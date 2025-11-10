Яхта идеально подходит для семей, которые хотят получить собственный опыт путешествия островами, небольших групп друзей или романтического отдыха для двоих.
Этот замечательный открытый катамаран имеет достаточно большую площадь для хорошего отдыха гостей. Он вмещает камбуз для приготовления еды и 2 больших люка спереди каюты с широким пространством для каютных перегородок. В передних каютах размещены комфортные кровати, на которых вы можете спать с любой стороны. С обеих сторон кровати есть достаточно места, чтобы не чувствовать себя в тесноте. Размещение бака с горючим и якоря спереди мачты, внутри отсеков на палубе между каютами, удерживает вес и уменьшает колебания и раскачивания судна, позволяя сделать путешествие более комфортным. Ванная комната, расположенная на правом борту, очень просторная для яхты такого размера и вмещает большую душевую кабину. Впереди левого борта размещены умывальник и душ, которые создают ванную комнату для каюты. Строение лодки обеспечивает возможности для оптимального потока воздуха и затенённую зону для капитана судна, что особенно удобно во время пребывания в тропиках. Катамаран имеет комфортный мягкий уголок, который расположен вдоль задней части каюты капитана, лебёдку с обеих сторон, а также палубную дорожку и ступеньки для купания. Правильное использование пространства в корпусах яхты создало большие машинные отделы, наклонённые вперед под небольшим углом, что позволяет уменьшить раскачивающие движения лодки и улучшить общую плавность хода. Важная информация:
Доступный чартер на полдня. За более подробной информацией обращайтесь к нам.
Ежедневно по согласованию.
Что включено
- Трансфер в отель
- Чай, кофе и снеки на завтрак
- BBQ с салатами и свежими фруктами на обед
- Безлимитное пиво и безалкогольные напитки
- Снорклинг
- Рыбалка
- Страховка
- Все пошлины
Что не входит в цену
- Дайвинг
- Услуги фотографа и видеографа
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
