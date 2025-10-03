Эта экскурсия идеально подходит для семей и компаний друзей, которые хотят за 1 день увидеть все самые красивые места Бали. Исследовать остров будем на комфортабельном микроавтобусе.
В программе — знакомство с балийской архитектурой в храме Пура Деса Батуа, захватывающие виды на рисовые террасы, посещение кофейной плантации, купание в водопаде Тегенунган. И не только!
В программе — знакомство с балийской архитектурой в храме Пура Деса Батуа, захватывающие виды на рисовые террасы, посещение кофейной плантации, купание в водопаде Тегенунган. И не только!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Храм Пура Деса Батуан — древняя святыня с традиционной архитектурой.
Рисовые террасы Тегаллаланг — живописные пейзажи, фото на фоне зелёных каскадов и качели над джунглями.
Плантация с дегустацией — попробуем балийский чай, кофе и даже знаменитый Копи Лювак.
Водопад Тегенунган — природная жемчужина, где можно освежиться в прохладной воде.
Убуд и деревни ремёсел — окунёмся в атмосферу творчества: вы познакомитесь с резьбой по дереву, обработкой серебра и многим другим.
Обед с видом на вулкан Батур — вкусная еда на фоне захватывающего панорамного пейзажа.
По дороге мы расскажем вам о балийских традициях и культуре, а также познакомим с историей и особенностями всех мест на маршруте.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет
- Забираем с районов Убуд, Нуса Дуа, Кута, Семиньяк, Чангу, Санур, Джимбаран, Чандидаса
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Храм Пура Деса Батуа — 50 000 рупий
- Рисовые террасы Тегаллаланг — 25 000 рупий
- Водопад Тегенунган — 30 000 рупий
- Обед шведский стол — 180 000 рупий
- Смотровая площадка на вулкан — 50 000 рупий
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маде — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 342 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники, меня зовут Маде. Я коренной балиец: родился и вырос на острове. Я говорю по-русски и работаю гидом с 2007 года. Люблю свою работу. Готов рассказать об истории, традициях и культуре Бали. Открою для вас самые красивые места острова, сделаю яркие фотографии. У меня своя комфортабельная машина.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
3 окт 2025
Очень хорошая экскурсия, даёт возможность познакомиться с Бали за один день. Прекрасный гид с отличным разговорный русским - ответил на все наши вопросы (и не только по экскурсионный теме). Всё понравилось. Все во время, но никто никого не торопил. Очень рекомендую
Татьяна
21 авг 2025
Спасибо Маде за прекрасный день. Он познакомил нас с Бали. Экскурсия веселая, динамичная, много разных локаций. Умопомрачительные виды. Всем рекомендую! В нашей компании зашло всем.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Индивидуальная
до 4 чел.
Бали, который вы ждёте
Собрать комбо прекрасного острова: рисовые террасы Убуда, водопад, храм, вулкан Батур и кофе
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$116 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Это Бали! Рисовые террасы, озеро Братан и храм на воде
Посетить ключевые достопримечательности острова Богов на автомобильной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
от $200 за человека
-
10%
Индивидуальная
Знакомство с островом: самые живописные места Бали
За один день увидеть один из древних храмов, рисовые террасы, кофейные плантации и водопад
Начало: У места вашего проживания
12 ноя в 08:30
13 ноя в 08:30
от $90
$100 за человека