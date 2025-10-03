Эта экскурсия идеально подходит для семей и компаний друзей, которые хотят за 1 день увидеть все самые красивые места Бали. Исследовать остров будем на комфортабельном микроавтобусе. В программе — знакомство с балийской архитектурой в храме Пура Деса Батуа, захватывающие виды на рисовые террасы, посещение кофейной плантации, купание в водопаде Тегенунган. И не только!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Храм Пура Деса Батуан — древняя святыня с традиционной архитектурой.

Рисовые террасы Тегаллаланг — живописные пейзажи, фото на фоне зелёных каскадов и качели над джунглями.

Плантация с дегустацией — попробуем балийский чай, кофе и даже знаменитый Копи Лювак.

Водопад Тегенунган — природная жемчужина, где можно освежиться в прохладной воде.

Убуд и деревни ремёсел — окунёмся в атмосферу творчества: вы познакомитесь с резьбой по дереву, обработкой серебра и многим другим.

Обед с видом на вулкан Батур — вкусная еда на фоне захватывающего панорамного пейзажа.

По дороге мы расскажем вам о балийских традициях и культуре, а также познакомим с историей и особенностями всех мест на маршруте.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном минивэне

Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет

Забираем с районов Убуд, Нуса Дуа, Кута, Семиньяк, Чангу, Санур, Джимбаран, Чандидаса

С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы