесть и прочее.
Перед поездкой лучше ознакомиться на сайте с местами, в которые поедете, так как я умудрилась упустить одну локацию, до которой надо было плавно выйти из другой. Но я не ознакомилась и сказала водителю, что закончила 😁
А водитель англоязычный
Это по сути ознакомительная поездка без года, вас возят по локациям и дают время погулять, подоткать, поесть и прочее.Это по сути ознакомительная поездка без года, вас возят по локациям и дают время погулять, подоткать, поесть и прочее.Это по сути ознакомительная поездка без года, вас возят по локациям и дают время погулять, подоткать, поесть и прочее.Это по сути ознакомительная поездка без года, вас возят по локациям и дают время погулять, подоткать, поесть и прочее.Это по сути ознакомительная поездка без года, вас возят по локациям и дают время погулять, подоткать, поесть и прочее.
светлана
светлана
1 сен 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Антонио по острову Нуса Пенида!
Были приятно уделены его заботой, вниманием, сделал нам прекрасные фотографии и видео на топовых локациях острова. По острову хотелось бы видеть чистоту в виду взятия туристического налога.
А
Аля
31 авг 2025
Благодарю команду за отличную организацию моей поездки на Нуса Пенида и возможность увидеть невероятные красоты! На каждой локации видели, как у берега плавают манты, они прекрасны! Все было очень четко,
читать дальше

без каких-либо лишних ожиданий. Особая благодарность моему водителю на Нуса Пенида Маде. Отличный автомобиль, профи водитель, приятный в общении. Получила только положительные впечатления, несмотря на качество дорог на острове. К этому надо быть готовым.

Благодарю команду за отличную организацию моей поездки на Нуса Пенида и возможность увидеть невероятные красоты! НаБлагодарю команду за отличную организацию моей поездки на Нуса Пенида и возможность увидеть невероятные красоты! НаБлагодарю команду за отличную организацию моей поездки на Нуса Пенида и возможность увидеть невероятные красоты! На
Е
Екатерина
25 авг 2025
Сегодня с мужем отправились в тур на Нуса-Пенида и остались очень довольны поездкой! Очень хорошая организация поездки, все четко, понятно и своевременно! Вообще без каких-то заминок. Нам попался очень классный гид - Антон) вежливый, пунктуальный и прекрасно говорит по английски.
Очень рекомендуем!
Сегодня с мужем отправились в тур на Нуса-Пенида и остались очень довольны поездкой! Очень хорошая организацияСегодня с мужем отправились в тур на Нуса-Пенида и остались очень довольны поездкой! Очень хорошая организация

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии из Бали

Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
На машине
12 часов
59 отзывов
Водная прогулка
Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
Увидеть места девственной красоты, будто сошедшие с обложки журналов
Завтра в 05:30
12 ноя в 05:30
от $170 за человека
Главное на острове Нуса Пенида (всё включено)
На машине
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Главное на острове Нуса Пенида (всё включено)
Уехать в рай на 1 день
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 06:30
13 ноя в 06:30
от $240 за всё до 15 чел.
Морской трансфер до острова Нуса Пенида
1 час
3 отзыва
Групповая
Морской трансфер до острова Нуса Пенида
Удобный, быстрый и выгодный способ добраться с Бали до живописного острова
Начало: В порту Санур
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
$26 за человека
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали