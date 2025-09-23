Мои заказы

Все краски Бали

Кофейные плантации, рисовые террасы, храмы, древняя пещера, водопад, парки рептилий и птиц
Приглашаю за 1 день посетить максимум интересных мест на Бали и получить представление о том, как живёт остров.

Вы погуляете по рисовым террасам и кофейным плантациям, полюбуетесь водопадом в джунглях, осмотрите старинный храм и пещеру из вулканического камня. А я расскажу о местных традициях, истории и культурных особенностях.
5
11 отзывов
Все краски Бали© Густи
Все краски Бали© Густи
Все краски Бали© Густи
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Парки рептилий и птиц. Они расположены в джунглях по соседству друг с другом. Вы понаблюдаете за животными и птицами в естественной среде обитания.

Храм Тирта Эмпул. Построенный в 10 веке, он считается одним из важнейших храмов острова. Вы полюбуетесь его архитектурой и увидите бассейн для священных омовений.

Пещера Гоа Гаджа. Построенная из вулканического камня, она таит в себе множество легенд. Я обязательно ими поделюсь.

Рисовые террасы Тегаллаланг. Вы узнаете о способах выращиваниях и видах местного риса. А также сделаете открыточные фото.

Водопад Нунг-Нунг. Вы оцените 12-метровый водопад, спрятанный глубоко в джунглях.

Кофейная плантация. Вы увидите, как растёт балийский кофе, и попробуете его на вкус.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около $20 с человека
  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером: Toyota Avanza или Mitsubishi Premium Expander

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Густи
Густи — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 39 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Густи, я родился в восточной части Бали. Уже более 20 лет работаю гидом и помогаю гостям полюбить наш замечательный остров. Говорю на трёх языках, особенно хорошо — на русском. Глубоко погружён в традиции и историю Бали. Буду безмерно рад поделиться своими знаниями с вами!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
К
Кристина
23 сен 2025
Густи очень хороший гид, по русски говорит с акцентом, но все понятно, знает очень много русских слов и в целом все хорошо. Строит маршрут так чтоб не стоять в очереди и пробках, советуем! А еще он очень хороший фотограф!)
Густи очень хороший гид, по русски говорит с акцентом, но все понятно, знает очень много русскихГусти очень хороший гид, по русски говорит с акцентом, но все понятно, знает очень много русскихГусти очень хороший гид, по русски говорит с акцентом, но все понятно, знает очень много русскихГусти очень хороший гид, по русски говорит с акцентом, но все понятно, знает очень много русскихГусти очень хороший гид, по русски говорит с акцентом, но все понятно, знает очень много русскихГусти очень хороший гид, по русски говорит с акцентом, но все понятно, знает очень много русских
К
Кирилл
17 сен 2025
Ездили с прекрасным экскурсоводом Густи по программе "Все краски Бали". Остались в полном восторге!

Очень всё понравилось: гид хорошо владеет русским языком, интересно, при этом не перегружая лишней информацией, рассказал об
читать дальше

острове, о религии и традициях, о жизни простых людей, ответил на все вопросы. Ездили на комфортной машине с кондиционером.

Были в парке птиц, парке рептилий, на кофейной плантации, в деревне резчиков по дереву.

Посмотрели рисовые террасы, прошли обряд очищения в храме, покормили попугаев, погладили варанов и ручных люваков (тех самых, по имени которых называется самый дорогой кофе в мире:).

Густи очень приятный человек, с хорошей энергетикой, с чувством юмора, лёгкий, тактичный и простой, отличный водитель. Горячо рекомендуем его экскурсии:)

Ездили с прекрасным экскурсоводом Густи по программе "Все краски Бали". Остались в полном восторге!Ездили с прекрасным экскурсоводом Густи по программе "Все краски Бали". Остались в полном восторге!Ездили с прекрасным экскурсоводом Густи по программе "Все краски Бали". Остались в полном восторге!Ездили с прекрасным экскурсоводом Густи по программе "Все краски Бали". Остались в полном восторге!Ездили с прекрасным экскурсоводом Густи по программе "Все краски Бали". Остались в полном восторге!Ездили с прекрасным экскурсоводом Густи по программе "Все краски Бали". Остались в полном восторге!Ездили с прекрасным экскурсоводом Густи по программе "Все краски Бали". Остались в полном восторге!Ездили с прекрасным экскурсоводом Густи по программе "Все краски Бали". Остались в полном восторге!Ездили с прекрасным экскурсоводом Густи по программе "Все краски Бали". Остались в полном восторге!
О
Ольга
16 сен 2025
Густи очень компетентный сопровождающий с хорошим знанием древней истории этого прекрасного уголка планеты. В поездке много рассказывал интересного об обычаях на Бали, о людях здесь живущих, о природе
Оставил о себе очень положительное впечатление. Человек добрый, с хорошим чувством юмора. Всем рекомендую!
Густи очень компетентный сопровождающий с хорошим знанием древней истории этого прекрасного уголка планеты. В поездке многоГусти очень компетентный сопровождающий с хорошим знанием древней истории этого прекрасного уголка планеты. В поездке многоГусти очень компетентный сопровождающий с хорошим знанием древней истории этого прекрасного уголка планеты. В поездке многоГусти очень компетентный сопровождающий с хорошим знанием древней истории этого прекрасного уголка планеты. В поездке многоГусти очень компетентный сопровождающий с хорошим знанием древней истории этого прекрасного уголка планеты. В поездке многоГусти очень компетентный сопровождающий с хорошим знанием древней истории этого прекрасного уголка планеты. В поездке многоГусти очень компетентный сопровождающий с хорошим знанием древней истории этого прекрасного уголка планеты. В поездке много
Александра
Александра
14 сен 2025
Большое спасибо Густи за прекрасную экскурсию! Маршрут очень удобно продуман, мы покормили попугаев в парке птиц, посетили парк рептилий, попробовали кофе Лювак на шикарной кофейной плантации, увидели храм для медитаций
читать дальше

