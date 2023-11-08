Что вас ожидает

Наше путешествие начнётся с посещения самых красивых рисовых террас в мире — Джатилувих. Они поразят ваше воображение сложностью устройства! Также вы полюбуетесь захватывающим видом на рисовые поля на склоне горы.

Затем посетим храм Пура Улун Дану на высоте около 1200 метров над уровнем моря. Восхитимся пагодами с типичными крышами в несколько ярусов. Рядом находится озеро Братан, от которого зависит плодородие приграничных земель и развитие земледелия. Расскажу вам, кому оно посвящено и какое интересное поверье с ним связано.

Отобедаем в местном ресторанчике на берегу с видом на озеро Братан.

Далее проследуем в местность, которая называется Менгви, где вы сможете пополнить свои знания об индуистских храмах. Вы увидите храм Таман Аюн, построенный в 1634 году для поклонения богу Вишну.

Финальная остановка предусмотрена у храма Танах Лот, одного из самых важных храмов для балийцев. Он возведён на вершине скалы, которая во время прилива оказывается в бурлящих водах океана. Особенно красив он на закате, когда ажурные очертания храма пронизывают последние лучи солнца.

Организационные детали