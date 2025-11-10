Сконструированная на заказ, 42 фута в длину (1280 см), лодка для дайвинга, рыбалки и серфинга была создана в 2012 году с целью комфортной доставки наших клиентов в места непревзойденной красоты, где их ждут удивительные рифы и подводный мир.

Описание водной прогулки

Уникальные возможности судна Rhino 1

Судно Rhino 1, оснащённое современными четырёхтактными двигателями Yamaha 3x мощностью по 200 лошадиных сил, демонстрирует стабильную работу и гарантирует высокий уровень безопасности в любых погодных условиях.

Максимальные возможности и комфорт

Лодка предназначена для комфортной перевозки до 10 дайверов, обеспечивая все необходимые условия для погружений с баллонным снаряжением или активного отдыха на поверхности, таких как серфинг.

Оснащение

Rhino 1 полностью укомплектована:

Рыболовными снастями иудочками для восьми человек;

Навигационным эхолотом для безопасного передвижения.

Отдых для всей семьи

Лодка Rhino 1 создана для того, чтобы сделать ваш отдых незабываемым. Наслаждайтесь семейными выездами, погружениями в глубокие воды или превосходной рыбалкой в окружении великолепных островов Бали.