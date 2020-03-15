  1. Индонезия
  2. Бали
  3. Экскурсии

  4. День наслаждения на Бали

Расслабиться душой и телом на водопадах и пляже Голубая лагуна, а также узнать об острове от балийца

Sindu
Задать вопрос
Sindu – ваш гид
Это путешествие для тех, кто хочет релаксировать и исследовать новые места одновременно! Вас ждут изумрудные джунгли, бирюзовые воды Индийского океана, одни из самых красивых водопадов Бали и рассказы человека, который знает и любит свой остров.

Вы сделаете сотни атмосферных кадров, полюбуетесь подводным миром и услышите о традициях и жизни Бали.
$105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
День наслаждения на Бали
День наслаждения на Бали

Что вас ожидает

Окунуться в Бали: пляж и два водопада
Наша первая остановка — пляж на юго-востоке острова, который заслуженно назвали Голубой лагуной. Вы окажетесь здесь утром, когда бирюзовая вода особенно прозрачная и не так жарко: понежитесь на белом песке и поплаваете, в том числе с маской. Следом отправимся к водопаду Тукад Чепунг. Пройдя по тропинке сквозь джунгли, вы попадете в полуоткрытую пещеру, где вода срывается с 15 метров. Второй водопад, Канто Лампо, впечатлит многоступенчатыми каскадами — идеальная локация для фото!

О Бали — с любовью
Я знаю, что наш добрый остров притягивает путешественников аутентичной культурой, поэтому с радостью погружу вас в нее. Мы поговорим о храмовых обрядах и очищении души, о вековых традициях и повседневном быте. Вы узнаете и о других живописных водопадах и пляжах Бали, о географии острова и всей Индонезии, а также услышите полезные советы о том, куда еще и как съездить, что попробовать и чего избегать.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля и привезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсия проводится на минивэне Сузуки.
  • В стоимость не включено:
    — билеты на водопады (Тукад Чепунг — 1$ с человека; Канто Лампо — также 1$ с человека)
    — прокат ласт и маски для снорклинга (3$ с человека)
  • Что взять с собой:
    — купальные принадлежности
    — сменную одежду
День наслаждения на Бали
День наслаждения на Бали
День наслаждения на Бали
День наслаждения на Бали
День наслаждения на Бали
День наслаждения на Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sindu
Sindu
Меня зовут Синду, я русскоговорящий гид на Бали. Работаю с путешественниками из России с 2003 года. Хорошо владею русским языком. Я всегда гарантирую безопасность, надёжное и пунктуальное обслуживание всем своим гостям. Расскажу вам много интересного о разных достопримечательностях нашего прекрасного острова Бали. Если вам нужно что-то особенное, я всегда готов составить индивидуальную программу, как для одного человека, так и для группы. Приезжайте, и вы будете довольны!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 марта 2020
Вообщем все понравилось, на Канто Лампо можно сделать действительно очень красивые фото.

Sindu проводит ещё 6 экскурсий

Стать лучшей версией себя на Бали!Стать лучшей версией себя на Бали!Стать лучшей версией себя на Бали!
От $113 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Прочтение ауры и активация энергии на сеансе со специалистом, а также поездка в горный храм на озере
Если вы чувствуете, что в жизни что-то не получается или есть проблемы со здоровьем, то это предложение для вас. Вы встретитесь с балийцем, который работает с энергетическими потоками и открывает чакры. На сеансе вы заглянете внутрь себя, научитесь управлять своими эмоциями и лучше проработаете свои способности. А после также побываете в храме Улун Дану на озере.
Незабываемый рассвет на вулкане БатурНезабываемый рассвет на вулкане БатурНезабываемый рассвет на вулкане Батур
$120 за экскурсию
13 часов
7 отзывов
Восхождение на вулкан, термальные источники, традиционные плантации, рисовые террасы и водопад
Вы взойдете на вершину знаменитого балийского вулкана, пройдете по кромке кратера и увидите соседний остров в рассветных лучах. А затем отдохнете в уютном месте на берегу озера, искупаетесь в термальных источниках и дивном водопаде, посетите плантации кофе, какао и специй, и, кроме того, погуляете по фотогеничным рисовым террасам.
Бали до мурашекБали до мурашекБали до мурашек
$110 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Увидеть главные символы острова за один день — от древних храмов и водопадов до рисовых террас
Приготовьтесь оказаться в самых значимых и фотогеничных местах Бали! За один день вы побываете в храмах Пусех Батуан и Улун Дану, взлетите на качелях над рисовыми террасами, пройдете по Лесу обезьян, увидите вулкан Батур и искупаетесь в лагуне водопада. Я помогу вам увидеть райский остров таким, каким его ждешь, и навсегда влюбиться в Бали.
Идеальный день в сердце БалиИдеальный день в сердце БалиИдеальный день в сердце Бали
$80 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Познать культуру, полюбоваться рисовыми террасами, побывать в древнем храме и увидеть вулкан Батур
Загадочные скульптуры, гармония творений человека и природы, девственные джунгли, экзотические птицы, качели, улетающие в небо, — вы откроете все краски Бали! Узнаете о традициях и вере острова, познакомитесь с местным бытом, почувствуете дух приключений, отдохнете на термальных источниках и сделаете фотографии мечты.
Возвращение к истокам Бали: деревня ТруньянВозвращение к истокам Бали: деревня ТруньянВозвращение к истокам Бали: деревня Труньян
От $150 за экскурсию
8 часов
Побывать на необычном кладбище, искупаться в водопаде и увидеть, как выращивают кофе на плантациях
Тем, кто уже объехал наш остров, предлагаю посетить удивительную деревню Труньян: здесь растет священное дерево, источающее аромат, о котором сложены легенды. А людей хоронят нестандартным способом — я поделюсь подробностями обряда на местном кладбище. Вы также устроите фотосессию у водопада, попробуете балийский кофе и пообедаете с видом на вулкан.
Очищение разума и души на БалиОчищение разума и души на БалиОчищение разума и души на Бали
От $130 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Познакомиться с местной религией, ощутить силу намоленных храмов и освободиться от негатива
Наш добрый остров притягивает тысячи людей, желающих вырваться из круга злободневных проблем и прислушаться к себе, а не к многоголосию мира. Здесь множество храмов, куда вхож человек любого вероисповедания. Главное, чтобы он шёл с добрым намерением. Я проведу вас по святыням Бали, а в конце покажу богатство острова — настоящие плантации!

