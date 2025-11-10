Сконструированная на заказ, 42 фута в длину (1280 см), лодка для дайвинга, рыбалки и серфинга была создана в 2012 году с целью комфортной доставки наших клиентов в места непревзойденной красоты, где их ждут удивительные рифы и подводный мир.
Описание водной прогулки
Уникальные возможности судна Rhino 1
Судно Rhino 1, оснащённое современными четырёхтактными двигателями Yamaha 3x мощностью по 200 лошадиных сил, демонстрирует стабильную работу и гарантирует высокий уровень безопасности в любых погодных условиях.
Максимальные возможности и комфорт
Лодка предназначена для комфортной перевозки до 10 дайверов, обеспечивая все необходимые условия для погружений с баллонным снаряжением или активного отдыха на поверхности, таких как серфинг.
Оснащение
Rhino 1 полностью укомплектована:
- Рыболовными снастями иудочками для восьми человек;
- Навигационным эхолотом для безопасного передвижения.
Отдых для всей семьи
Лодка Rhino 1 создана для того, чтобы сделать ваш отдых незабываемым. Наслаждайтесь семейными выездами, погружениями в глубокие воды или превосходной рыбалкой в окружении великолепных островов Бали.
Ежедневно по согласованию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в отель
- Экипировка для дайвинга
- Экипировка для снорклинга
- Полотенца
- Удочки и снасти для рыбалки
- Страховка
- Спасательный плот
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Дайвинг
- Услуги фотографа и видеооператора
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Водная прогулка
На частной яхте от Бали - к острову Нуса Пенида и гигантским скатам
Полюбоваться индонезийской природой и познакомиться с экзотическими жителями океана в своём темпе
Начало: У вашего отеля на Бали
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$1900 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Аренда яхты Lombok Explorer
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по согласованию.
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$3050 за всё до 15 чел.
Водная прогулка
Аренда яхты Sweet Stanly
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по согласованию.
11 ноя в 11:00
12 ноя в 09:00
$2910 за всё до 7 чел.