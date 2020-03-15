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Окунуться в Бали: пляж и два водопада

Наша первая остановка — пляж на юго-востоке острова, который заслуженно назвали Голубой лагуной. Вы окажетесь здесь утром, когда бирюзовая вода особенно прозрачная и не так жарко: понежитесь на белом песке и поплаваете, в том числе с маской. Следом отправимся к водопаду Тукад Чепунг. Пройдя по тропинке сквозь джунгли, вы попадете в полуоткрытую пещеру, где вода срывается с 15 метров. Второй водопад, Канто Лампо, впечатлит многоступенчатыми каскадами — идеальная локация для фото!

О Бали — с любовью

Я знаю, что наш добрый остров притягивает путешественников аутентичной культурой, поэтому с радостью погружу вас в нее. Мы поговорим о храмовых обрядах и очищении души, о вековых традициях и повседневном быте. Вы узнаете и о других живописных водопадах и пляжах Бали, о географии острова и всей Индонезии, а также услышите полезные советы о том, куда еще и как съездить, что попробовать и чего избегать.