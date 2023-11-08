Посетить ключевые достопримечательности острова Богов на автомобильной экскурсии
Бали — остров невероятной красоты, и я хочу познакомить вас с его удивительной природой и историческим наследием.
Вы увидите самые красивые рисовые террасы в мире, побываете на озере Братан и узнаете секрет вечной молодости.
А также посетите сразу несколько древних храмов, в том числе и Танах Лот — самый важный для балийцев.
Вы увидите самые красивые рисовые террасы в мире, побываете на озере Братан и узнаете секрет вечной молодости.
А также посетите сразу несколько древних храмов, в том числе и Танах Лот — самый важный для балийцев.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наше путешествие начнётся с посещения самых красивых рисовых террас в мире — Джатилувих. Они поразят ваше воображение сложностью устройства! Также вы полюбуетесь захватывающим видом на рисовые поля на склоне горы.
Затем посетим храм Пура Улун Дану на высоте около 1200 метров над уровнем моря. Восхитимся пагодами с типичными крышами в несколько ярусов. Рядом находится озеро Братан, от которого зависит плодородие приграничных земель и развитие земледелия. Расскажу вам, кому оно посвящено и какое интересное поверье с ним связано.
Отобедаем в местном ресторанчике на берегу с видом на озеро Братан.
Далее проследуем в местность, которая называется Менгви, где вы сможете пополнить свои знания об индуистских храмах. Вы увидите храм Таман Аюн, построенный в 1634 году для поклонения богу Вишну.
Финальная остановка предусмотрена у храма Танах Лот, одного из самых важных храмов для балийцев. Он возведён на вершине скалы, которая во время прилива оказывается в бурлящих водах океана. Особенно красив он на закате, когда ажурные очертания храма пронизывают последние лучи солнца.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне с кондиционером Toyota Avensis.
- Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет.
- В стоимость входят услуги русскоговорящего гида, трансфер, все входные билеты и обед.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дви — ваш гид на Бали
Здравствуйте, меня зовут Дви Путра, но друзья зовут меня Дви. Я балиец, отлично говорю по-русски. Родился в 1985 году, и большую часть своей жизни посвятил изучению своего родного острова Бали. Цель моей работы — познакомить путешественников с нашим островом, культурой и обычаями. Хоть Бали и небольшой, но он очень богат на достопримечательности, большая часть из которых не входит в программы стандартных маршрутов.
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На весь день
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Популярные места
Рисовые террасы
Храм Танах-Лот
Озеро Братан и храм Пура Улан Дану
Храмовый комплекс Пура Таман Аюн
Соборы и храмы
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