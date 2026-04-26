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больше всего:



Маршрут. Абу показал нам идеальный баланс: мы успели и насладиться уединенными пляжами с белоснежным песком, и увидеть королевский водный дворец Тирта Ганга (там просто невероятные фото с карпами и пошаговыми камнями).

Абу — профессионал с большой буквы. Во-первых, он прекрасный водитель (в массе своей по Бали страшно ездить, но с ним мы чувствовали себя в полной безопасности). Во-вторых, он фанат своего дела. Абу рассказывал не заученные фразы из интернета, а личные истории, легенды, объяснял значение символов в храмах, подсказывал, где как правильно вести себя по местным обычаям.

Внимание к деталям. Абу всегда предлагал воду, интересовался комфортом, помогал делать классные ракурсы на телефон (знает крутые тайные локации для фото).

Итог:

Если вы едете на Бали и хотите увидеть настоящий остров с душой, историей и потрясающей природой — вам однозначно к Абу на восток. Юг, конечно, красивый, но именно восток Бали с Абу влюбил в себя окончательно. Это была лучшая экскурсия за всю поездку! Рекомендую всем от души.



Пожелание гиду: Абу, спасибо за ваше тепло и заботу! Приедем снова — только к вам. 🙏