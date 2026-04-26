На востоке райского острова вы ощутите истинную магию Бали.
Раскроете основы индуистской культуры и понаблюдаете за религиозными церемониями и жизнью вдали от западной цивилизации. А еще познакомитесь с балийцами и выясните, почему они всегда улыбаются.
Раскроете основы индуистской культуры и понаблюдаете за религиозными церемониями и жизнью вдали от западной цивилизации. А еще познакомитесь с балийцами и выясните, почему они всегда улыбаются.
Описание экскурсии
Бали изнутри
Я покажу все самые интересные места колоритной восточной части острова. В программе экскурсии:
- Храм Гоа Лавах — древняя пещера, в которой живут тысячи летучих мышей. Я расскажу, как она связана с обрядом кремации и почему в нее стремятся попасть паломники.
- Кофейные плантации — вы узнаете, какие сорта кофе выращивают на Бали и продегустируете лучшие из них.
- Дворец Тирта Гангга — водный дворец, построенный королем Карангасем. Вы услышите, как переводится с санскрита его название, и, по желанию, поплаваете в прозрачных водах его бассейна.
- Дворец Таман Уджунг — возведенный более 100 лет назад, он впечатлит вас поистине завораживающими видами на могучие горы и бескрайний океан.
- Белоснежный пляж — здесь вы сможете искупаться, позагорать, пообедать и набраться сил перед обратной дорогой.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия на целый день, начало в 08:00
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы забираем путешественников из районов Нуса-Дуа, Джимбаран, Кута, Семиньяк, Санур и Убуд
Дополнительные расходы
- Входные билеты: храм Гоа Лавах — 30 000 рупий, дворец Тирта Гангга — 90 000 рупий, дворец Таманг Уджунг — 100 000 рупий, пляж — 20 000 рупий
- Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таджир — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4017 туристов
Мы команда лицензированных русскоговорящих гидов. Отлично знаем историю, культуру и традиции родного острова. С удовольствием поделимся с вами любимыми местами и расскажем о них самое интересное! Удивлённые и одновременно счастливые глаза путешественников — это то, ради чего мы работаем. До встречи на чудо-острове!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 90 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Посетили данную экскурсию и остались довольны. Экскурсия полностью соответствует описанию, представленном на сайте. Нашим экскурсоводом был замечательный мужчина Сила. Он рассказывал нам очень подробно про места, которые мы посещали, а
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Хочу выразить огромную благодарность гиду Абу за потрясающее путешествие на восток Бали! Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в настоящую, «другую» жизнь острова, вдали от шумного юга.
Что понравилось
Что понравилось
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Хочу выразить большую благодарность организаторам и лично гиду Абу. Поездка получилась насыщенная, посмотрели всё, что заявлено и получилось заменить одну локацию (кофейные плантации, мы там уже были) и посетили еще
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все супер! Замечательный гид, подробно рассказывает и показывает, помогает сделать красивые фото. Экскурсия очень интересная и насыщенная. красивые локации. всем рекомендую.
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Сила прекрасный гид. Очень комфортная машина, всё отлично. Только в один храм не получилось попасть из-за праздника, о чём заранее не предупредили.
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Y
отличная организация и программа
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