Экскурсии по пригородам Бали

Путешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный Убуд
скидка60%
$230
$92 за экскурсию
9 часов
184 отзыва
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура. Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд. Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур. Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!
Убуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы Бали
$80 за экскурсию
9 часов
9 отзывов
Посетить самобытные балийские деревни, рисовые террасы, Лес обезьян и Слоновью пещеру
Колоритный Убуд — идеальное место для того, чтобы познакомиться с традиционными ремеслами Бали, погрузиться в аутентичную атмосферу острова и открыть сказочные уголки его природы. За один день вы побываете на изумрудных рисовых террасах и плантациях элитного кофе Лювак, посетите балийские деревушки, покормите приматов в Лесу обезьян, освежитесь в водопаде Теганунган и заглянете в таинственную Слоновью пещеру.
Джип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане Батур
$130 за экскурсию
11 часов
131 отзыв
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Хотите разбавить пляжный отдых на Бали духом приключений? Идеальное место для авантюрного путешествия — вулкан Батур! Вы покорите дороги из застывшей лавы, проедете через лучшие фото-стопы, искупаетесь в горячих источниках с видом на сакральное озеро, заглянете на аутентичный рынок, увидите рисовые террасы и водопад с балийских открыток. Я обеспечу вам комфорт и безопасность и наполню день рассказами о традициях и природе Бали.
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном островеВосточная Нуса Пенида: день на заповедном островеВосточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
$102 за экскурсию
10 часов
4 отзыва
Исследовать красоты восточной части острова, отыскать дикие пляжи и лучшие ракурсы для фотографий
Всего 40 минут на скоростной лодке — и перед вами Нуса Пенида, один из самых живописных и уединённых островов Индонезии. Потрясающие безлюдные пляжи, равных которым нет даже на Бали, смотровые площадки с видами на океан, райские бухты в обрамлении скал — всё это ждет вас во время нашего путешествия. Приготовьтесь впитать красоты восточной части Нуса Пениды, сделать сотни атмосферных фотографий и почувствовать себя гостем на необитаемом острове.
К райским пляжам западной Нуса ПенидыК райским пляжам западной Нуса ПенидыК райским пляжам западной Нуса Пениды
$102 за экскурсию
6 часов
Провести день в бухте Кристал-Бей, изумрудном бассейне Билабонг и других инста-локациях острова
Вас ждет комфортная поездка к самым красивым и фотогеничным уголкам западной части Нуса Пениды! За день вы прогуляетесь по белоснежному песку Кристал-Бей, увидите каменную арку Брокен-Бич, искупаетесь в природном бассейне Ангел Билабонг и восхититесь панорамой с площадки Каранг Дава.
Традиции и обряды БалиТрадиции и обряды БалиТрадиции и обряды Бали
$90 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат
Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова. Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы у вулкана Батур, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.

Выбирайте и другие экскурсии на Бали

ОбзорныеКрыши и панорамыУбудИстория и архитектураВулканыФотосессииХрамыВулкан ИдженГрупповыеМногодневныеНа корабликеМорскиеВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городВулкан БатурНа велосипедеКутаСанурВодопадыНуса ПенидаНа автобусеНуса ДуаПляжиНеобычные маршрутыНа автомобилеАмедЯваВулкан АгунгСо скидкойПешком