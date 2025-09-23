Приглашаю за 1 день посетить максимум интересных мест на Бали и получить представление о том, как живёт остров. Вы погуляете по рисовым террасам и кофейным плантациям, полюбуетесь водопадом в джунглях, осмотрите старинный храм и пещеру из вулканического камня. А я расскажу о местных традициях, истории и культурных особенностях.

Парки рептилий и птиц. Они расположены в джунглях по соседству друг с другом. Вы понаблюдаете за животными и птицами в естественной среде обитания.

Храм Тирта Эмпул. Построенный в 10 веке, он считается одним из важнейших храмов острова. Вы полюбуетесь его архитектурой и увидите бассейн для священных омовений.

Пещера Гоа Гаджа. Построенная из вулканического камня, она таит в себе множество легенд. Я обязательно ими поделюсь.

Рисовые террасы Тегаллаланг. Вы узнаете о способах выращиваниях и видах местного риса. А также сделаете открыточные фото.

Водопад Нунг-Нунг. Вы оцените 12-метровый водопад, спрятанный глубоко в джунглях.

Кофейная плантация. Вы увидите, как растёт балийский кофе, и попробуете его на вкус.

