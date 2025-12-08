Посещение дельфинария на Бали – это 45-минутное погружение в мир дельфинов, где можно купаться, гладить и играть с ними в бассейне.
Посетители получают возможность взаимодействовать с грациозными и любопытными дельфинами, ощущая их нежные прикосновения и участвуя в играх.
Экскурсия позволяет изучить поведение дельфинов и их роль в морской экосистеме, даря незабываемые впечатления и положительные эмоции всем возрастам.
Посетители получают возможность взаимодействовать с грациозными и любопытными дельфинами, ощущая их нежные прикосновения и участвуя в играх.
Экскурсия позволяет изучить поведение дельфинов и их роль в морской экосистеме, даря незабываемые впечатления и положительные эмоции всем возрастам.
Описание экскурсии
Непередаваемые ощущения На Бали есть дельфинарий, где посетителям предоставляется уникальная возможность окунуться в мир этих удивительных морских созданий. 45 минут, проведенные здесь, наполнены радостью и восторгом, ведь это время можно купаться, гладить, и играть с дельфинами в специально оборудованном бассейне. Погружение в теплую, кристально чистую воду становится началом незабываемого приключения. Дельфины, грациозные и любопытные, охотно идут на контакт, позволяя гладить свои гладкие тела и даже обниматься. Их нежные прикосновения и игривый нрав дарят ощущение гармонии и близости к природе. Развлечение для взрослых и детей Игры с дельфинами – это отдельная часть программы, полная веселья и азарта. Вас научат простым командам, и вы сможете наблюдать, как дельфины с легкостью их выполняют, демонстрируя свой интеллект и сообразительность. Бросать мяч, танцевать под музыку, совершать совместные заплывы – все это приносит массу положительных эмоций и впечатлений. Посещение дельфинария на Бали – это не просто развлечение, это шанс узнать больше о дельфинах, их поведении и значении в морской экосистеме. Это возможность прикоснуться к миру дикой природы, ощутить ее красоту и силу. Независимо от возраста, эта экскурсия оставит яркий след в вашем сердце и памяти. Важная информация:
Возьмите с собой: купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги.
Ежедневно в 10:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер от/до отеля
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Возьмите с собой: купальные принадлежности
- Фотоаппарат и наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Индивидуальная
до 2 чел.
Живописный Бали для лучших кадров в ваши соцсети
Увидеть потрясающе красивые места и запечатлеть их на ярких снимках
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
9 дек в 08:30
от $138 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Таинственный восток Бали
Древние храмы, кофейные плантации, белоснежный пляж и местные секреты на автопешеходной экскурсии
Начало: В вашем отеле
18 дек в 08:00
20 дек в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Очищение разума и души на Бали
Познакомиться с местной религией, ощутить силу намоленных храмов и освободиться от негатива
9 дек в 10:30
10 дек в 08:00
от $130 за человека