Аренда яхты Sweet Stanly

Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание водной прогулки

Приключение в Индийском океане

Приготовьтесь к незабываемому туру, полному веселья и захватывающих моментов! С профессиональным гидом и опытным капитаном на борту, вы сможете открыть для себя красоту Индийского океана.

Захватывающие моменты

Этот опыт позволит вам насладиться различными приключениями и уникальными пейзажами. Вы будете полны восторга от каждого мгновения!

Комфортный обед

Во время тура у вас будет возможность насладиться аппетитным ланчем на частной яхте или в спортивном центре Marine. Это отличная возможность попробовать разнообразные блюда в уютной атмосфере.

Гибкий график

Чартер доступен на полдня, что дает вам возможность выбрать удобное время для приключений. Для подробной информации не стесняйтесь обращаться к нам.

Ежедневно по согласованию.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в отель
  • Чай, кофе и снеки на завтрак
  • BBQ с салатами и свежими фруктами на обед
  • Безлимитное пиво и безалкогольные напитки
  • Снорклинг
  • Рыбалка
  • Страховка
  • Все пошлины
Что не входит в цену
  • Дайвинг
  • Услуги фотографа и видеооператора
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бали