в скале, прикоснулись к балийской культуре и прошли ритуал очищения в храме Тирта Эмпул - это незабываемые воспоминания на всю жизнь! В наш день был сильный дождь, поэтому на рисовые террасы и водопад не попали - очень опасная дорога. Но нам настолько понравилось, что мы встретились с Густи в другой день и посетили эти локации, а также лес обезьян и парк бабочек! Однозначно рекомендуем экскурсию и гида! Обязательно приедем еще😊

Большое спасибо Густи за прекрасную экскурсию! Маршрут очень удобно продуман, мы покормили попугаев в парке птиц,Большое спасибо Густи за прекрасную экскурсию! Маршрут очень удобно продуман, мы покормили попугаев в парке птиц,Большое спасибо Густи за прекрасную экскурсию! Маршрут очень удобно продуман, мы покормили попугаев в парке птиц,Большое спасибо Густи за прекрасную экскурсию! Маршрут очень удобно продуман, мы покормили попугаев в парке птиц,Большое спасибо Густи за прекрасную экскурсию! Маршрут очень удобно продуман, мы покормили попугаев в парке птиц,Большое спасибо Густи за прекрасную экскурсию! Маршрут очень удобно продуман, мы покормили попугаев в парке птиц,Большое спасибо Густи за прекрасную экскурсию! Маршрут очень удобно продуман, мы покормили попугаев в парке птиц,Большое спасибо Густи за прекрасную экскурсию! Маршрут очень удобно продуман, мы покормили попугаев в парке птиц,Большое спасибо Густи за прекрасную экскурсию! Маршрут очень удобно продуман, мы покормили попугаев в парке птиц,
Е
Егор
11 сен 2025
Безумно хороший гид, разговаривает на русском, что очень важно. Все понятно
Локации суперские. Очень позитивный и добрый человек!! Рекомендую!
А
Арсланг
26 авг 2025
Спасибо Густи за отличную экскурсию, посетили большое количество парков, парк рептилий, парк птиц, парк обезьян и летучих мышей, заменил нам некоторые локации на более подходящие, выделил необходимое количество времени на
читать дальше

каждое место, нам все очень понравилось, как водитель ехал очень осторожно, аккуратно, рассказывал и на русском и на Английском, особенно красивыми были кофейные плантации, водопад, местная природа восхищает, еще отдельное спасибо Гиду за фотографии, оставил только приятные впечатления об экскурсии, однозначно рекомендуем.

Т
Татьяна
22 июл 2025
Провели замечательный день с гидом Густи. Экскурсия была насыщенная и интересная. Густи довольно хорошо говорит по-русски. Рассказал нам много интересного о религии и культуре Бали. Экскурсия понравилась даже сыну-подросту. Спасибо за чудесную экскурсию!
Игорь
Игорь
4 июл 2025
Прекрасный опыт экскурсии по Бали с Густи, можем смело рекомендовать его услуги всем, кто собирается посетить этот чудесный остров. Густи прекрасно ориентируется в хитросплетениях балийской жизни и выбирает оптимальный маршрут поездки. Terima kasih banyak!
Ю
Юлия
2 июн 2025
Рекомендую экскурсию. Густи очень интеллигентный, порядочный, образованный и аккуратный водитель. Помогал спланировать маршрут таким образом, чтобы избежать очередей туристов и с учётом наших пожеланий. Интересно рассказал про традиции, быт, обычаи,
читать дальше

философию индонезийской культуры. Ответил на все наши вопросы и сделал нам с дочкой красивые фотографии. На обратном пути мы захотели вернуться не в отель, а в кафе и Густи с удовольствием довёз нас до него.

Римма
Римма
1 апр 2025
Рекомендую данную экскурсию и данного гида всем, кто первый раз на Бали. Густи хорошо говорит по-русски, доброжелательный, образованный, нам очень понравилось.
Т
Татьяна
28 мар 2025
Очень понравилось!
Все было идеально: язык, рассказ о традициях и достопримечательностях, локации, удобная машина с кондиционером. Поскольку Густи местный житель, он давал много информации, которая помогала погрузиться в местные традиции, понять
читать дальше

менталитет местных жителей, проникнуться атмосферой острова. По нашей просьбе Густи соглашался слегка изменить маршрут, чтобы мы могли посмотреть как можно больше, останавливался по дороге, чтобы мы могли купить фрукты.
Нам так понравился именно этот гид, что мы в дальнейшем заказали у него еще одну экскурсию и опять остались очень довольны!

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии из Бали

Бали: водопады в джунглях и древний храм
На машине
8 часов
-
10%
166 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
Начало: На ресепшене отеля/виллы
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
$72$80 за всё до 6 чел.
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
На машине
8 часов
124 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Таман-Аюн
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
$105 за всё до 5 чел.
Это Бали! Рисовые террасы, озеро Братан и храм на воде
На машине
На микроавтобусе
10 часов
28 отзывов
Индивидуальная
Это Бали! Рисовые террасы, озеро Братан и храм на воде
Посетить ключевые достопримечательности острова Богов на автомобильной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
от $200 за человека
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали