Этот замечательный открытый катамаран имеет достаточно большую площадь для хорошего отдыха гостей. Он вмещает камбуз для приготовления еды и 2 больших люка спереди каюты с широким пространством для каютных перегородок. В передних каютах размещены комфортные кровати, на которых вы можете спать с любой стороны. С обеих сторон кровати есть достаточно места, чтобы не чувствовать себя в тесноте. Размещение бака с горючим и якоря спереди мачты, внутри отсеков на палубе между каютами, удерживает вес и уменьшает колебания и раскачивания судна, позволяя сделать путешествие более комфортным. Ванная комната, расположенная на правом борту, очень просторная для яхты такого размера и вмещает большую душевую кабину. Впереди левого борта размещены умывальник и душ, которые создают ванную комнату для каюты. Строение лодки обеспечивает возможности для оптимального потока воздуха и затенённую зону для капитана судна, что особенно удобно во время пребывания в тропиках. Катамаран имеет комфортный мягкий уголок, который расположен вдоль задней части каюты капитана, лебёдку с обеих сторон, а также палубную дорожку и ступеньки для купания. Правильное использование пространства в корпусах яхты создало большие машинные отделы, наклонённые вперед под небольшим углом, что позволяет уменьшить раскачивающие движения лодки и улучшить общую плавность хода. Важная информация:

Доступный чартер на полдня. За более подробной информацией обращайтесь к нам.