Что вас ожидает

Наше путешествие начнётся с посещения самых красивых рисовых террас в мире — Джатилувих. Они поразят ваше воображение сложностью устройства! Также вы полюбуетесь захватывающим видом на рисовые поля на склоне горы.

Заедем на кофейные плантации и понаблюдаем, как производят самый дорогой сорт кофе в мире — лювак. Вы продегустируете разные сорта и сможете приобрести понравившиеся в магазине.

Затем посетим храм Пура Улун Дану на высоте около 1200 метров над уровнем моря. Восхитимся пагодами с типичными крышами в несколько ярусов. Рядом находится озеро Братан, от которого зависит плодородие приграничных земель и развитие земледелия. Расскажу вам, кому оно посвящено и какое интересное поверье с ним связано.

Отобедаем в местном ресторанчике на берегу с видом на озеро Братан.

Далее проследуем в местность, которая называется Менгви, где вы сможете пополнить свои знания об индуистских храмах. Вы увидите храм Таман Аюн, построенный в 1634 году для поклонения богу Вишну.

Финальная остановка предусмотрена у храма Танах Лот, одного из самых важных храмов для балийцев. Он возведён на вершине скалы, которая во время прилива оказывается в бурлящих водах океана. Особенно красив он на закате, когда ажурные очертания храма пронизывают последние лучи солнца.

Организационные детали