Описание водной прогулки
Приключение в Индийском океане
Приготовьтесь к незабываемому туру, полному веселья и захватывающих моментов! С профессиональным гидом и опытным капитаном на борту, вы сможете открыть для себя красоту Индийского океана.
Захватывающие моменты
Этот опыт позволит вам насладиться различными приключениями и уникальными пейзажами. Вы будете полны восторга от каждого мгновения!
Комфортный обед
Во время тура у вас будет возможность насладиться аппетитным ланчем на частной яхте или в спортивном центре Marine. Это отличная возможность попробовать разнообразные блюда в уютной атмосфере.
Гибкий график
Чартер доступен на полдня, что дает вам возможность выбрать удобное время для приключений. Для подробной информации не стесняйтесь обращаться к нам.
Ежедневно по согласованию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в отель
- Чай, кофе и снеки на завтрак
- BBQ с салатами и свежими фруктами на обед
- Безлимитное пиво и безалкогольные напитки
- Снорклинг
- Рыбалка
- Страховка
- Все пошлины
Что не входит в цену
- Дайвинг
- Услуги фотографа и видеооператора
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
