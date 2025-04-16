в секретном и очень уютном месте в самом центре тропического леса и насладитесь экзотической природой Бали. Я расскажу о местных традициях, истории, культуре, помогу ощутить балийский «дзен» и сделаю все, чтобы вы никогда не забыли этот день!

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Описание экскурсии

Сочные рисовые плантации, старинный храм и знакомство с местными макаками

Рано утром вы отправитесь в лес обезьян. Здесь можно понаблюдать за играми этих животных и даже покормить! Но будьте внимательны, обезьяны — дикие животные, поэтому все ценные вещи лучше оставить в машине. Дальше мы отправимся в 1 из 3 традиционных балийских храмов на ваш выбор: Пура Тирта Эмпул — древний индуистский храм святой воды (926 н. э.), Гоа Гаджах или“Слоновья пещера” — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (11 в. н. э.) или Гунунг Кави — древнейший пещерный город, знаменит королевскими гробницами, высеченными прямо в скалах (11 в. н. э.). Из храма мы поедем к знаменитым ступенчатым рисовым плантациям Тегаллаланг, которые славятся эффектными «фотовьюпойнтами» и захватывающими видами. Вас впечатлят многоярусные ярко-зеленые террасы, которые уходят высоко в горы. Я расскажу об истории выращивания риса на Бали и уникальной системе орошения Субак. А еще покажу лучшие места для фото!

Тропические качели и экзотический обед

Далее в программе — обед в ресторане с традиционной индонезийской кухней и видом на необъятные джунгли Убуда. Недалеко от него расположены качели, где вы сможете покачаться и насладиться захватывающим дух ландшафтом.

Купание в каскадном водопаде и кофейные плантации

После обеда вы полюбуетесь водопадом в джунглях Тегенунган и охладитесь в водах Канто Лампо — водопада высотой около 30 метров. Он представляет собой несколько многоступенчатых каскадов, разливающихся по камням несильным течением. Вам понравится, что купание в нем сочетается с элементами природного массажа.

В завершении поездки посетим кофейные плантации и попробуем популярное на острове кофе Лювак.

Организационные детали