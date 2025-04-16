Живописный Бали для лучших кадров в ваши соцсети

Увидеть потрясающе красивые места и запечатлеть их на ярких снимках
Вы посетите самые интересные и фотогеничные достопримечательности Бали: лес диких обезьян, рисовые террасы, древний храм, затерянный в джунглях водопад и традиционный балийский маркет.

А еще попробуете индонезийскую кухню, покачаетесь на качелях
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в секретном и очень уютном месте в самом центре тропического леса и насладитесь экзотической природой Бали.

Я расскажу о местных традициях, истории, культуре, помогу ощутить балийский «дзен» и сделаю все, чтобы вы никогда не забыли этот день!

4.6
10 отзывов
Живописный Бали для лучших кадров в ваши соцсети
Живописный Бали для лучших кадров в ваши соцсети
Живописный Бали для лучших кадров в ваши соцсети
Ближайшие даты:
16
мая17
мая18
мая20
мая21
мая22
мая23
мая
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Сочные рисовые плантации, старинный храм и знакомство с местными макаками

Рано утром вы отправитесь в лес обезьян. Здесь можно понаблюдать за играми этих животных и даже покормить! Но будьте внимательны, обезьяны — дикие животные, поэтому все ценные вещи лучше оставить в машине. Дальше мы отправимся в 1 из 3 традиционных балийских храмов на ваш выбор: Пура Тирта Эмпул — древний индуистский храм святой воды (926 н. э.), Гоа Гаджах или“Слоновья пещера” — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (11 в. н. э.) или Гунунг Кави — древнейший пещерный город, знаменит королевскими гробницами, высеченными прямо в скалах (11 в. н. э.). Из храма мы поедем к знаменитым ступенчатым рисовым плантациям Тегаллаланг, которые славятся эффектными «фотовьюпойнтами» и захватывающими видами. Вас впечатлят многоярусные ярко-зеленые террасы, которые уходят высоко в горы. Я расскажу об истории выращивания риса на Бали и уникальной системе орошения Субак. А еще покажу лучшие места для фото!

Тропические качели и экзотический обед

Далее в программе — обед в ресторане с традиционной индонезийской кухней и видом на необъятные джунгли Убуда. Недалеко от него расположены качели, где вы сможете покачаться и насладиться захватывающим дух ландшафтом.

Купание в каскадном водопаде и кофейные плантации

После обеда вы полюбуетесь водопадом в джунглях Тегенунган и охладитесь в водах Канто Лампо — водопада высотой около 30 метров. Он представляет собой несколько многоступенчатых каскадов, разливающихся по камням несильным течением. Вам понравится, что купание в нем сочетается с элементами природного массажа.
В завершении поездки посетим кофейные плантации и попробуем популярное на острове кофе Лювак.

Организационные детали

  • Все входные билеты в парки и храмы, страховка и трансфер включены в стоимость экскурсии (кроме отдаленных районов, стоимость уточняйте при бронировании)
  • Обед оплачивается дополнительно
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-балиец из нашей команды, для которого это родная культура и история
  • Храм для посещения вы можете выбрать по согласованию с гидом. В дни религиозных праздников посещение выбранного храма может быть затруднено, мы предложим вам альтернативу.
  • Не рекомендуется посещение храмов женщинам в период менструации
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
16 апр 2025
Экскурсия полностью оправдывает свое название Живописный Бали. За день мы посетили самые замечательные места Убуда -сердца Бали. Экскурсия началась с сообщения в ватсап - доброе утро, я Нина ваш гид,
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и уже через несколько минут мы отправились в путешествие в комфортабельном автомобиле с кондиционером. Нина оказалась не только хорошим гидом, но и замечательным челоаеком. Началась экскурсия с посещения леса обезьян, потом были рисовые поля, катание на качелях, посещение храма, кофейные плантации с дегустацией всех сортов кофе, обед. Заканчивалась экскурсия посещением водопадов, в одном из которых мы накупались и сделали крутые инстаграмовские фото и видеозарисовки. На всех объектах мы не толко сами фотографировали, но и наш гид Нина снимала нас вдвоем. На всем пути следования Нина на русском языке рассказывала нам об интересных фактах из истории Бали, месных обычаях. Впечатлений от экскурсии масса. Спасибо гиду Нине и организаторам экскурсии. Безусловно, все кто хочет как можно больше узнать о Бали за короткое время, рекомендуем эту экскурсию. И спасибо трипстеру, с которым мы начинаем путешествовать, еще находясь дома, с твердой уверенностью что он нас не подведет. Он был с нами не только на Бали, но и в других странах.

Надежда
25 мар 2025
Понравилась экскурсия, локации впечатляют. Нам не хватило более подробного экскурса от гида, мало фактов, а скорее они отсутствовали. Гид Нина отлично владеет русской речью и знаток острова однозначно!
и
2 янв 2025
Замечательная экскурсия, очень дружелюбный, хорошо разбирающийся в теме гид, профессиональный водитель. Экскурсия на 5+
К
26 янв 2024
Экскурсию переделали под себя, поменяли маршрут (ездили на водопады Леке Леке, Канто Лампо и два храма). Экскурсовод-водитель опоздал минут на 10 (были пробки, все понятно, но даже не потрудился позвонить
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и предупредить, в то время как в другой день на экскурсии от другого оператора отношение к туристам было лучше, но тут уже каждый сам решает ок или не ок такое). Экскурсовод ОЧЕНЬ плохо говорил на русском, настолько, что было проще понять на английском. Всю дорогу молчал (понимаю, что по дороге к водопадам особо ничего не расскажешь, у них нет никакой культурной ценности, но мы бы с удовольствием послушали про быт местных, приходилось самим вытягивать хоть что то). На обед нас привезли в недешевый ресторан (туда возят всех туристов), зависит, конечно, от кошелька туриста, но все таки цены чуть выше среднего. В храмах попали под ливень,но все равно прошлись, послушали экскурсовода, рассказывал интересные вещи, но все равно сложно было понимать из-за плохого произношения.

С
22 авг 2023
Отличный тур по живописным местам Бали. Очень рекомендую всем! Хороший русскоговорящий гид с прекрасным знанием истории,традиций и жизни этого замечательного острова. Море положительных эмоций и шикарных фотографий:)
Г
1 янв 2020
Нам очень понравилось. Куча впечатлений, интересные места. Качели так вообще сказочные. Гид балиец, неплохо говорящий по-русски. Зарешивает все вопросы с местными, фотографирует как на обложку журнала, не назойливый и не молчаливый. Рекомендую, если хотите за день охватить все красоты Бали
С
7 дек 2019
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
А
18 фев 2019
У нас прошла прогулка хорошо, гид тоже нам понравился, очень он старался, обо всем рассказывал, везде побывали! Спасибо
Н
8 фев 2019
Все понравилось. Спасибо!
К
2 фев 2019
1. Экскурсию проводит не совсем русскоговорящий гид, проводил мужчина балиец, который неплохо (не идеально) говорит по-русски
2. Он сразу сказал что он не гид, а «я ваш Водитель»
3. Я не уточнила,
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что нужно было конечно, но из описания у меня сложилось что Инстаграм Экскурсия предлагает что там ещё тебя пофоткают на твой телефон
4. В принципе не скажу что плохие чувства, но сам смысл немного теряется, то есть мы часто заказываем через вас экскурсии и обычно это русские ребята которые живут в той или иной стране

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