Зовём вас в путешествие по самым живописным местам Нуса Пениды — от пляжа Келинкинг до бухты Кристал Бэй. Изюминкой станет посещение бич клаба с прекрасным видом на океан.
Поездка развлекательная, рассказов гида не предусмотрено — вас ничто не будет отвлекать от созерцания красот!
Описание экскурсии
9:50 — старт в порту Нуса Пениды
10:40 — скала в виде динозаврика на пляже Келинкинг
11:40 — природный инфинити-бассейн Энджелс Биллабонг
12:00 — пляж необычной формы Брокен Бич
12:50 — живописная бухта Кристал Бэй
14:00 — обед и отдых в пляжном клубе с видовым бассейном
16:30 — возвращение в порт Нуса Пениды
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от порта на автомобиле Toyota и входные билеты на локации
- Дополнительно оплачивается налог при въезде на остров Нуса Пенида ($2 за чел.) и питание (по желанию)
- За дополнительную стоимость можем организовать трансфер из отеля на Бали до порта и обратно, билеты на спидбот (скоростная лодка) Бали — Нуса Пенида и обратно (подробности в переписке)
- Возможно проведение поездки в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
- Поездка без гида. Вас будет сопровождать водитель из нашей команды
в будние дни в 08:15, в субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$42
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Банджар-Ньюх
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:15, в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 1386 туристов
Отзывы и рейтинг
4.9
Фотографии от путешественников
A
Andrei
8 ноя 2025
Очень хорошо все организовали, без задержек и неудобств, водитель на острове очень доброжелательный и хорошо водит, вообщем рекомендую, все супер!
Ю
Юлия
6 ноя 2025
Все отлично - коммуникация с организатором, маршрут, водитель👌
Я была в поездке одна, водитель еще и помог сделать отличные фотографии. Спасибо!
А
Анастасия
31 окт 2025
Все супер! Спасибо огромное
А
Андрей
27 окт 2025
Спасибо за хорошо организованную экскурсию! Водители молодцы- везде сопровождали, объясняли, помогали, водитель на острове Нуса Пенида еще и фотографировал и снимал классные видео+ очень мастерски вёл машину по серпантину. Точно рекомендуем, все было четко
Palina
23 окт 2025
Спасибо большое за организацию нашей поездки сегодня! Все четко, слаженно, мне можно было ни о чем не думать🤍
В
Виктория
19 окт 2025
Сегодня посетили экскурсию на Нуса-Пениде. Все очень понравилось, быстро обо всем договорились, все на связи, понятно разъяснили, доступная цена, удобная, комфортная программа и доброжелательный гид! Нам все очень понравилось
Р
Роман
17 окт 2025
Хочу поделиться отзывом об экскурсии: топ 5 локаций Нуса Пениды
К
Карина
10 окт 2025
Все прошло отлично. Если Вы не знаете английского языка, это не проблема. Можно с переводчиком что то объяснить, если понадобится. Экскурсия огонь, однозначно рекомендую.
О
Ольга
4 окт 2025
Опыт в групповых турах у меня более 10 лет. Видела, как организовывают поездки, есть с чем сравнить.
дина
23 сен 2025
Все отлично организовано и доступно разъяснено. Если на каждой точке не растягивать время, то можно успеть посетить красивую локацию с бассейном в конце маршрута. Гид (англ) везде сопровождал показывал лучшие точки и делал много контента) виды потрясающие! Для быстрого знакомства с островом - отлично!
А
Алина
23 сен 2025
Всем привет!
Вчера ездили на данную экскурсию по острову Нуса Пенида🇮🇩
Анна
13 сен 2025
Это по сути ознакомительная поездка без года, вас возят по локациям и дают время погулять, подоткать, поесть и прочее.
Перед поездкой лучше ознакомиться на сайте с местами, в которые поедете, так как я умудрилась упустить одну локацию, до которой надо было плавно выйти из другой. Но я не ознакомилась и сказала водителю, что закончила 😁
светлана
1 сен 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Антонио по острову Нуса Пенида!
А
Аля
31 авг 2025
Благодарю команду за отличную организацию моей поездки на Нуса Пенида и возможность увидеть невероятные красоты! На каждой локации видели, как у берега плавают манты, они прекрасны! Все было очень четко,
Е
Екатерина
25 авг 2025
Сегодня с мужем отправились в тур на Нуса-Пенида и остались очень довольны поездкой! Очень хорошая организация поездки, все четко, понятно и своевременно! Вообще без каких-то заминок. Нам попался очень классный гид - Антон) вежливый, пунктуальный и прекрасно говорит по английски.
Входит в следующие категории Бали
