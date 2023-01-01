VIP-тур по райскому Бали с фотосессией

Лучшие локации Убуда и севера без толп туристов в программе на самый взыскательной вкус

Это эксклюзивный тур, который исполнит ваши балийские мечты и пожелания! Вы ощутите себя не туристами, но дорогими гостями острова и его исследователями. Погрузитесь в потрясающую природу и культуру Бали. Увидите рисовые террасы, заповедные джунгли, водопады, храмы. Вдохновитесь магией острова, получите полезные советы по путешествию. И сохраните впечатления на топовых фото!
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
VIP-тур по райскому Бали с фотосессией
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Зачем ехать в этот тур

🌾 Чтобы увидеть тот Бали, который вы ждёте. Необыкновенные рисовые террасы, буйная растительность джунглей, таинственные храмы, закаты, изобилие фруктов, знаменитые качели и «гнезда» для фото!

🌿 Чтобы провести день, наслаждаясь жизнью и природой. Без суеты, без забот и без толп туристов. На комфортабельном автомобиле, с опытным водителем и гидом-фотографом, изучившим любимый Бали вдоль и поперёк.

📸 Чтобы получить красочные профессиональные фото вашей мечты (200 кадров в обработке). По желанию за доплату возможна и видеосъемка.

✨ Чтобы ощутить магию Бали и открыть его аутентичные особенности. Вы побываете у целителя и окунетесь в священные источники, узнаете о характере балийцев и расслабленном образе жизни на острове.

Что вас ожидает

Идеальный маршрут

Мы открыты вашим пожеланиям, чувствуем людей и всегда готовы менять локации на ходу. Экскурсии на Бали тяжелые физически — жара, солнце, вечные ступени, переодевания для фото… Мы сделаем так, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно и ни о чём не переживали. Захотите перекусить? Знаем отличные заведения в любом районе острова. Время отдохнуть? Заедем в пляжный клуб к бассейну. Итак, вас ждут:

  • Водопады: Нунг-Нунг — самый мощный и высокий на Бали; водопад Леке Леке — самый фотогеничный; а также секретные водопадики;
  • Рисовые террасы Джатилувих, поражающие протяженностью и включенные в список наследия ЮНЕСКО;
  • Каскадные террасы Uma Ceking и Alas Harum: здесь лучшие балийские точки для фото, в том числе качели, подвесные мосты и плетёные «гнезда»;
  • Пляж с чёрным вулканическом песком, который сияет днём ярче звёздного ночного неба;
  • Храмы. На Бали их тысячи — мы покажем вам не туристические, а аутентичные, с тысячелетней историей, рисунками и резьбой на массивных скалах, с непередаваемой атмосферой;
  • Великолепный ресторан в Убуде, где вы полюбуетесь закатом, видом на реку и бесконечную долину.

Магия и вкус Бали

Приготовьтесь пройти традиционный балийский обряд, ведь мы заедем к настоящему целителю. А еще совершить ритуал очищения на священных источниках. Не забудем и про такой символ Индонезии, как кофе лювак: как кофеманы мы знаем, где его стоит попробовать.

Есть ли на острове черная магия и жертвоприношения и опасно ли это для туристов? Стоит ли покупать ритуалы и церемонии у монахов в храмах? Все ли люди на Бали становятся добрыми и просветленными? В этот день вы откроете тайны удивительного уголка Земли.

Как приручить Бали, или жизнь на острове

В нашем туре завораживающие локации, эпичные фото — и никаких сухих рассказов с датами! Формат дружеский и открытый: мы расскажем, как живётся на Бали, какие здесь цены, как устроен быт; как остров изменился после пандемии и кто теперь инвестирует сюда миллиарды долларов. Вы узнаете, как балийцы умудряются работать, когда у них 287 праздников в году, которые они обязаны отмечать. Поймете, как получать удовольствие от жизни и что такое «Бали тайм».

Организационные детали

Как проходит тур

  • На комфортабельном 7-местном авто (Toyota Avanza или подобный). С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды и опытный водитель.
  • Желательно выезжать рано утром. Мы заедем за вами в отель/на виллу и после тура привезем обратно.
  • Мы не будем никуда спешить — тур может длиться до 12 часов без доплаты
  • Вы получите более 200 фото в обработке через неделю после тура (я загружу их на файлообменник, откуда вы легко их скачаете)

Что взять с собой

  • Наличные для мелких расходов (входные билеты, аренда яркого платья для фото по желанию, покупка бананов для макак)
  • Купальные принадлежности
  • Удобную обувь, которую не жаль намочить и запачкать
  • По желанию сменную одежду для нескольких образов на фотосессии
  • Зонт из отеля

По вашему желанию также можно организовать профессиональную видеосъемку, и после тура вы получите смонтированный клип (по запросу).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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