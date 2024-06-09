Отправляйтесь в путешествие на частной лодке от Бали до скалистых берегов острова Нуса Пенида! Вы займётесь снорклингом и увидите потрясающий подводный мир.
Повстречаетесь с гигантскими скатами, длина которых может достигать 7 метров, и оцените невероятную красоту бухт и заливов, пляжей и скал. А ещё получите памятные видео о вашем приключении.
Повстречаетесь с гигантскими скатами, длина которых может достигать 7 метров, и оцените невероятную красоту бухт и заливов, пляжей и скал. А ещё получите памятные видео о вашем приключении.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретим вас в отеле и отвезём в порт Бали, где вы пересядете на комфортабельную частную лодку. И ваше приключение начнётся!
- Вы поплаваете в заливе Манта Бэй и бухте Кристал Бэй и познакомитесь с экзотическими подводными жителями. Рассмотрите огромных скатов, которые весят до 3000 кг, и других интересных обитателей местных вод.
- Исследуете живописный остров Нуса Пенида и посетите несколько уютный пляжей с ярко-бирюзовой водой. Осмотрите невероятные пейзажи и улыбнётесь небу — вас будет снимать квадрокоптер.
- Поныряете у мангровых лесов и увидите вблизи мудрых черепах. А мы снимем весь снорклинг на видео — и вы получите классный контент для соцсетей.
Организационные детали
- В случае неблагоприятных погодных условий мы предложим вернуть предоплату или перенести дату путешествия
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- Дополнительные расходы: обед — по желанию
В стоимость включено:
- Трансфер на автомобиле Suzuki APV от отеля и обратно
- Трансфер на частной лодке от Бали до Нуса Пениды и обратно
- Аренда оборудования для снорклинга (маски, ласты) и полотенец
- Обзорная поездка по острову Нуса Пенида на автомобиле
- Подводное видео снорклинга и видео вашего путешествия с квадрокоптера
- Входные билеты во все локации
- Минеральная вода
Условия оплаты
На сайте вы оплачиваете 22 % стоимости. За неделю до путешествия нужно оплатить ещё 30 % стоимости переводом на карту банка РФ, Казахстана или Индонезии. Если вы бронируете программу менее чем за неделю, предоплату нужно внести сразу после того, как мы подтвердим, что лодка свободна. Остаток вы оплачиваете в день поездки на месте до начала.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля на Бали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 42 туристов
Привет, меня зовут Эльдар, я представляю нашу дружную команду гидов. Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? ПотомуЗадать вопрос
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