Мои заказы

VIP-программа по райскому Бали с фотосессией

Лучшие локации Убуда и севера без толп туристов в программе на самый взыскательной вкус
Это эксклюзивное путешествие, которое исполнит ваши балийские мечты и пожелания! Вы ощутите себя не туристами, но дорогими гостями острова и его исследователями. Погрузитесь в потрясающую природу и культуру Бали. Увидите рисовые террасы, заповедные джунгли, водопады, храмы. Вдохновитесь магией острова, получите полезные советы по путешествию. И сохраните впечатления на топовых фото!
4.7
10 отзывов
VIP-программа по райскому Бали с фотосессией
VIP-программа по райскому Бали с фотосессией
VIP-программа по райскому Бали с фотосессией

Описание фото-прогулки

Зачем ехать в это путешествие

🌾 Чтобы увидеть тот Бали, который вы ждёте. Рисовые террасы, буйная растительность джунглей, таинственные храмы, закаты, изобилие фруктов, знаменитые качели и «гнезда» для фото!

🌿 Чтобы провести день, наслаждаясь жизнью и природой. Без суеты, без забот и без толп туристов. На комфортабельном автомобиле, с опытным водителем и гидом-фотографом, изучившим любимый Бали вдоль и поперёк.

📸 Чтобы получить красочные профессиональные фото вашей мечты (200 кадров в обработке). По желанию за доплату возможна и видеосъемка.

✨ Чтобы ощутить магию Бали и открыть его аутентичные особенности. Вы побываете у целителя и окунетесь в священные источники, узнаете о характере балийцев и расслабленном образе жизни на острове.

Что вас ожидает

Идеальный маршрут

Мы открыты вашим пожеланиям, чувствуем людей и всегда готовы менять локации на ходу. Экскурсии на Бали тяжелые физически — жара, солнце, вечные ступени, переодевания для фото… Мы сделаем так, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно и ни о чём не переживали. Захотите перекусить? Знаем отличные заведения в любом районе острова. Время отдохнуть? Заедем в пляжный клуб к бассейну. Итак, вас ждут:

  • Водопады: Banyu Wana Amertha — самый фотогеничный на Бали, а также секретные водопадики или водопад Tegenungang
  • Рисовые террасы Джатилувих, поражающие протяженностью и включенные в список наследия ЮНЕСКО или каскадные террасы Uma Ceking и Alas Harum* с лучшими точками для фото, в том числе с качелями, подвесными мостами и плетёными «гнёздами»
  • Храмы. На Бали их тысячи — мы покажем вам не туристические, а аутентичные, с тысячелетней историей, рисунками и резьбой на массивных скалах, с непередаваемой атмосферой
  • Великолепный ресторан в Убуде, где вы полюбуетесь видом на рисовые террасы или же хороший ресторан на севере Бали, где в хорошую погоду можно разглядеть вулкан Агунг
  • Если ваш отель находится в Чангу, в конце мы можем посетить пляж с чёрным вулканическом песком, который днём сияет ярче ночного звёздного неба

Магия и вкус Бали

Для желающих больше погрузиться в культуру мы можем совершить ритуал очищения на священных источниках (оговаривается заранее).
Есть ли на острове черная магия и жертвоприношения и опасно ли это для туристов? Стоит ли покупать ритуалы и церемонии у монахов в храмах? Все ли люди на Бали становятся добрыми и просветленными? В этот день вы откроете тайны удивительного уголка Земли.

Не забудем и про такой символ Индонезии, как «Копи Лювак»: как кофеманы мы знаем, где его стоит попробовать.

Как приручить Бали, или жизнь на острове

Никаких сухих рассказов с датами! Формат дружеский и открытый: мы расскажем, как живётся на Бали, какие здесь цены, как устроен быт; как остров изменился после пандемии и кто теперь инвестирует сюда миллиарды долларов. Вы узнаете, как балийцы умудряются работать, когда у них 287 праздников в году, которые они обязаны отмечать. Поймете, как получать удовольствие от жизни и что такое «Бали тайм».

Организационные детали

Как проходит программа

  • На 7-местном авто (Toyota Avanza или подобный). С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды и опытный водитель
  • Желательно выезжать рано утром. Мы заедем за вами в отель/на виллу и после привезем обратно. Мы можем забрать вас из любого района, кроме Амеда и Чандидасы
  • Мы не будем никуда спешить — программа может длиться до 12 часов без доплаты
  • Вы получите более 200 фото в обработке через неделю после (я загружу их на файлообменник)
  • По вашему желанию также можно организовать профессиональную видеосъемку, и после вы получите смонтированный клип (по запросу)
  • Съёмка проходит на камеры Canon R или Canon 5D Mark IV и iPhone 16 Pro
  • Входные билеты не входят в стоимость

