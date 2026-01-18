Это эксклюзивное путешествие, которое исполнит ваши балийские мечты и пожелания! Вы ощутите себя не туристами, но дорогими гостями острова и его исследователями. Погрузитесь в потрясающую природу и культуру Бали. Увидите рисовые террасы, заповедные джунгли, водопады, храмы. Вдохновитесь магией острова, получите полезные советы по путешествию. И сохраните впечатления на топовых фото!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Зачем ехать в это путешествие

🌾 Чтобы увидеть тот Бали, который вы ждёте. Рисовые террасы, буйная растительность джунглей, таинственные храмы, закаты, изобилие фруктов, знаменитые качели и «гнезда» для фото!

🌿 Чтобы провести день, наслаждаясь жизнью и природой. Без суеты, без забот и без толп туристов. На комфортабельном автомобиле, с опытным водителем и гидом-фотографом, изучившим любимый Бали вдоль и поперёк.

📸 Чтобы получить красочные профессиональные фото вашей мечты (200 кадров в обработке). По желанию за доплату возможна и видеосъемка.

✨ Чтобы ощутить магию Бали и открыть его аутентичные особенности. Вы побываете у целителя и окунетесь в священные источники, узнаете о характере балийцев и расслабленном образе жизни на острове.

Что вас ожидает

Идеальный маршрут

Мы открыты вашим пожеланиям, чувствуем людей и всегда готовы менять локации на ходу. Экскурсии на Бали тяжелые физически — жара, солнце, вечные ступени, переодевания для фото… Мы сделаем так, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно и ни о чём не переживали. Захотите перекусить? Знаем отличные заведения в любом районе острова. Время отдохнуть? Заедем в пляжный клуб к бассейну. Итак, вас ждут:

Водопады : Banyu Wana Amertha — самый фотогеничный на Бали, а также секретные водопадики или водопад Tegenungang

: Banyu Wana Amertha — самый фотогеничный на Бали, а также секретные водопадики или водопад Tegenungang Рисовые террасы Джатилувих , поражающие протяженностью и включенные в список наследия ЮНЕСКО или каскадные террасы Uma Ceking и Alas Harum* с лучшими точками для фото, в том числе с качелями, подвесными мостами и плетёными «гнёздами»

, поражающие протяженностью и включенные в список наследия ЮНЕСКО или каскадные террасы Uma Ceking и Alas Harum* с лучшими точками для фото, в том числе с качелями, подвесными мостами и плетёными «гнёздами» Храмы . На Бали их тысячи — мы покажем вам не туристические, а аутентичные, с тысячелетней историей, рисунками и резьбой на массивных скалах, с непередаваемой атмосферой

. На Бали их тысячи — мы покажем вам не туристические, а аутентичные, с тысячелетней историей, рисунками и резьбой на массивных скалах, с непередаваемой атмосферой Великолепный ресторан в Убуде , где вы полюбуетесь видом на рисовые террасы или же хороший ресторан на севере Бали, где в хорошую погоду можно разглядеть вулкан Агунг

, где вы полюбуетесь видом на рисовые террасы или же хороший ресторан на севере Бали, где в хорошую погоду можно разглядеть вулкан Агунг Если ваш отель находится в Чангу, в конце мы можем посетить пляж с чёрным вулканическом песком, который днём сияет ярче ночного звёздного неба

Магия и вкус Бали

Для желающих больше погрузиться в культуру мы можем совершить ритуал очищения на священных источниках (оговаривается заранее).

Есть ли на острове черная магия и жертвоприношения и опасно ли это для туристов? Стоит ли покупать ритуалы и церемонии у монахов в храмах? Все ли люди на Бали становятся добрыми и просветленными? В этот день вы откроете тайны удивительного уголка Земли.

Не забудем и про такой символ Индонезии, как «Копи Лювак»: как кофеманы мы знаем, где его стоит попробовать.

Как приручить Бали, или жизнь на острове

Никаких сухих рассказов с датами! Формат дружеский и открытый: мы расскажем, как живётся на Бали, какие здесь цены, как устроен быт; как остров изменился после пандемии и кто теперь инвестирует сюда миллиарды долларов. Вы узнаете, как балийцы умудряются работать, когда у них 287 праздников в году, которые они обязаны отмечать. Поймете, как получать удовольствие от жизни и что такое «Бали тайм».

Организационные детали

Как проходит программа

На 7-местном авто (Toyota Avanza или подобный). С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды и опытный водитель

Желательно выезжать рано утром. Мы заедем за вами в отель/на виллу и после привезем обратно. Мы можем забрать вас из любого района, кроме Амеда и Чандидасы

Мы не будем никуда спешить — программа может длиться до 12 часов без доплаты

Вы получите более 200 фото в обработке через неделю после (я загружу их на файлообменник)

По вашему желанию также можно организовать профессиональную видеосъемку, и после вы получите смонтированный клип (по запросу)

Съёмка проходит на камеры Canon R или Canon 5D Mark IV и iPhone 16 Pro

Входные билеты не входят в стоимость

Что взять с собой