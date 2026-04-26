Мои заказы

Таинственный восток Бали

Древние храмы, кофейные плантации, белоснежный пляж и местные секреты на автопешеходной экскурсии
На востоке райского острова вы ощутите истинную магию Бали.

Раскроете основы индуистской культуры и понаблюдаете за религиозными церемониями и жизнью вдали от западной цивилизации. А еще познакомитесь с балийцами и выясните, почему они всегда улыбаются.
5
90 отзывов
Таинственный восток Бали
Таинственный восток Бали
Таинственный восток Бали

Описание экскурсии

Бали изнутри

Я покажу все самые интересные места колоритной восточной части острова. В программе экскурсии:

  • Храм Гоа Лавах — древняя пещера, в которой живут тысячи летучих мышей. Я расскажу, как она связана с обрядом кремации и почему в нее стремятся попасть паломники.
  • Кофейные плантации — вы узнаете, какие сорта кофе выращивают на Бали и продегустируете лучшие из них.
  • Дворец Тирта Гангга — водный дворец, построенный королем Карангасем. Вы услышите, как переводится с санскрита его название, и, по желанию, поплаваете в прозрачных водах его бассейна.
  • Дворец Таман Уджунг — возведенный более 100 лет назад, он впечатлит вас поистине завораживающими видами на могучие горы и бескрайний океан.
  • Белоснежный пляж — здесь вы сможете искупаться, позагорать, пообедать и набраться сил перед обратной дорогой.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия на целый день, начало в 08:00
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы забираем путешественников из районов Нуса-Дуа, Джимбаран, Кута, Семиньяк, Санур и Убуд

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: храм Гоа Лавах — 30 000 рупий, дворец Тирта Гангга — 90 000 рупий, дворец Таманг Уджунг — 100 000 рупий, пляж — 20 000 рупий
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таджир
Таджир — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4017 туристов
Мы команда лицензированных русскоговорящих гидов. Отлично знаем историю, культуру и традиции родного острова. С удовольствием поделимся с вами любимыми местами и расскажем о них самое интересное! Удивлённые и одновременно счастливые глаза путешественников — это то, ради чего мы работаем. До встречи на чудо-острове!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
4
3
2
1
Дарья
Посетили данную экскурсию и остались довольны. Экскурсия полностью соответствует описанию, представленном на сайте. Нашим экскурсоводом был замечательный мужчина Сила. Он рассказывал нам очень подробно про места, которые мы посещали, а
читать дальшеуменьшить

также отвечал на все наши вопросы, которые не относились к экскурсии (рассказывал про жизнь местных людей на Бали, давал советы какие кафе и места стоит посетить и др.). Очень понравилось то, что не было каких-то ограничений по нахождению на каждой локации, мы успевали погулять и все посмотреть, а также сделать фото на память - времени на все выделяется более чем достаточно. Огромное спасибо за экскурсию!!!

Посетили данную экскурсию и остались довольны. Экскурсия полностью соответствует описанию, представленном на сайте. Нашим экскурсоводом был
Посетили данную экскурсию и остались довольны. Экскурсия полностью соответствует описанию, представленном на сайте. Нашим экскурсоводом был
Посетили данную экскурсию и остались довольны. Экскурсия полностью соответствует описанию, представленном на сайте. Нашим экскурсоводом был
Посетили данную экскурсию и остались довольны. Экскурсия полностью соответствует описанию, представленном на сайте. Нашим экскурсоводом был
Посетили данную экскурсию и остались довольны. Экскурсия полностью соответствует описанию, представленном на сайте. Нашим экскурсоводом был
Посетили данную экскурсию и остались довольны. Экскурсия полностью соответствует описанию, представленном на сайте. Нашим экскурсоводом был
Вам был полезен этот отзыв?
Руслан
Хочу выразить огромную благодарность гиду Абу за потрясающее путешествие на восток Бали! Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в настоящую, «другую» жизнь острова, вдали от шумного юга.

Что понравилось
читать дальшеуменьшить

больше всего:

Маршрут. Абу показал нам идеальный баланс: мы успели и насладиться уединенными пляжами с белоснежным песком, и увидеть королевский водный дворец Тирта Ганга (там просто невероятные фото с карпами и пошаговыми камнями).
Абу — профессионал с большой буквы. Во-первых, он прекрасный водитель (в массе своей по Бали страшно ездить, но с ним мы чувствовали себя в полной безопасности). Во-вторых, он фанат своего дела. Абу рассказывал не заученные фразы из интернета, а личные истории, легенды, объяснял значение символов в храмах, подсказывал, где как правильно вести себя по местным обычаям.
Внимание к деталям. Абу всегда предлагал воду, интересовался комфортом, помогал делать классные ракурсы на телефон (знает крутые тайные локации для фото).
Итог:
Если вы едете на Бали и хотите увидеть настоящий остров с душой, историей и потрясающей природой — вам однозначно к Абу на восток. Юг, конечно, красивый, но именно восток Бали с Абу влюбил в себя окончательно. Это была лучшая экскурсия за всю поездку! Рекомендую всем от души.

Пожелание гиду: Абу, спасибо за ваше тепло и заботу! Приедем снова — только к вам. 🙏

Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Хочу выразить большую благодарность организаторам и лично гиду Абу. Поездка получилась насыщенная, посмотрели всё, что заявлено и получилось заменить одну локацию (кофейные плантации, мы там уже были) и посетили еще
читать дальшеуменьшить

невероятный пляж с самым черным песком. Абу хорошо говорит по-русски, с милым акцентом и обладает прекрасным чувством юмора. Поездка получилась веселая и уютная. Машина хорошая, с кондиционером было комфортно, не холодно, не жарко, то что нужно. Абу рассказал об истории и жизни на Бали, о быте, религии, обычаях, было интересно и познавательно, мы прекрасно провели время!

Вам был полезен этот отзыв?
Владимир
все супер! Замечательный гид, подробно рассказывает и показывает, помогает сделать красивые фото. Экскурсия очень интересная и насыщенная. красивые локации. всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Сила прекрасный гид. Очень комфортная машина, всё отлично. Только в один храм не получилось попасть из-за праздника, о чём заранее не предупредили.
Вам был полезен этот отзыв?
Y
отличная организация и программа
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии на «Таинственный восток Бали»

Бали: водопады в джунглях и древний храм
На машине
8 часов
203 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
Начало: На ресепшене отеля/виллы
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
от $75 за всё до 6 чел.
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
На машине
8 часов
149 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Пусех
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
от $95 за всё до 5 чел.
Все краски Бали
На машине
10 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Все краски Бали
Кофейные плантации, рисовые террасы, храмы, древняя пещера, водопад, парки рептилий и птиц
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $110 за всё до 5 чел.
Путешествие на восток Бали
На машине
8 часов
95 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на восток Бали
Водный дворец, лавовые пещеры, королевский парк и белоснежный пляж за 1 день
Начало: У вашего отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $129 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали
от $136 за экскурсию