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Бали, который вы ждёте

Собрать комбо прекрасного острова: рисовые террасы Убуда, водопад, храм, вулкан Батур и кофе
Свой родной остров я покажу вам таким, о каком вы мечтаете. Вы проведёте день среди фантастической природы и архитектуры.

Пройдёте по рисовым террасам, увидите дерево словно из фильма «Аватар», вулкан Батур и водопад Тегенунган. Искупаетесь в горячем источнике и прикоснётесь к балийской культуре в храме Гунунг Кави. Узнаете о местной жизни и побываете на плантациях кофе.
5
411 отзывов
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте

Описание экскурсии

От вашего отеля или виллы мы отправимся в путешествие к сердцу Бали. День будет насыщен и захватывающими видами, и необычным опытом, и информацией о нашем острове. Я расскажу об истории и особенностях каждой достопримечательности по пути, поделюсь традициями Бали и дам полезные советы по вашему отдыху.

💦 Водопад Тегенунган — наша первая остановка. Мощный 25-метровый каскад, спрятанный среди буйной зелени. При желании вы искупаетесь в освежающих водах.

🐒 Лес обезьян. Название говорит само за себя: вы понаблюдаете за местными обезьянами, пофотографируетесь с ними и увидите одно из крупнейших деревьев острова.

🌾 Рисовые террасы Тегаллаланг, или Бали с открытки. Я покажу вам их с лучшего ракурса и расскажу о выращивании риса на острове. Затем предлагаю вам покататься на качелях с видом на террасы!

🏯 Храм Гунунг Кави Себату — один из самых почитаемых на Бали. Построен в 15 веке, нетуристический и потому умиротворённый. По поверьям, здесь очищается душа.

Плантации кофе, фруктов и пряностей. Поговорим о знаменитом дорогом кофе копи лювак, а также посмотрим, как растут ананас, маракуйя, ваниль, имбирь, корица.

🌄 Смотровая с видом на вулкан Батур: поднявшись на высоту 1300 метров над уровнем моря, вы полюбуетесь панорамой вулкана и озера Батур и услышите историю их происхождения.

💙 Термальный источник. В завершение дня вас ждёт релакс — купание в оборудованном бассейне с температурой около 40 градусов. Вода целебная, снимает усталость, оздоравливает кожу и организм в целом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Вы будете путешествовать на удобной машине с кондиционером
  • Чтобы всё успеть, нужно начать экскурсию в 8 утра. Я заберу вас у вашего отеля или виллы.
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, сменную одежду и наличные
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы забираем путешественников из районов Нуса-Дуа, Джимбаран, Кута, Чангу, Семиньяк, Санур и Убуд

Дополнительные расходы

  • Входные билеты за человека: водопад Тегенунган — 30 000 рупий, лес обезьян – 130 000 рупий, рисовые террасы — 50 000 рупий, храм Себату — 50 000 рупий, смотровая площадка с видом на вулкан Батур — 50 000 рупий, горячий источник — 200 000 рупий
  • Обед и сувениры по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таджир
Таджир — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4064 туристов
Мы команда лицензированных русскоговорящих гидов. Отлично знаем историю, культуру и традиции родного острова. С удовольствием поделимся с вами любимыми местами и расскажем о них самое интересное! Удивлённые и одновременно счастливые глаза путешественников — это то, ради чего мы работаем. До встречи на чудо-острове!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 411 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
404
4
3
3
3
2
1
1
К
Очень понравилась экскурсия!
Получился насыщенный и интересный день - за одну экскурсию мы успели увидеть столько красивых и совершенно разных мест Бали.

Отдельно хочется поблагодарить нашего экскурсовода Путу. Она очень приятная, доброжелательная
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и внимательная. Интересно рассказывала о культуре, традициях и жизни на Бали, отвечала на все вопросы и с удовольствием делилась своими знаниями. Благодаря ей экскурсия прошла легко и комфортно.

Особенно впечатлили храм и потрясающие виды на вулкан Батур. Путу учитывала наши пожелания, никуда не торопила, помогала с фотографиями и старалась сделать день максимально комфортным для нас.

Спасибо Путу за прекрасный день, интересное знакомство с Бали и замечательные впечатления! Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию и Путу другим путешественникам. 🌴❤️

И отдельное спасибо нашему водителю, за то что комфортно нас везде возил 😊

Очень понравилась экскурсия!
Очень понравилась экскурсия!
Очень понравилась экскурсия!
Очень понравилась экскурсия!
Очень понравилась экскурсия!
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Софья
Нашим гидом был Абу. Отлично говорит по-русски, всё интересно рассказал и показал, отвечал на вопросы и был очень внимателен.

Отдельно хочется отметить, что он с пониманием отнёсся к нашим пожеланиям и
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без проблем скорректировал маршрут. Мы решили не идти в лес к обезьянам, поэтому он предложил отличную альтернативу - парк птиц, который нам очень понравился. Также заменили несколько локаций, где мы уже были - на новые места, благодаря чему экскурсия получилась ещё интереснее.

Из полезных советов: в балийские храмы нельзя заходить при кровотечении (раны, порезы, менструация). Мы заранее знали, что скоро начнутся женские дни, поэтому решили не рисковать и заменили храм другой локацией. Если есть возможность, лучше сразу сопоставить даты поездки с этим моментом, чтобы увидеть маршрут полностью.

