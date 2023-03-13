Бали, который вы ждёте

Собрать комбо прекрасного острова: рисовые террасы Убуда, водопад, храм, вулкан Батур и кофе

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Свой родной остров я покажу вам таким, о каком вы мечтаете. Вы проведёте день среди фантастической природы и архитектуры.

Пройдёте по рисовым террасам, увидите дерево словно из фильма «Аватар», вулкан Батур и водопад Тегенунган. Искупаетесь в горячем источнике и прикоснётесь к балийской культуре в храме Гунунг Кави. Узнаете о местной жизни и побываете на плантациях кофе.
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Бали, который вы ждёте
Ближайшие даты:
19
мар
20
мар
24
мар
25
мар
26
мар
27
мар
29
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

От вашего отеля или виллы мы отправимся в путешествие к сердцу Бали. День будет насыщен и захватывающими видами, и необычным опытом, и информацией о нашем острове. Я расскажу об истории и особенностях каждой достопримечательности по пути, поделюсь традициями Бали и дам полезные советы по вашему отдыху.

💦 Водопад Тегенунган — наша первая остановка. Мощный 25-метровый каскад, спрятанный среди буйной зелени. При желании вы искупаетесь в освежающих водах.

🐒 Лес обезьян. Название говорит само за себя: вы понаблюдаете за местными обезьянами, пофотографируетесь с ними и увидите одно из крупнейших деревьев острова.

🌾 Рисовые террасы Тегаллаланг, или Бали с открытки. Я покажу вам их с лучшего ракурса и расскажу о выращивании риса на острове. Затем предлагаю вам покататься на качелях с видом на террасы!

🏯 Храм Гунунг Кави Себату — один из самых почитаемых на Бали. Построен в 15 веке, нетуристический и потому умиротворённый. По поверьям, здесь очищается душа.

Плантации кофе, фруктов и пряностей. Поговорим о знаменитом дорогом кофе копи лювак, а также посмотрим, как растут ананас, маракуйя, ваниль, имбирь, корица.

🌄 Смотровая с видом на вулкан Батур: поднявшись на высоту 1300 метров над уровнем моря, вы полюбуетесь панорамой вулкана и озера Батур и услышите историю их происхождения.

💙 Термальный источник. В завершение дня вас ждёт релакс — купание в оборудованном бассейне с температурой около 40 градусов. Вода целебная, снимает усталость, оздоравливает кожу и организм в целом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Вы будете путешествовать на удобной машине с кондиционером
  • Чтобы всё успеть, нужно начать экскурсию в 8 утра. Я заберу вас у вашего отеля или виллы.
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, сменную одежду и наличные

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: водопад — 2$, лес обезьян — 5$, рисовые террасы — 1$, смотровая площадка с видом на вулкан Батур — 3$, горячий источник — 15$
  • Обед — 10$

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
13 мар 2023
Отлично провели день на Бали с Таджиром! Показал и рассказал много всего интересного. Русский язык знает на отлично, было очень интересно пообщаться. Никуда не спешили, сами решали сколько времени проведем на месте. В общем, советую:)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бали

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Религиозные
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Водопады
Природа и пейзажи
Вулкан Батур
Популярные места
Убуд
Вулканы
Соборы и храмы

Похожие туры из Бали

Путешествие в аутентичный Убуд
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Arthur
Arthur
238 отзывов
Путешествие в аутентичный Убуд
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Завтра
17 мар
18 мар
19 мар
230$92 за всё до 6 чел.
Джип-приключение на вулкане Батур
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Wayan
Wayan
210 отзывов
Джип-приключение на вулкане Батур
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
в вашем отеле
16 мар
17 мар
18 мар
20 мар
299$150 за всё до 5 чел.
Традиции и обряды Бали
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Данан
Данан
18 отзывов
Традиции и обряды Бали
Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат
у вашего отеля
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
$100 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Бали
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