Описание фото-прогулки
Зачем ехать в это путешествие
🌾 Чтобы увидеть тот Бали, который вы ждёте. Рисовые террасы, буйная растительность джунглей, таинственные храмы, закаты, изобилие фруктов, знаменитые качели и «гнезда» для фото!
🌿 Чтобы провести день, наслаждаясь жизнью и природой. Без суеты, без забот и без толп туристов. На комфортабельном автомобиле, с опытным водителем и гидом-фотографом, изучившим любимый Бали вдоль и поперёк.
📸 Чтобы получить красочные профессиональные фото вашей мечты (200 кадров в обработке). По желанию за доплату возможна и видеосъемка.
✨ Чтобы ощутить магию Бали и открыть его аутентичные особенности. Вы побываете у целителя и окунетесь в священные источники, узнаете о характере балийцев и расслабленном образе жизни на острове.
Что вас ожидает
Идеальный маршрут
Мы открыты вашим пожеланиям, чувствуем людей и всегда готовы менять локации на ходу. Экскурсии на Бали тяжелые физически — жара, солнце, вечные ступени, переодевания для фото… Мы сделаем так, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно и ни о чём не переживали. Захотите перекусить? Знаем отличные заведения в любом районе острова. Время отдохнуть? Заедем в пляжный клуб к бассейну. Итак, вас ждут:
- Водопады: Banyu Wana Amertha — самый фотогеничный на Бали, а также секретные водопадики или водопад Tegenungang
- Рисовые террасы Джатилувих, поражающие протяженностью и включенные в список наследия ЮНЕСКО или каскадные террасы Uma Ceking и Alas Harum* с лучшими точками для фото, в том числе с качелями, подвесными мостами и плетёными «гнёздами»
- Храмы. На Бали их тысячи — мы покажем вам не туристические, а аутентичные, с тысячелетней историей, рисунками и резьбой на массивных скалах, с непередаваемой атмосферой
- Великолепный ресторан в Убуде, где вы полюбуетесь видом на рисовые террасы или же хороший ресторан на севере Бали, где в хорошую погоду можно разглядеть вулкан Агунг
- Если ваш отель находится в Чангу, в конце мы можем посетить пляж с чёрным вулканическом песком, который днём сияет ярче ночного звёздного неба
Магия и вкус Бали
Для желающих больше погрузиться в культуру мы можем совершить ритуал очищения на священных источниках (оговаривается заранее).
Есть ли на острове черная магия и жертвоприношения и опасно ли это для туристов? Стоит ли покупать ритуалы и церемонии у монахов в храмах? Все ли люди на Бали становятся добрыми и просветленными? В этот день вы откроете тайны удивительного уголка Земли.
Не забудем и про такой символ Индонезии, как «Копи Лювак»: как кофеманы мы знаем, где его стоит попробовать.
Как приручить Бали, или жизнь на острове
Никаких сухих рассказов с датами! Формат дружеский и открытый: мы расскажем, как живётся на Бали, какие здесь цены, как устроен быт; как остров изменился после пандемии и кто теперь инвестирует сюда миллиарды долларов. Вы узнаете, как балийцы умудряются работать, когда у них 287 праздников в году, которые они обязаны отмечать. Поймете, как получать удовольствие от жизни и что такое «Бали тайм».
Организационные детали
Как проходит программа
- На 7-местном авто (Toyota Avanza или подобный). С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды и опытный водитель
- Желательно выезжать рано утром. Мы заедем за вами в отель/на виллу и после привезем обратно. Мы можем забрать вас из любого района, кроме Амеда и Чандидасы
- Мы не будем никуда спешить — программа может длиться до 12 часов без доплаты
- Вы получите более 200 фото в обработке через неделю после (я загружу их на файлообменник)
- По вашему желанию также можно организовать профессиональную видеосъемку, и после вы получите смонтированный клип (по запросу)
- Съёмка проходит на камеры Canon R или Canon 5D Mark IV и iPhone 16 Pro
- Входные билеты не входят в стоимость
Что взять с собой
- Наличные для мелких расходов (входные билеты, аренда яркого платья для фото по желанию, покупка бананов для слонов и обезьянок)
- Купальные принадлежности
- Удобную обувь, которую не жаль намочить и запачкать
- По желанию сменную одежду для нескольких образов на фотосессии
- Зонт из отеля
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень легкий и позитивный человек, с тонким чувством юмора, как я люблю 😁 Вся поездка изначально сложилась очень легко и непринужденно, как-будто погода нам благоволила