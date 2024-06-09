Отправляйтесь в путешествие на частной лодке от Бали до скалистых берегов острова Нуса Пенида! Вы займётесь снорклингом и увидите потрясающий подводный мир. Повстречаетесь с гигантскими скатами, длина которых может достигать 7 метров, и оцените невероятную красоту бухт и заливов, пляжей и скал. А ещё получите памятные видео о вашем приключении.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретим вас в отеле и отвезём в порт Бали, где вы пересядете на комфортабельную частную лодку. И ваше приключение начнётся!

Вы поплаваете в заливе Манта Бэй и бухте Кристал Бэй и познакомитесь с экзотическими подводными жителями. Рассмотрите огромных скатов, которые весят до 3000 кг, и других интересных обитателей местных вод.

Исследуете живописный остров Нуса Пенида и посетите несколько уютный пляжей с ярко-бирюзовой водой. Осмотрите невероятные пейзажи и улыбнётесь небу — вас будет снимать квадрокоптер.

Поныряете у мангровых лесов и увидите вблизи мудрых черепах. А мы снимем весь снорклинг на видео — и вы получите классный контент для соцсетей.

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий мы предложим вернуть предоплату или перенести дату путешествия

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: обед — по желанию

В стоимость включено:

Трансфер на автомобиле Suzuki APV от отеля и обратно

Трансфер на частной лодке от Бали до Нуса Пениды и обратно

Аренда оборудования для снорклинга (маски, ласты) и полотенец

Обзорная поездка по острову Нуса Пенида на автомобиле

Подводное видео снорклинга и видео вашего путешествия с квадрокоптера

Входные билеты во все локации

Минеральная вода

Условия оплаты

На сайте вы оплачиваете 22 % стоимости. За неделю до путешествия нужно оплатить ещё 30 % стоимости переводом на карту банка РФ, Казахстана или Индонезии. Если вы бронируете программу менее чем за неделю, предоплату нужно внести сразу после того, как мы подтвердим, что лодка свободна. Остаток вы оплачиваете в день поездки на месте до начала.