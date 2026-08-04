Свой родной остров я покажу вам таким, о каком вы мечтаете. Вы проведёте день среди фантастической природы и архитектуры. Пройдёте по рисовым террасам, увидите дерево словно из фильма «Аватар», вулкан Батур и водопад Тегенунган. Искупаетесь в горячем источнике и прикоснётесь к балийской культуре в храме Гунунг Кави. Узнаете о местной жизни и побываете на плантациях кофе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

От вашего отеля или виллы мы отправимся в путешествие к сердцу Бали. День будет насыщен и захватывающими видами, и необычным опытом, и информацией о нашем острове. Я расскажу об истории и особенностях каждой достопримечательности по пути, поделюсь традициями Бали и дам полезные советы по вашему отдыху.

💦 Водопад Тегенунган — наша первая остановка. Мощный 25-метровый каскад, спрятанный среди буйной зелени. При желании вы искупаетесь в освежающих водах.

🐒 Лес обезьян. Название говорит само за себя: вы понаблюдаете за местными обезьянами, пофотографируетесь с ними и увидите одно из крупнейших деревьев острова.

🌾 Рисовые террасы Тегаллаланг, или Бали с открытки. Я покажу вам их с лучшего ракурса и расскажу о выращивании риса на острове. Затем предлагаю вам покататься на качелях с видом на террасы!

🏯 Храм Гунунг Кави Себату — один из самых почитаемых на Бали. Построен в 15 веке, нетуристический и потому умиротворённый. По поверьям, здесь очищается душа.

☕ Плантации кофе, фруктов и пряностей. Поговорим о знаменитом дорогом кофе копи лювак, а также посмотрим, как растут ананас, маракуйя, ваниль, имбирь, корица.

🌄 Смотровая с видом на вулкан Батур: поднявшись на высоту 1300 метров над уровнем моря, вы полюбуетесь панорамой вулкана и озера Батур и услышите историю их происхождения.

💙 Термальный источник. В завершение дня вас ждёт релакс — купание в оборудованном бассейне с температурой около 40 градусов. Вода целебная, снимает усталость, оздоравливает кожу и организм в целом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Вы будете путешествовать на удобной машине с кондиционером

Чтобы всё успеть, нужно начать экскурсию в 8 утра. Я заберу вас у вашего отеля или виллы.

Возьмите с собой купальные принадлежности, сменную одежду и наличные

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы забираем путешественников из районов Нуса-Дуа, Джимбаран, Кута, Чангу, Семиньяк, Санур и Убуд

Дополнительные расходы