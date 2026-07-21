Бали — остров невероятной красоты, и я хочу познакомить вас с его удивительной природой и историческим наследием.
Вы увидите самые живописные рисовые террасы в мире, побываете на озере Братан и узнаете секрет вечной молодости.
А также посетите сразу несколько древних храмов, в том числе и Танах Лот — самый важный для балийцев.
Вы увидите самые живописные рисовые террасы в мире, побываете на озере Братан и узнаете секрет вечной молодости.
А также посетите сразу несколько древних храмов, в том числе и Танах Лот — самый важный для балийцев.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наше путешествие начнётся с посещения самых красивых рисовых террас в мире — Джатилувих. Они поразят ваше воображение сложностью устройства! Также вы полюбуетесь захватывающим видом на рисовые поля на склоне горы.
Заедем на кофейные плантации и понаблюдаем, как производят самый дорогой сорт кофе в мире — лювак. Вы продегустируете разные сорта и сможете приобрести понравившиеся в магазине.
Затем посетим храм Пура Улун Дану на высоте около 1200 метров над уровнем моря. Восхитимся пагодами с типичными крышами в несколько ярусов. Рядом находится озеро Братан, от которого зависит плодородие приграничных земель и развитие земледелия. Расскажу вам, кому оно посвящено и какое интересное поверье с ним связано.
Отобедаем в местном ресторанчике на берегу с видом на озеро Братан.
Далее проследуем в местность, которая называется Менгви, где вы сможете пополнить свои знания об индуистских храмах. Вы увидите храм Таман Аюн, построенный в 1634 году для поклонения богу Вишну.
Финальная остановка предусмотрена у храма Танах Лот, одного из самых важных храмов для балийцев. Он возведён на вершине скалы, которая во время прилива оказывается в бурлящих водах океана. Особенно красив он на закате, когда ажурные очертания храма пронизывают последние лучи солнца.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне с кондиционером Toyota Avensis.
- Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет.
- В стоимость входят услуги русскоговорящего гида, трансфер, все входные билеты, дегустация кофе и обед.
- Отдельно (по желанию) оплачивается кофе лювак — 50.000 рупий.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дви — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 157 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дви Путра, но друзья зовут меня Дви. Я балиец, отлично говорю по-русски. Родился в 1985 году, и большую часть своей жизни посвятил изучению своего родного острова Бали.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Однозначно лучший гид на Бали! 🙌 Экскурсия полностью прошла на русском языке, что здесь большая редкость. Все было организовано идеально: потрясающие локации, отличная атмосфера, море позитива и юмора. Отдельное спасибо за вкусный обед, который уже входил в стоимость — это было приятным бонусом. Если хотите увидеть настоящий Бали без стресса и с удовольствием, смело рекомендую на 100%!
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Дви просто чудесный гид! добрый, умный, внимательный, веселый, очень приятный в общении, прекрасно говорит на русском. Очень аккуратно и комфортно водит автомобиль, что важно! знает все лучшие локации на всех
+5
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Э
отличный гид, понятный, четкий, дружелюбный. через час общения стал как родной. очень довольный
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Р
Отличное путешествие получилось.
Рекомендую, всё в местном стиле и колорите)
Рекомендую, всё в местном стиле и колорите)
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Увлекательная экскурсия, с интересным содержанием.
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Потрясающая экскурсия. Гид Дви замечательный гид. Интересно рассказывает, круто фотографирует, показывает красивые места, сам по себе очень приятный, добрый и общительный. Завез нас очень вкусно покушать. Это была наша первая экскурсия на Бали и мы остались в восторге. Рекомендую на все 100 эту экскурсию, не пожалеете)
+2
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