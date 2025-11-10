Описание Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Приключение в Индийском океане

Приготовьтесь к незабываемому туру, полному веселья и захватывающих моментов! С профессиональным гидом и опытным капитаном на борту, вы сможете открыть для себя красоту Индийского океана.

Захватывающие моменты

Этот опыт позволит вам насладиться различными приключениями и уникальными пейзажами. Вы будете полны восторга от каждого мгновения!

Комфортный обед

Во время тура у вас будет возможность насладиться аппетитным ланчем на частной яхте или в спортивном центре Marine. Это отличная возможность попробовать разнообразные блюда в уютной атмосфере.

Гибкий график

Чартер доступен на полдня, что дает вам возможность выбрать удобное время для приключений. Для подробной информации не стесняйтесь обращаться к нам.