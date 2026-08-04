Пройдёте по рисовым террасам, увидите дерево словно из фильма «Аватар», вулкан Батур и водопад Тегенунган. Искупаетесь в горячем источнике и прикоснётесь к балийской культуре в храме Гунунг Кави. Узнаете о местной жизни и побываете на плантациях кофе.
Описание экскурсии
От вашего отеля или виллы мы отправимся в путешествие к сердцу Бали. День будет насыщен и захватывающими видами, и необычным опытом, и информацией о нашем острове. Я расскажу об истории и особенностях каждой достопримечательности по пути, поделюсь традициями Бали и дам полезные советы по вашему отдыху.
💦 Водопад Тегенунган — наша первая остановка. Мощный 25-метровый каскад, спрятанный среди буйной зелени. При желании вы искупаетесь в освежающих водах.
🐒 Лес обезьян. Название говорит само за себя: вы понаблюдаете за местными обезьянами, пофотографируетесь с ними и увидите одно из крупнейших деревьев острова.
🌾 Рисовые террасы Тегаллаланг, или Бали с открытки. Я покажу вам их с лучшего ракурса и расскажу о выращивании риса на острове. Затем предлагаю вам покататься на качелях с видом на террасы!
🏯 Храм Гунунг Кави Себату — один из самых почитаемых на Бали. Построен в 15 веке, нетуристический и потому умиротворённый. По поверьям, здесь очищается душа.
☕ Плантации кофе, фруктов и пряностей. Поговорим о знаменитом дорогом кофе копи лювак, а также посмотрим, как растут ананас, маракуйя, ваниль, имбирь, корица.
🌄 Смотровая с видом на вулкан Батур: поднявшись на высоту 1300 метров над уровнем моря, вы полюбуетесь панорамой вулкана и озера Батур и услышите историю их происхождения.
💙 Термальный источник. В завершение дня вас ждёт релакс — купание в оборудованном бассейне с температурой около 40 градусов. Вода целебная, снимает усталость, оздоравливает кожу и организм в целом.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Вы будете путешествовать на удобной машине с кондиционером
- Чтобы всё успеть, нужно начать экскурсию в 8 утра. Я заберу вас у вашего отеля или виллы.
- Возьмите с собой купальные принадлежности, сменную одежду и наличные
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы забираем путешественников из районов Нуса-Дуа, Джимбаран, Кута, Чангу, Семиньяк, Санур и Убуд
Дополнительные расходы
- Входные билеты за человека: водопад Тегенунган — 30 000 рупий, лес обезьян – 130 000 рупий, рисовые террасы — 50 000 рупий, храм Себату — 50 000 рупий, смотровая площадка с видом на вулкан Батур — 50 000 рупий, горячий источник — 200 000 рупий
- Обед и сувениры по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Получился насыщенный и интересный день - за одну экскурсию мы успели увидеть столько красивых и совершенно разных мест Бали.
Отдельно хочется поблагодарить нашего экскурсовода Путу. Она очень приятная, доброжелательная
Отдельно хочется отметить, что он с пониманием отнёсся к нашим пожеланиям и
Всё четко по времени, без опозданий. Гид добрый, весёлый, хорошо говорит по-русски, делает красивые фотографии. Все локации захватывающие, вызвали приятные впечатления. Также гид привел нас в ресторан с видом на джунгли, где вкусно готовят. Всё цивильно. Рекомендуем. Нам понравилось! 😊