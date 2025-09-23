Приглашаю за 1 день посетить максимум интересных мест на Бали и получить представление о том, как живёт остров.
Вы погуляете по рисовым террасам и кофейным плантациям, полюбуетесь водопадом в джунглях, осмотрите старинный храм и пещеру из вулканического камня. А я расскажу о местных традициях, истории и культурных особенностях.
Описание экскурсии
Парки рептилий и птиц. Они расположены в джунглях по соседству друг с другом. Вы понаблюдаете за животными и птицами в естественной среде обитания.
Храм Тирта Эмпул. Построенный в 10 веке, он считается одним из важнейших храмов острова. Вы полюбуетесь его архитектурой и увидите бассейн для священных омовений.
Пещера Гоа Гаджа. Построенная из вулканического камня, она таит в себе множество легенд. Я обязательно ими поделюсь.
Рисовые террасы Тегаллаланг. Вы узнаете о способах выращиваниях и видах местного риса. А также сделаете открыточные фото.
Водопад Нунг-Нунг. Вы оцените 12-метровый водопад, спрятанный глубоко в джунглях.
Кофейная плантация. Вы увидите, как растёт балийский кофе, и попробуете его на вкус.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около $20 с человека
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером: Toyota Avanza или Mitsubishi Premium Expander
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Густи — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 39 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Густи, я родился в восточной части Бали. Уже более 20 лет работаю гидом и помогаю гостям полюбить наш замечательный остров. Говорю на трёх языках, особенно хорошо — на русском. Глубоко погружён в традиции и историю Бали. Буду безмерно рад поделиться своими знаниями с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
23 сен 2025
Густи очень хороший гид, по русски говорит с акцентом, но все понятно, знает очень много русских слов и в целом все хорошо. Строит маршрут так чтоб не стоять в очереди и пробках, советуем! А еще он очень хороший фотограф!)
К
Кирилл
17 сен 2025
Ездили с прекрасным экскурсоводом Густи по программе "Все краски Бали". Остались в полном восторге!
О
Ольга
16 сен 2025
Густи очень компетентный сопровождающий с хорошим знанием древней истории этого прекрасного уголка планеты. В поездке много рассказывал интересного об обычаях на Бали, о людях здесь живущих, о природе
Александра
14 сен 2025
Большое спасибо Густи за прекрасную экскурсию! Маршрут очень удобно продуман, мы покормили попугаев в парке птиц, посетили парк рептилий, попробовали кофе Лювак на шикарной кофейной плантации, увидели храм для медитаций
Е
Егор
11 сен 2025
Безумно хороший гид, разговаривает на русском, что очень важно. Все понятно
А
Арсланг
26 авг 2025
Спасибо Густи за отличную экскурсию, посетили большое количество парков, парк рептилий, парк птиц, парк обезьян и летучих мышей, заменил нам некоторые локации на более подходящие, выделил необходимое количество времени на
Т
Татьяна
22 июл 2025
Провели замечательный день с гидом Густи. Экскурсия была насыщенная и интересная. Густи довольно хорошо говорит по-русски. Рассказал нам много интересного о религии и культуре Бали. Экскурсия понравилась даже сыну-подросту. Спасибо за чудесную экскурсию!
Игорь
4 июл 2025
Прекрасный опыт экскурсии по Бали с Густи, можем смело рекомендовать его услуги всем, кто собирается посетить этот чудесный остров. Густи прекрасно ориентируется в хитросплетениях балийской жизни и выбирает оптимальный маршрут поездки. Terima kasih banyak!
Ю
Юлия
2 июн 2025
Рекомендую экскурсию. Густи очень интеллигентный, порядочный, образованный и аккуратный водитель. Помогал спланировать маршрут таким образом, чтобы избежать очередей туристов и с учётом наших пожеланий. Интересно рассказал про традиции, быт, обычаи,
Римма
1 апр 2025
Рекомендую данную экскурсию и данного гида всем, кто первый раз на Бали. Густи хорошо говорит по-русски, доброжелательный, образованный, нам очень понравилось.
Т
Татьяна
28 мар 2025
Очень понравилось!
