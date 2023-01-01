🌾 Чтобы увидеть тот Бали, который вы ждёте. Необыкновенные рисовые террасы, буйная растительность джунглей, таинственные храмы, закаты, изобилие фруктов, знаменитые качели и «гнезда» для фото!
🌿 Чтобы провести день, наслаждаясь жизнью и природой. Без суеты, без забот и без толп туристов. На комфортабельном автомобиле, с опытным водителем и гидом-фотографом, изучившим любимый Бали вдоль и поперёк.
📸 Чтобы получить красочные профессиональные фото вашей мечты (200 кадров в обработке). По желанию за доплату возможна и видеосъемка.
✨ Чтобы ощутить магию Бали и открыть его аутентичные особенности. Вы побываете у целителя и окунетесь в священные источники, узнаете о характере балийцев и расслабленном образе жизни на острове.
Мы открыты вашим пожеланиям, чувствуем людей и всегда готовы менять локации на ходу. Экскурсии на Бали тяжелые физически — жара, солнце, вечные ступени, переодевания для фото… Мы сделаем так, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно и ни о чём не переживали. Захотите перекусить? Знаем отличные заведения в любом районе острова. Время отдохнуть? Заедем в пляжный клуб к бассейну. Итак, вас ждут:
Приготовьтесь пройти традиционный балийский обряд, ведь мы заедем к настоящему целителю. А еще совершить ритуал очищения на священных источниках. Не забудем и про такой символ Индонезии, как кофе лювак: как кофеманы мы знаем, где его стоит попробовать.
Есть ли на острове черная магия и жертвоприношения и опасно ли это для туристов? Стоит ли покупать ритуалы и церемонии у монахов в храмах? Все ли люди на Бали становятся добрыми и просветленными? В этот день вы откроете тайны удивительного уголка Земли.
В нашем туре завораживающие локации, эпичные фото — и никаких сухих рассказов с датами! Формат дружеский и открытый: мы расскажем, как живётся на Бали, какие здесь цены, как устроен быт; как остров изменился после пандемии и кто теперь инвестирует сюда миллиарды долларов. Вы узнаете, как балийцы умудряются работать, когда у них 287 праздников в году, которые они обязаны отмечать. Поймете, как получать удовольствие от жизни и что такое «Бали тайм».
По вашему желанию также можно организовать профессиональную видеосъемку, и после тура вы получите смонтированный клип (по запросу).