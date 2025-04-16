А еще попробуете индонезийскую кухню, покачаетесь на качелях
Описание экскурсии
Сочные рисовые плантации, старинный храм и знакомство с местными макаками
Рано утром вы отправитесь в лес обезьян. Здесь можно понаблюдать за играми этих животных и даже покормить! Но будьте внимательны, обезьяны — дикие животные, поэтому все ценные вещи лучше оставить в машине. Дальше мы отправимся в 1 из 3 традиционных балийских храмов на ваш выбор: Пура Тирта Эмпул — древний индуистский храм святой воды (926 н. э.), Гоа Гаджах или“Слоновья пещера” — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (11 в. н. э.) или Гунунг Кави — древнейший пещерный город, знаменит королевскими гробницами, высеченными прямо в скалах (11 в. н. э.). Из храма мы поедем к знаменитым ступенчатым рисовым плантациям Тегаллаланг, которые славятся эффектными «фотовьюпойнтами» и захватывающими видами. Вас впечатлят многоярусные ярко-зеленые террасы, которые уходят высоко в горы. Я расскажу об истории выращивания риса на Бали и уникальной системе орошения Субак. А еще покажу лучшие места для фото!
Тропические качели и экзотический обед
Далее в программе — обед в ресторане с традиционной индонезийской кухней и видом на необъятные джунгли Убуда. Недалеко от него расположены качели, где вы сможете покачаться и насладиться захватывающим дух ландшафтом.
Купание в каскадном водопаде и кофейные плантации
После обеда вы полюбуетесь водопадом в джунглях Тегенунган и охладитесь в водах Канто Лампо — водопада высотой около 30 метров. Он представляет собой несколько многоступенчатых каскадов, разливающихся по камням несильным течением. Вам понравится, что купание в нем сочетается с элементами природного массажа.
В завершении поездки посетим кофейные плантации и попробуем популярное на острове кофе Лювак.
Организационные детали
- Все входные билеты в парки и храмы, страховка и трансфер включены в стоимость экскурсии (кроме отдаленных районов, стоимость уточняйте при бронировании)
- Обед оплачивается дополнительно
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-балиец из нашей команды, для которого это родная культура и история
- Храм для посещения вы можете выбрать по согласованию с гидом. В дни религиозных праздников посещение выбранного храма может быть затруднено, мы предложим вам альтернативу.
- Не рекомендуется посещение храмов женщинам в период менструации
- Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
2. Он сразу сказал что он не гид, а «я ваш Водитель»
3. Я не уточнила,