Что взять с собой

  • Наличные для мелких расходов (входные билеты, аренда яркого платья для фото по желанию, покупка бананов для слонов и обезьянок)
  • Купальные принадлежности
  • Удобную обувь, которую не жаль намочить и запачкать
  • По желанию сменную одежду для нескольких образов на фотосессии
  • Зонт из отеля

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья и Кристина
Илья и Кристина — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 424 туристов
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь —
читать дальшеуменьшить

одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах дикарями, исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами интересными историями. Расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Покажем вам всё самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
1
2
1
М
Кристина — отличный фотограф и замечательный гид. Она не только ловко ловит эмоции на снимках, но и умеет подобрать локации, которые дарят волшебные кадры. Благодаря ей мы попали в самые
читать дальшеуменьшить

красивые и незабываемые места на Бали: лес с обезьянками где совсем нет людей, водопады, зелёные рисовые террасы, храмовые площадки у воды и еще много удивительных мест. Фото получились естественные, атмосферные и очень подходящие к настроению момента. Рекомендую Кристину всем, кто хочет сохранить лучшие воспоминания о Бали в качественных снимках и в путешествии не пропустить самые красивейшие локации.

Вам был полезен этот отзыв?
A
Я хочу выразить огромное благодарность Кристине!
Очень легкий и позитивный человек, с тонким чувством юмора, как я люблю 😁 Вся поездка изначально сложилась очень легко и непринужденно, как-будто погода нам благоволила
читать дальшеуменьшить

🙌 Мы посетили прекрасные и красивые локации, при этом все без спешки, легко и непринужденно!
Я очень довольна осталась поездкой, ведь я получила впечатление не только от самих мест, а еще и от интересного общения!
В общем, Мой рекомендасьон 🤗

Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Отличный день и отличная работа) рекомендую!)
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Приятная в общение Кристина, внимательная к деталям, сделали осень красивые фотографии и в красивом месте провели обряд очищение! Нам понравилось! Были семьей 4 человека
Приятная в общение Кристина, внимательная к деталям, сделали осень красивые фотографии и в красивом месте провели
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Сама идея экскурсии отличная, но цена по моему мнению сильно завышена. Очень понравилось посещение питомника для слонов, получили огромное удовольствие. Нашим гидом в поездке была Кристина. Фото прислали через 10 дней.
Сама идея экскурсии отличная, но цена по моему мнению сильно завышена. Очень понравилось посещение питомника для
Сама идея экскурсии отличная, но цена по моему мнению сильно завышена. Очень понравилось посещение питомника для
Сама идея экскурсии отличная, но цена по моему мнению сильно завышена. Очень понравилось посещение питомника для
Сама идея экскурсии отличная, но цена по моему мнению сильно завышена. Очень понравилось посещение питомника для
Вам был полезен этот отзыв?
Aleksander
Было круто. Интересно, впечатляющие места, красивейшая природа о. Бали. Кристина так подобрала время и маршрут (куда бы мы не приехали всегда мало народу) Мы ее попросили, т. к. не любим
читать дальшеуменьшить

толпы туристов и многолюдные места. Все было полностью подстроено под нас. Могли менять экскурсию прямо на ходу, она постоянно интересовалась про наше общее состояние, усталость, физически можем мы еще или нет. В любое время питание (как попросите,(реально цивильные чистые и не дорогие рестики)). Вообщем 👍. Нам все понравилось, мы довольны. Провела нам фотосессию, теперь ждем фото, надеемся что они будут такими же классными, как эмоции от увиденного. Кристина большая молодец!!!
Отдыхаем сейчас (до 19.07.24).

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии на «VIP-программа по райскому Бали с фотосессией»

Жемчужины Бали: два храма и самый высокий водопад
На машине
9 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Жемчужины Бали: два храма и самый высокий водопад
Насладиться открыточными видами острова и почувствовать умиротворение в священных местах
Начало: У вашего отеля
16 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от $120 за всё до 5 чел.
Завораживающий север Бали
На машине
8 часов
90 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Завораживающий север Бали
Храм на озере, тропический сад, самый высокий водопад на острове и горные панорамы за 1 день
14 авг в 07:30
16 авг в 07:30
от $126 за всё до 4 чел.
Убуд и его окрестности: экскурсия на Бали
На машине
На микроавтобусе
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
Убуд и его окрестности: экскурсия на Бали
Посетить древний храм, сделать то самое фото на рисовых террасах и освежиться у водопада Тегенунган
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $73 за человека
Фотосессия на Бали: лучшие снимки в экзотических локациях
Пешая
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия на Бали: лучшие снимки в экзотических локациях
Эстетика острова и вы - в объективе профессионала
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
от $174 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали
от $1220 за экскурсию