Бали в кармане: Гайд + Аудиогид для самостоятельных путешествий

Хотите почувствовать магию острова прямо на месте? Наш подробный гайд проведёт вас по самым живописным пляжам, древним храмам и уютным кафе.
А аудиогид расскажет увлекательные истории, легенды и полезные советы — как будто рядом с вами настоящий местный гид!
🎧 Почему наш аудиогид?
- Интерактивность: Исследуйте Бали в своем темпе, выбирая маршруты и места, которые вам интересны.
- Эксклюзивные факты: Узнайте о культуре, традициях и тайнах острова от местных экспертов.
- Удобство: Слушайте аудиогид в любое время — во время прогулки по пляжу, в храме или на экскурсии.
- Экономия: По цене одной экскурсии вы получаете целый курс для самостоятельных путешествий. Что вас ждет в нашем гайде?
- Лучшие пляжи: откройте для себя скрытые жемчужины и популярные курорты.
- Культурные сокровища: посетите храмы, которые расскажут историю острова.
- Гастрономические удовольствия: попробуйте местную кухню в лучших ресторанах и кафе.
- Полное погружение в Бали: маршруты, позволяющие увидеть Бали с самых разных сторон. Готовые маршруты для любого типа путешественников: будь вы искателем приключений, романтиком или семейным туристом – у нас есть маршрут именно для вас! + БЕСПЛАТНАЯ онлайн консультация по подготовке к поездке на Бали
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Бали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Организационные детали:
- Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на сайте, ничего доплачивать не надо
- Через несколько минут после оплаты придет е-mail c гайдом в pdf формате и аудиогидом
- Если не получили e-mail с инструкциями - напишите нам, мы поможем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