Нашим гидом был Абу. Отлично говорит по-русски, всё интересно рассказал и показал, отвечал на вопросы и был очень внимателен.
Нашим гидом был Абу. Отлично говорит по-русски, всё интересно рассказал и показал, отвечал на вопросы и был очень внимателен.
Нашим гидом был Абу. Отлично говорит по-русски, всё интересно рассказал и показал, отвечал на вопросы и был очень внимателен.
Нашим гидом был Абу. Отлично говорит по-русски, всё интересно рассказал и показал, отвечал на вопросы и был очень внимателен.
Нашим гидом был Абу. Отлично говорит по-русски, всё интересно рассказал и показал, отвечал на вопросы и был очень внимателен.
Нашим гидом был Абу. Отлично говорит по-русски, всё интересно рассказал и показал, отвечал на вопросы и был очень внимателен.
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Н
Едем обратно с этой замечательной экскурсии. День пролетел, как один миг, так все было насыщенно и все интересно. У нас был экскурсовод Сила с хорошим знанием русского, был очень тактичен
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и внимателен ко всем нашим желаниям, во всем помогал. Ездили с двумя детьми(10 и 13 лет), которые от экскурсовода и экскурсии в полном восторге! Экскурсия спланирована очень грамотно- по нашему желанию мы поменяли экскурсию на вулкан на сад птиц, потом заехали в парк обезьян, посетили рисовые плантации, буддийский храм, кофейную плантацию и искупались в водопаде, что придало огромной бодрости после долгого пути. Огромное спасибо организаторам, наша семья в полном восторге!

Едем обратно с этой замечательной экскурсии. День пролетел, как один миг, так все было насыщенно и
Едем обратно с этой замечательной экскурсии. День пролетел, как один миг, так все было насыщенно и
Едем обратно с этой замечательной экскурсии. День пролетел, как один миг, так все было насыщенно и
Едем обратно с этой замечательной экскурсии. День пролетел, как один миг, так все было насыщенно и
Едем обратно с этой замечательной экскурсии. День пролетел, как один миг, так все было насыщенно и
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Д
Брали экскурсию на 13.06.2026. За нами приезжал экскурсовод Абу на комфортабельной машине к 8 утра. К 7 вечера мы были в отеле. Программа нам очень понравилась. От рисовых террас остались
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в восторге. Водопад тоже очень понравился. все очень колоритное, взгляд манили) Лес обезьян тоже очень понравился, так как в такой близи мы никогда не видели послушных сытых обезьян, фотогенично проверяющих соседнюю обезьяннюю спинку на предмет… лишней живности) Плантация кофе тоже понравилась своей ‘огородной’ познавательностью. А их зверьки Лювак и вовсе умилил. Экскурсовод очень внимательный, хорошо говорит по-русски. Советуем такой сервис!

Брали экскурсию на 13.06.2026. За нами приезжал экскурсовод Абу на комфортабельной машине к 8 утра. К
Брали экскурсию на 13.06.2026. За нами приезжал экскурсовод Абу на комфортабельной машине к 8 утра. К
Брали экскурсию на 13.06.2026. За нами приезжал экскурсовод Абу на комфортабельной машине к 8 утра. К
Брали экскурсию на 13.06.2026. За нами приезжал экскурсовод Абу на комфортабельной машине к 8 утра. К
Брали экскурсию на 13.06.2026. За нами приезжал экскурсовод Абу на комфортабельной машине к 8 утра. К
Брали экскурсию на 13.06.2026. За нами приезжал экскурсовод Абу на комфортабельной машине к 8 утра. К
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А
Мы ездили на экскурсию с гидом Абу. Были группой 5 человек, большая машина, всем было удобно во время поездки.
Всё четко по времени, без опозданий. Гид добрый, весёлый, хорошо говорит по-русски, делает красивые фотографии. Все локации захватывающие, вызвали приятные впечатления. Также гид привел нас в ресторан с видом на джунгли, где вкусно готовят. Всё цивильно. Рекомендуем. Нам понравилось! 😊
Мы ездили на экскурсию с гидом Абу. Были группой 5 человек, большая машина, всем было удобно во время поездки.
Мы ездили на экскурсию с гидом Абу. Были группой 5 человек, большая машина, всем было удобно во время поездки.
Мы ездили на экскурсию с гидом Абу. Были группой 5 человек, большая машина, всем было удобно во время поездки.
Мы ездили на экскурсию с гидом Абу. Были группой 5 человек, большая машина, всем было удобно во время поездки.
Мы ездили на экскурсию с гидом Абу. Были группой 5 человек, большая машина, всем было удобно во время поездки.
Мы ездили на экскурсию с гидом Абу. Были группой 5 человек, большая машина, всем было удобно во время поездки.
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Н
Данная экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Абу был очень внимательный, интересно рассказывал на понятном русском языке. По нашей просьбе изменил одну локацию, подсказывал наиболее красивые локации для фото, в общем день был очень насыщенным и интересным. Посетили все запланированные локации, в общем всем кто впервые на Бали и хочет увидеть все его прелести очень рекомендую.
Данная экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Абу был очень внимательный, интересно рассказывал на понятном русском языке. По
Данная экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Абу был очень внимательный, интересно рассказывал на понятном русском языке. По
Данная экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Абу был очень внимательный, интересно рассказывал на понятном русском языке. По
Данная экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Абу был очень внимательный, интересно рассказывал на понятном русском языке. По
Данная экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Абу был очень внимательный, интересно рассказывал на понятном русском языке. По
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